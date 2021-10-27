27 октября в одном абзаце ⟩ Возможная отставка Павлютса, отмена локдауна для привитых и 33 смерти за сутки

Даниэль Павлютс, а точнее - его должность министра здравоохранения стала главной темой среды, 27 октября. Об этом и не только - в подборке RUS TVNET.
События дня в одном абзаце
Показатели заболеваемости Covid-19 и смертности продолжают бить рекорды - 3206 новых случаев и 33 смерти. При этом премьер Кришьянис Кариньш уверяет, что у Латвии нет иного выхода, кроме как отменить локдаун для привитых после 15 ноября. О том, что чуда после окончания локдауна ждать не стоит, заявил глава кафедры общественного здоровья и эпидемиологии университета Страдиня Гиртс Бригис. Кстати, о Кариньше: если правительство падет, то "Нового Единства" в новом Кабинете министров не будет. В свою очередь женщина рассказала трогательную историю о помощи Госполиции во время комендантского часа, а медсестры могут не прийти на помощь больным Covid-19 из-за "издевательского отношения государства". Но не будем о грустном - в порядке исключения социальные услуги смогут предоставлять и невакцинированным, кроме того, правительство восстановило часть льгот на проезд в общественном транспорте.
Все обсуждают
Над министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом сгущаются тучи - его отставки потребовали врачи. Сам министр призвал медиков преодолеть этот кризис вместе, однако о его отставке заговорили многие, в том числе не остался в стороне и премьер Кариньш. Начат и сбор подписей в Сейме за отставку министра. Кстати, к вечеру Павлютс сообщил, что все-таки не будет на этой неделе направлять в правительство предложение о мобилизации медиков.
Чем себя порадовать?
Кто же не любит вкусную еду, приготовленную на гриле? Именно так подумали популярный латвийский певец и шоумен Маркус Рива и журналист RUS TVNET Раиса Смирнова, которые в рамках передачи TVNET "Знаменитости на углях" приготовили фаршированные грибы портобелло со сладким картофелем фри. Смотрите выпуск передачи, записывайте рецепт и знайте - это очень вкусно!
Фото дня:
В Нью-Йорке на Томпкинс-сквер прошел ежегодный хэллоуинский парад собак: сотни хозяев пришли в парк Ист-Ривер со своими питомцами, чтобы показать их наряды и посоревноваться за звание лучшего.