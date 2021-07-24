Главное за 24 июля ⟩ Покупка ТЦ Titāniks, первые медали на Олимпийских играх и проволока на границе с Беларусью

На следующих выходных в Риге пройдут бесплатные киносеансы под открытым небом. В конце следующей недели на автостоянке центра моды и развлечений Rīga Plaza пройдут киносеансы под открытым небом, посетить которые смогут и люди без действительного ковид-сертификата, поскольку во время просмотра все будут находиться в своих автомашинах.

Из-за сильного наводнения в Сочи погиб один человек; трое пропали без вести. Ливни, которые прошли в Сочи, по словам "Кубанских новостей", "превратили улицы курорта в реки". В Сочи объявили штормовое предупреждение. Известно, что на курорте временно закрыли пляжи, а над морем заметили смерч.

Коронавирус:

Выявлено 43 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 29,7. Скончавшийся входил в возрастную категорию от 70 до 79 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился - с 29,1 случая до 29,7.

Латвийский дзюдоист Бородавко заразился Covid-19 и не выступит на Олимпиаде. По данным TVNET, Бородавко, скорее всего, заразился коронавирусом на сборах в Испании. Пресс-секретарь ЛОК Марита Вилциня и генеральный секретарь ЛОК Карлис Лейниекс подтвердили TVNET, что у латвийского дзюдоиста положительный тест на Covid-19.

Как отличаются легкие вакцинированного и невакцинированного человека, заразившегося Covid-19. Вакцинация от Covid-19 полностью не защищает от заражения коронавирусом, однако различия заметны, если наблюдать за самим ходом болезни. Сравнение двух рентгеновских снимков ясно показывает, как это выражается по отношению к повреждениям легких.

Исландия возобновляет ограничения в связи с Covid-19: виноват дельта-штамм. Исландия, одна из первых в мире отменившая все ограничения в связи с Covid-19, в пятницу сообщила о введении новых ограничений в связи с ростом числа случаев заражения.

В шести городах Латвии проведут мониторинг сточных вод, чтобы остановить Covid-19. В настоящее время научный институт BIOR будет изучать наличие Covid-19 в шести городах Латвии (Рига, Юрмала, Лиепая, Елгава, Резекне и Валмиера), проводя постоянный мониторинг сточных вод.

В выходные от Covid-19 будут прививать на ярмарках, городских праздниках и мероприятиях. На этой неделе выездная вакцинация от Covid-19 пройдет в Гулбене, Валмиере, Скулте, Адажи, Цесвайне, Краславе, Смилтене, Смардской волости, Ауце и Берзгале. Прививки на выездной вакцинации будут делать без предварительной записи.

В Австралии тысячи людей протестуют против строгого карантинного режима. В субботу, 24 июля, в Австралии тысячи людей вышли на улицы Мельбурна и Сиднея в знак протеста против ограничительных мер, принятых властями для сдерживания распространения коронавируса. Несколько человек были задержаны в результате ожесточенных столкновений с полицией.

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Ночи прохладу не принесут - будущее на "сковороде" климата. На улице 30+, пот застилает глаза, голова кружится, тропические ночи не приносят прохлады. В то же время вентиляторы разлетаются как горячие пирожки, а на мероприятиях выдают веера. Как долго продлится жара и с чем нам нужно считаться в будущем, рассказывает аналитик данных отдела климата и численного моделирования Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) Даце Гайле.

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