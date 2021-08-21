Главное за 21 августа ⟩ Обыск бывшего главы Банка Латвии, сигнал бедствия на самолете и RUS TVNET на фестивале LAMPA

После угрозы визита KNAB волостная дума Елгавы выехала из Дома культуры Лиелвирцавы. Конец эпохи экстравагантности - так можно охарактеризовать вынужденное решение Елгавской волостной думы покинуть Дом культуры Лиелвирцавы. На протяжении семи лет городская дума арендовала Дом культуры без закупок у друга мэра, заплатив за помещение 450 000 евро.

Наш народ оказался невероятно манипулируемым и темным. Дождливое зеркало дня хорошо показывает, как много этим летом всяких веснушек развелось. Часть сойдет с мытьем, часть - исчезнет, часть останется несмываемой.

С железным хладнокровием ожидая самолет посреди лагеря "Талибана". Тик-так, тик-так. Здесь действительно нет места для нервов. Так, уже с прошлого воскресенья в афганском Кабуле на базе, расположенной в так называемой зеленой зоне, ждут эвакуации несколько десятков сотрудников частной охранной фирмы и люди, находящиеся под защитой британских солдат*.

Коронавирус:

Выявлено 160 новых случаев Covid-19; из них 138 - среди непривитых. 138 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 22 - привитыми от Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 79,2 до 84,4 случая на 100 000 населения.

В субботу в пяти городах Латвии проходит выездная вакцинация против Covid-19. В субботу, 21 августа, выездные вакцинации против Covid-19 пройдут в пяти городах Латвии - Екабпилсе, Даугавпилсе, Балви, Прейли и Царникаве, сообщает Управление проектов вакцинации Национальной службы здравоохранения.

Учеников всех образовательных учреждений Латвии протестируют на Covid-19. Как это будет происходить? Для того, чтобы у школьников была возможность безопасно учиться очно, с 23 августа в образовательных учреждениях будет начато на данный момент самое объемное одновременное тестирование на Covid-19.

Почитать, чтобы отвлечься:

Деревня индейцев, парк скульптур и дюны: идеи для мини-путешествия в Клайпеду. По данным Центрального статистического управления, в последние годы самыми популярными зарубежными многодневными туристическими направлениями для латвийцев были маршруты в соседние страны - Эстонию (20,8%), Литву (12,5%), а также в Германию (11,1%). Эти страны предлагают отличные возможности для отдыха не только в закрытых помещениях, но и на природе, и одно из таких мест, которое обязательно нужно посетить, находится неподалеку, всего в 45 минутах езды от границы с Латвией - в Клайпеде.

Пошли за грибами и заблудились? Спасатели объясняют главный принцип, как найти выход из леса. Часто бывает, что во время "тихой охоты" грибники и те, кто пошел в лес за ягодами, в какой-то момент понимают, что они заблудились. Люди также не знают, как действовать в таких ситуациях.