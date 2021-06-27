Главное за 8 июля ⟩ Решение по поводу столбиков, вакцинация учителей и серфинг на машине

События дня:

Пресс-конференция президента Литвы и премьера Испании была прервана из-за полета истребителя. Проходившая на Авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй пресс-конференция президента Литвы Гитанаса Науседы и премьера Испании Педро Санчеса была прервана, потому что нужно было поднять в воздух один из истребителей, осуществляющих миссию воздушной полиции.

Стакис и Кирсис: Несмотря на определенные неудачные решения, столбики останутся на улицах Риги. Были некоторые коммуникационные ошибки и неудачные решения по размещению столбиков на улицах Риги, которые исправляются, но в целом столица не откажется от использования таких столбиков, хотя организацию движения на определенных улицах все еще можно будет обсуждать, сообщили в четверг, 8 июля, СМИ мэр Риги Мартиньш Стакис (PP) и его заместитель Вилнис Кирсис (JV).

"Газпром" ради "Северного потока - 2" показывает Европе свою власть. На европейском рынке газа происходит что-то странное. После холодной зимы подземные хранилища (ПХГ) опустели значительно больше, чем обычно, и их заполнение должно было бы идти сейчас ускоренными темпами. Однако российская компания "Газпром", лидер рынка, с весны не наращивает объемы поставок, хотя могла бы. Тем временем цены в Европе взлетели к максимуму за последние 13 лет, и возникла реальная опасность, что к зиме запасов газа окажется существенно меньше, чем может потребоваться.

"До 18 тонн салатов в день": Rimi инвестирует 5 миллионов евро и открывает централизованную кухню. На улице А. Деглава, 161, Rimi Latvia открывает новую централизованную кулинарную и мясную кухню площадью 2788 м2, которая будет снабжать все магазины Rimi в Латвии готовыми блюдами.

Столбики головного мозга. Что не так с коммуникацией между властью и жителями? Когда люди устают ругаться в соцсетях из-за вакцинации, они переключаются на столбики. И если приглядеться, обе темы объединяет одна проблема — неумение власти общаться с гражданами.

Бывшего сотрудника VID приговорили к лишению свободы за неуказание выигрыша в налоговой декларации. Верховный суд (AT) постановил отказать в возбуждении кассационного производства, тем самым исполнив решение суда первой инстанции, который приговорил бывшего старшего таможенного инспектора Службы государственных доходов (VID) Арвилса Пастарса к семи месяцам тюремного заключения за то, что он не указал в декларации выинрыш в размере 154 441 евро.

Коронавирус:

Выявлено 50 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 36,3. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за последние 24 часа увеличился с 35,4 до 36,3 случая.

Распространение коронавируса в Европе: Латвия опустилась с 5-го на 12-е место в списке. Новые вспышки Covid-19 начались в ряде европейских стран, однако в Латвии распространение инфекции снижается, поэтому за последние 14 дней Латвия опустилась на 12-е место среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) по распространению Covid-19.