Подходит к концу очередной рабочий день. Он принес много новостей. Чтобы вы не пропустили ничего важного RUS TVNET подготовил подборку новостей за четверг, 16 марта.
ГЛАВНОЕ ЗА 16 МАРТА ⟩ Новое дело против Ушакова, Гревцова ушла из партии и шествие легионеров
Новости Латвии:
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало новый уголовный процесс в отношении депутата Европарламента, бывшего мэра Риги Нила Ушакова.
Депутат Сейма Глория Гревцова, которая была признана судом виновной в предоставлении ложной информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), вышла из партии "За стабильность!", сообщил агентству LETA лидер партии Алексей Росликов.
В четверг, 16 марта, в Риге несколько сотен человек возложили цветы к памятнику Свободы в память о легионерах.
Латвия в прошлом году не воспользовалась возможностью купить предлагаемый США сжиженный природный газ (СПГ), который был значительно дешевле доступного на европейском рынке, пишет на сайте Makroekonomika.lv руководитель направления устойчивого развития Банка Латвии Эдвард Кушнерс.
Рижский районный суд приговорил женщину к условному сроку за прославление российских преступлений в Украине, а также за враждебные комментарии в адрес украинцев, говорится в публично доступном приговоре.
С 1 марта открыта возможность принять участие в ежегодной "лотерее" под названием "Не должен ли ты государству?" - жители могут подать в Службу госдоходов (VID) декларации о доходах за прошлый год. Каждый заполнивший декларацию надеется увидеть в последнем ее окошке по возможности большую сумму, которую государство ему перечислит за переплаченные налоги, однако не для всех эта "лотерея" завершилась со знаком плюс. У некоторых оказался налоговый долг. Онлайн-журнал Klik рассказывает, каковы самые частые причины возникновения долга и в течение какого времени и как его следует выплачивать государству.
Вечером в среду, 15 марта, у Латвийского национального театра был замечен разбитый BMW X5. Портал TVNET попытался выяснить, как автомобиль туда попал.
В среду, 15 марта, в соцсетях распространялись фотографии разгромленного автомобиля BMW в Вецмилгрависе. Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы узнать по поводу данного инцидента больше.
За рубежом:
В Ливии исчезли из поля зрения две с половиной тонны урана - ядерный материал не обнаружили там, где он должен был находиться по словам ливийских властей, заявили вечером в среду, 15 марта, в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), штаб-квартира которого расположена в Вене.
Экс-президент России Дмитрий Медведев пообещал бойцам ЧВК "Вагнер" 15 миллионов долларов за убийство министра обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает итальянская газета Il Foglio со ссылкой на предупреждение итальянской разведки в связи с возможным планированием покушения, пишет УНИАН.
В мире есть несколько десятков стран, которые в обмен на крупные инвестиции в экономику предлагают гражданство. Некоторые страны Европы готовы предоставлять в обмен на инвестиции вид на жительство. Однако только одна страна в Европейском союзе предоставляет гражданство без всяких инвестиций каждому, кто сам или с помощью адвоката соберет пакет документов. Знание языка и проживание в стране не требуется, а подлинность документов особо не проверяют, пишет Rus.Postimees.
Колумбийские ВМС захватили подводную лодку, в которой нашли два тела и более 2,63 килограмма кокаина, сообщает издание Insider.
Представители польского правительства подтвердили Би-би-си, что в Польше задержана группа иностранных граждан, которые подозреваются в шпионаже на российские спецслужбы.
В четверг, 16 марта, в Ростове-на-Дону произошел пожар в здании, которое принадлежит региональному управлению Пограничной службы ФСБ, пишет "Медуза" со ссылкой на МЧС и ряд российских Telegram-каналов.
Вооруженные силы США опубликовали видео, на котором видно, как российский истребитель над Черным морем сталкивается с американским беспилотником, сообщает ВВС.
В багаже украинки, которая направлялась в Эстонию через российский погранпереход Шумилкино, и в одежде одного из ее детей псковские таможенники нашли наличные на общую сумму 121 900 долларов США, или более 113 000 евро. Все деньги были конфискованы, пишет Rus.Postimees.
Правительство Эстонии утвердило индекс государственной пенсии на 2023 год на уровне 1,139. Это означает, что с 1 апреля пенсии и дневная ставка пособия на трудоспособность увеличатся в среднем на 13,9%, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Если вы считаете, что огурец должен храниться в холодильнике, то вы правы. Однако если просто поместить его в холодильник, это все равно может привести к быстрой порче.
В один день с церемонией вручения "Оскаров" состоялась премьера заключительной серии долгожданного сериала The Last of Us ("Одни из нас", дословный перевод - "Последние из нас") на HBO. К экранизации культовой видеоигры было приковано внимание миллионов зрителей по всему миру, однако у многих впечатление от фильма оказалось противоречивым. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" рассказывает, как в The Last of Us уживаются как достойные находки, так и творческие провалы.
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Мария Машкова, дочь известного российского актера Владимира Машкова, которому запрещен въезд в Латвию, призналась, что боится возвращаться в Россию. Об этом актриса рассказала в соцсетях.
Латвийский композитор Раймонд Паулс высказался о ситуации с переносом памятников и переименованием улиц в Риге. Об этом пишет Privātā Dzīve.
В Латвию впервые приехал трофей чемпионата Национальной хоккейной лиги - кубок Стэнли. В среду, 15 марта, в Риге прошло мероприятие хоккейных фанатов, на котором кубок был выставлен для осмотра.
Нападающий Гифт Орбан вписал своё имя в книгу рекордов, сделав самый быстрый хет-трик в истории клубных турниров УЕФА.
3 апреля в Риге на сцене театра "Дайлес" состоится показ спектакля "Я здесь" - главную и единственную роль исполнит актер Анатолий Белый. Режиссер постановки Егор Трухин, сообщает портал balticevents.info.
Харийс Витолиньш (главный тренер), Лаурис Дарзиньш, Артур Ирбе (тренер вратарей), Артис Аболс, Петтери Нуммелин и Раймонд Вилкойтс будут работать в тренерском штабе сборной Латвии по хоккею на ЧМ-2023, сообщает Латвийская федерация хоккея (ЛФХ).
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