Второе февраля застало нас россыпью новостей, как и местных - об открытии самого большого Lidl в Риге, так и зарубежных - грядущие новые санкции против России. О самом важном, что произошло в Латвии и мире 2 февраля читайте в ежедневном дайджесте RUS TVNET.
Главное за 2 февраля ⟩ Скорая подача декларации, Lidl в Кенгарагсе и новые санкции против России
Новости Латвии:
После успешного завершения масштабного строительного проекта сегодня в 7:30 утра в Риге, по адресу ул. Прушу, 1, открылся первый магазин Lidl в Кенгарагсе. Это уже 22-й магазин Lidl в Латвии: его торговый зал площадью 1700 кв. м - самый обширный в сети ритейлера, сообщили RUS TVNET в компании.
США направили санкции против сети, которая занималась обходом санкций, чтобы поддержать российский военный комплекс, и среди попавших под санкции лиц есть также гражданин Латвии Марк Блатс и принадлежащее ему предприятие Elektrooptika.
В ночь на 28 января умер политик, депутат 5-го Сейма, общественный деятель Йоахим Зигерист. Об этом сообщил его друг и соратник Одиссей Костанда.
Проживающая в Сигулде пара пенсионеров получила шокирующе большой счет за воду. Оказалось, что в колодце за пределами их собственности произошла утечка, которую записали как потребленную пенсионерами воду, сообщает передача Bez Tabu.
Ранее российский кинокритик Антон Долин, ныне проживающий в Латвии, анонсировал показ картины "Кит" Даррена Аронофски, который пройдет 4 февраля в кинотеатре Forum Cinemas.
В Риге, в Шкиротаве, есть участок дороги, который в темное время суток опасен как для пешеходов, так и для водителей. Во вторник, 31 января, женщину, которая спешила домой, насмерть сбил автобус, сообщает передача Degpunktā.
Для водителей платформы Bolt введена биометрическая идентификация по случайному принципу. Это сделано, чтобы убедиться, что соответствующий профиль использует конкретный водитель, сообщает агентство LETA.
Бюро внутренней безопасности (IDB) в январе направило в Западноземгальскую прокуратуру уголовное дело для привлечения к уголовной ответственности должностного лица Земгальского регионального управления Государственной полиции за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в IDB.
Отправившись за рабочими инструментами, в среду, 1 февраля, дворник в подвале многоквартирного дома наткнулся на мужчину, которого ранее не видел. Поняв, что, возможно, это вор, дворник связался с местным жителем Янисом, и они постарались выяснить намерения мужчины, сообщает передача Degpunktā.
Сегодня Сейм отклонил коллективную инициативу об отмене поправок к закону об иммиграции, которые предусматривают для постоянных жителей Латвии с гражданством России и Беларуси сдачу теста на знание государственного языка.
За рубежом:
В среду вечером, 1 февраля, российская армия нанесла ракетный удар по Краматорску, который контролирует Украина. Ракета попала в жилой дом и полностью его разрушила. Об этом сообщает глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.
Бывший российский офицер утверждает, что украинских мужчин жестоко допрашивали в плену, в них стреляли и угрожали им изнасилованием.
Европейский союз планирует применить новые санкции против России к первой годовщине вторжения России на Украину, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев.
Президент России Владимир Путин отдал приказ до марта захватить территорию Донецкой и Луганской областей, в комментарии для веб-газеты Kyiv Post заявил представитель Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины Андрей Черняк.
Проживающий в Израиле российский мультипликатор Олег Куваев, автор мультфильмов о приключениях Масяни, выпустил новый эпизод. Ролик под названием "Масяня 2050" был опубликован на YouTube-канале Masyanya Kuvaeva 1 февраля 2023 года.
Интересное чтиво:
Остался неполный месяц до 1 марта - даты, которую многие жители Латвии ждут с надеждой - начала подачи декларации о доходах. Это момент, когда можно будет узнать - вернешь ли ты дополнительные деньги или останешься должен государству. В этом году после большого роста цен и рекордных счетов за отопление реакция на увиденное в системе сообщение, возможно, будет не таким, как в другие годы. Служба госдоходов сообщила порталу Apollo.lv, что в этом году жителям стоит принять во внимание, подавая годовую декларацию о доходах.
Болото является одним из самых интересных и разнообразных биотопов в Латвии. У наших предков оно ассоциировалось с мистикой и опасностью, в наши дни многие воспринимают его лишь как место добычи торфа или, в лучшем случае, место для прогулки на выходных.
Однако болото также способно уменьшить количество диоксида углерода в атмосфере, в свою очередь, ученому оно готово раскрыть информацию о многовековых событиях. Обо всем этом - в документальном фильме режиссера TVNET Яниса Вингриса "Наследие болот".
Во вторник, 31 января, министр сообщения Янис Витенбергс дал указание подведомственным учреждениям Министерства сообщения и обществам капитала, которые работают только на внутреннем рынке Латвии, до 7 февраля удалить со своих веб-сайтов контент на русском языке. К порталу TVNET с вопросом обратился читатель - он захотел выяснить позицию Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) по этому вопросу.
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