ГЛАВНОЕ ЗА 16 МАРТА ⟩ Новое дело против Ушакова, Гревцова ушла из партии и шествие легионеров

В один день с церемонией вручения "Оскаров" состоялась премьера заключительной серии долгожданного сериала The Last of Us ("Одни из нас", дословный перевод - "Последние из нас") на HBO. К экранизации культовой видеоигры было приковано внимание миллионов зрителей по всему миру, однако у многих впечатление от фильма оказалось противоречивым. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" рассказывает, как в The Last of Us уживаются как достойные находки, так и творческие провалы.