ГЛАВНОЕ ЗА 16 МАРТА ⟩ Новое дело против Ушакова, Гревцова ушла из партии и шествие легионеров

Представители польского правительства подтвердили Би-би-си, что в Польше задержана группа иностранных граждан, которые подозреваются в шпионаже на российские спецслужбы.

В четверг, 16 марта, в Ростове-на-Дону произошел пожар в здании, которое принадлежит региональному управлению Пограничной службы ФСБ, пишет "Медуза" со ссылкой на МЧС и ряд российских Telegram-каналов.

Вооруженные силы США опубликовали видео, на котором видно, как российский истребитель над Черным морем сталкивается с американским беспилотником, сообщает ВВС.

В багаже ​​украинки, которая направлялась в Эстонию через российский погранпереход Шумилкино, и в одежде одного из ее детей псковские таможенники нашли наличные на общую сумму 121 900 долларов США, или более 113 000 евро. Все деньги были конфискованы, пишет Rus.Postimees.

Правительство Эстонии утвердило индекс государственной пенсии на 2023 год на уровне 1,139. Это означает, что с 1 апреля пенсии и дневная ставка пособия на трудоспособность увеличатся в среднем на 13,9%, пишет Rus.Postimees.

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Если вы считаете, что огурец должен храниться в холодильнике, то вы правы. Однако если просто поместить его в холодильник, это все равно может привести к быстрой порче.