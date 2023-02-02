Главное за 2 февраля ⟩ Скорая подача декларации, Lidl в Кенгарагсе и новые санкции против России

Однако болото также способно уменьшить количество диоксида углерода в атмосфере, в свою очередь, ученому оно готово раскрыть информацию о многовековых событиях. Обо всем этом - в документальном фильме режиссера TVNET Яниса Вингриса "Наследие болот".

Во вторник, 31 января, министр сообщения Янис Витенбергс дал указание подведомственным учреждениям Министерства сообщения и обществам капитала, которые работают только на внутреннем рынке Латвии, до 7 февраля удалить со своих веб-сайтов контент на русском языке. К порталу TVNET с вопросом обратился читатель - он захотел выяснить позицию Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) по этому вопросу.

"То, что я написал, я называю "конструкцией", - рассказывает о создании латгальского сериала FATI в интервью онлайн-журналу KLIK актер Даугавпилсского театра Вадим Богданов. Он же является соавтором сценария и режиссером проекта.

За полгода мониторинга деятельности российских пропагандистов на государственных телеканалах еще не приходилось наблюдать столь высокого накала истерии в разжигающей войну риторике и угрозах применения ядерного оружия, как на прошлой неделе. Это, безусловно, связано с решением Германии и США начать поставлять Украине современные боевые танки.

В середине января в Эстонское сообщество потребителей наркотиков LUNEST поступил сигнал о том, что в организме двух человек, которые умерли в конце декабря из-за передозировки, помимо синтетических опиоидов был обнаружен ветеринарный препарат ксилазин, обладающий сильным седативным, миорелаксантным, обезболивающим и анестезирующим действием.

Японская писательница и гуру уборки Мари Кондо в беседе с изданием The Washington Post призналась, что наведение порядка в доме больше для нее не приоритет. Мари пояснила, что все поменялось с рождением третьего ребенка в 2021 году. Так что сейчас она редко убирает в доме, призналась "королева чистоты".

Пассажиры совершают несколько ошибок, которые могут полностью испортить их отдых, и надеются, что летный экипаж сможет их исправить. Но в большинстве случаев это совершенно невозможно, рассказывает в беседе с The Sun опытная бортпроводница.