29 ноября в одном абзаце ⟩ Добровольные тесты, грядущая метель и бустерная доза Кариньша

Началась новая неделя, и сразу куча событий: решения, встречи, ЧП. Одно радует - уже в среду наступит зима. Хотя, возможно, "радует" - не лучшее слово, ведь грядет одна из самых сильных метелей за последние годы.
События дня в одном абзаце
Свежие Covid-данные: 315 случаев, девять смертей. Выросло число госпитализированных. Кроме того, стало известно, что за полтора года пандемии от вируса умерли три молодые мамы. Не обошел стороной коронавирус и главную латвийскую группу - на концертах Prāta Vētra в Великобритании Covid-19заразились сразу несколько посетителей. Вот и премьер-министр решил усилить защиту и укололся бустерной дозой вакцины. И уже сегодня принял участие в заседании коалиционных партий, где было принято несколько важных решений: экспресс-тесты на рабочих местах будут добровольными; при въезде в Латвию могут потребовать ПЦР-тест. А президент Латвии Эгил Левитс тем временем встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В Латвию доставили одного из самых разыскиваемых преступников Европы, а жительница Пурвциемса нашла у себя в квартире опасную пыль. Латвию ожидает метель, одна из самых сильных за последние годы. Рижский хоккейный клуб "Динамо" назначил нового тренера.
Все обсуждают
Новый штамм коронавируса омикрон не сходит с первых полос. Страны всего мира реагируют как можно быстрее, стараясь не допустить распространения нового штамма на своей территории. Об ограничениях уже заявили в Марокко, на Филиппинах, в Израиле и многих других странах.
Чтиво дня
За все время существования Латвийской ССР лишь три женщины были приговорены к смертной казни. Одна из них - тюремный врач Валда Жентиня, которая убивала из-за любви.
Фото дня:
У президента Чехии Милоша Земана обнаружили коронавирус, в связи с чем он две недели должен находиться в самоизоляции. Но даже это не остановило его от выполнения служебных обязанностей, например, назначения Петра Фиалу новым премьер-министром страны.