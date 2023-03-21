ГЛАВНОЕ ЗА 21 МАРТА ⟩ Новые ограничения алкоголя, запрет субтитров на русском и большие пробки в Риге

В марте управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) передало в прокуратуру по налоговым и таможенным делам уголовный процесс в отношении четырех человек за выплату зарплат в конвертах на сумму более 3 млн евро, сообщили представители СГД.

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Решение Гаагского суда задело Путина за живое. Именно поэтому он спонтанно отправился в аннексированный Россией украинский Крым и разрушенный и оккупированный Мариуполь, считает Лола Тагаева.

В городе Джанкой на севере Крыма вечером в понедельник были уничтожены российские крылатые ракеты типа "Калибр НК", которые россияне перевозили по железной дороге, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР).

Уже прошло больше года, как украинские военные беженцы оказались на рынке труда Эстонии. В Трудовой инспекции Rus.Postimees рассказали, с какими проблемами чаще всего приходилось сталкиваться работникам из Украины.

В то время как Си Цзиньпин и Путин встречались в Москве, над Балтикой было замечено большее, чем обычно, присутствие военно-воздушных сил НАТО, пишет Rus.Postimees.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во вторник с необъявленным ранее визитом прибыл Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил МИД Японии.