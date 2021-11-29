29 ноября в одном абзаце ⟩ Добровольные тесты, грядущая метель и бустерная доза Кариньша

Свежие Covid-данные: 315 случаев, девять смертей. Выросло число госпитализированных. Кроме того, стало известно, что за полтора года пандемии от вируса умерли три молодые мамы. Не обошел стороной коронавирус и главную латвийскую группу - на концертах Prāta Vētra в Великобритании Covid-19 заразились сразу несколько посетителей. Вот и премьер-министр решил усилить защиту и укололся бустерной дозой вакцины. И уже сегодня принял участие в заседании коалиционных партий, где было принято несколько важных решений: экспресс-тесты на рабочих местах будут добровольными; при въезде в Латвию могут потребовать ПЦР-тест. А президент Латвии Эгил Левитс тем временем встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В Латвию доставили одного из самых разыскиваемых преступников Европы, а жительница Пурвциемса нашла у себя в квартире опасную пыль. Латвию ожидает метель, одна из самых сильных за последние годы. Рижский хоккейный клуб "Динамо" назначил нового тренера.