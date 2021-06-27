Главное за 8 июля ⟩ Решение по поводу столбиков, вакцинация учителей и серфинг на машине
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
Пресс-конференция президента Литвы и премьера Испании была прервана из-за полета истребителя. Проходившая на Авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй пресс-конференция президента Литвы Гитанаса Науседы и премьера Испании Педро Санчеса была прервана, потому что нужно было поднять в воздух один из истребителей, осуществляющих миссию воздушной полиции.
Стакис и Кирсис: Несмотря на определенные неудачные решения, столбики останутся на улицах Риги. Были некоторые коммуникационные ошибки и неудачные решения по размещению столбиков на улицах Риги, которые исправляются, но в целом столица не откажется от использования таких столбиков, хотя организацию движения на определенных улицах все еще можно будет обсуждать, сообщили в четверг, 8 июля, СМИ мэр Риги Мартиньш Стакис (PP) и его заместитель Вилнис Кирсис (JV).
"Газпром" ради "Северного потока - 2" показывает Европе свою власть. На европейском рынке газа происходит что-то странное. После холодной зимы подземные хранилища (ПХГ) опустели значительно больше, чем обычно, и их заполнение должно было бы идти сейчас ускоренными темпами. Однако российская компания "Газпром", лидер рынка, с весны не наращивает объемы поставок, хотя могла бы. Тем временем цены в Европе взлетели к максимуму за последние 13 лет, и возникла реальная опасность, что к зиме запасов газа окажется существенно меньше, чем может потребоваться.
"До 18 тонн салатов в день": Rimi инвестирует 5 миллионов евро и открывает централизованную кухню. На улице А. Деглава, 161, Rimi Latvia открывает новую централизованную кулинарную и мясную кухню площадью 2788 м2, которая будет снабжать все магазины Rimi в Латвии готовыми блюдами.
Столбики головного мозга. Что не так с коммуникацией между властью и жителями? Когда люди устают ругаться в соцсетях из-за вакцинации, они переключаются на столбики. И если приглядеться, обе темы объединяет одна проблема — неумение власти общаться с гражданами.
Бывшего сотрудника VID приговорили к лишению свободы за неуказание выигрыша в налоговой декларации. Верховный суд (AT) постановил отказать в возбуждении кассационного производства, тем самым исполнив решение суда первой инстанции, который приговорил бывшего старшего таможенного инспектора Службы государственных доходов (VID) Арвилса Пастарса к семи месяцам тюремного заключения за то, что он не указал в декларации выинрыш в размере 154 441 евро.
Коронавирус:
Выявлено 50 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 36,3. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за последние 24 часа увеличился с 35,4 до 36,3 случая.
Распространение коронавируса в Европе: Латвия опустилась с 5-го на 12-е место в списке. Новые вспышки Covid-19 начались в ряде европейских стран, однако в Латвии распространение инфекции снижается, поэтому за последние 14 дней Латвия опустилась на 12-е место среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) по распространению Covid-19.
В Латвии растет спрос на поддельные сертификаты. Спрос на поддельные сертификаты о вакцинации растет. Одна из возможных причин: строгие требования правительства к непривитым
Премии, увольнения и результаты: Стакис о ходе вакцинации педагогов. В 31 учебном заведении Риги от Covid-19 привито более 60% педагогов, сообщил сегодня, 8 июля, на пресс-конференции директор департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Марис Крастиньш.
Почитать, чтобы отвлечься:
Если уйти из города в глушь, то только так! 5 очень необычных мест для ночевки в Латвии. Последние тенденции в сфере туризма гласят, что мы все чаще будем путешествовать в пределах своей страны и отдавать предпочтение уединенному отдыху на природе. Поэтому если вы ищете ночлег в Латвии "с изюминкой" - нам есть чем вас удивить! "А это где?" - путеводитель RUS TVNET по недооцененным, необычным, но очень привлекательным местам в Латвии.
Серфинг на машине: в Саулкрасты пассажир BMW во время езды залез на крышу автомобиля. Очевидец в Саулкрасты запечатлел опасное веселье на дороге - пассажир автомобиля BMW во время поездки залез на крышу и попытался встать на нее, пока машина продолжала движение.
Англия впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы. Во втором полуфинале Евро-2020 сборная Англии оказалась сильнее команды Дании и вышла в финал турнира.
Янис Тимма: от латвийской звезды баскетбола до мужа Анны Седоковой. 2 июля свое 29-летие отметил латвийский баскетболист Янис Тимма. Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".