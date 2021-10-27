27 октября в одном абзаце ⟩ Возможная отставка Павлютса, отмена локдауна для привитых и 33 смерти за сутки

Над министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом сгущаются тучи - его отставки потребовали врачи. Сам министр призвал медиков преодолеть этот кризис вместе, однако о его отставке заговорили многие, в том числе не остался в стороне и премьер Кариньш. Начат и сбор подписей в Сейме за отставку министра. Кстати, к вечеру Павлютс сообщил, что все-таки не будет на этой неделе направлять в правительство предложение о мобилизации медиков.