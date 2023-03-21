Очередной рабочий день подходит к концу. Если вы активно работали и не следили за событиями в Латвии и мире, то RUS TVNET подготовил для вас подборку с самыми важными новостями за вторник, 21 марта.
ГЛАВНОЕ ЗА 21 МАРТА ⟩ Новые ограничения алкоголя, запрет субтитров на русском и большие пробки в Риге
Новости Латвии:
Правительство поддержало предложенные Министерством здравоохранения поправки, относящиеся к маркировке и ценам на алкогольные напитки, рекламе скидок, распространении алкогольных напитков в местах организации азартных игр и других местах.
Депутаты парламентской фракции Национального объединения призывают запретить субтитры к фильмам на русском языке.
Представители недавно созданного рижского муниципального предприятия Rīgas nami в открытом письме призвали оценить процесс объединения столичных муниципальных предприятий, сообщает агентство LETA со ссылкой на главу отдела развития маркетинга и бизнеса Rīgas nami Ренату Петрову.
На выходных в одном из зданий на улице Маскавас в Риге произошел пожар. Арендатор загоревшейся в доме квартиры многократно угрожал рассчитаться с остальными жителями дома различными способами, сообщает передача Degpunktā.
Утром во вторник, 21 марта, по всей Риге наблюдались большие пробки. Не обошли заторы стороной и Московский форштадт, свидетельствуют наблюдения портала TVNET.
Рижский городской суд приговорил двух должностных лиц Пожарно-спасательной службы (VUGD) к реальному лишению свободы за взятку в размере 600 евро, сообщает агентство LETA.
На участке железной дороги Торнякалнс - Олайне - Торнякалнс из-за найденного снаряда временно было остановлено движение поездов, сообщает в Twitter предприятие Pasažieru vilciens.
В марте управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) передало в прокуратуру по налоговым и таможенным делам уголовный процесс в отношении четырех человек за выплату зарплат в конвертах на сумму более 3 млн евро, сообщили представители СГД.
За рубежом:
Решение Гаагского суда задело Путина за живое. Именно поэтому он спонтанно отправился в аннексированный Россией украинский Крым и разрушенный и оккупированный Мариуполь, считает Лола Тагаева.
В городе Джанкой на севере Крыма вечером в понедельник были уничтожены российские крылатые ракеты типа "Калибр НК", которые россияне перевозили по железной дороге, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР).
Уже прошло больше года, как украинские военные беженцы оказались на рынке труда Эстонии. В Трудовой инспекции Rus.Postimees рассказали, с какими проблемами чаще всего приходилось сталкиваться работникам из Украины.
В то время как Си Цзиньпин и Путин встречались в Москве, над Балтикой было замечено большее, чем обычно, присутствие военно-воздушных сил НАТО, пишет Rus.Postimees.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида во вторник с необъявленным ранее визитом прибыл Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил МИД Японии.
Утром полицейские пришли с обысками по адресам сотрудников историко-просветительского общества "Мемориал", ликвидированного по решению российского суда. Причиной обысков, по данным правозащитников, стало уголовное дело по статье о "реабилитации нацизма", возбужденное в начале марта.
Президент США Джо Байден подписал законопроект, требующий рассекретить часть разведывательной информации о происхождении коронавируса SARS-CoV-2, сообщил Белый дом в понедельник, 20 марта.
С сайта Кремля удалили фрагмент видео, на котором во время встречи президента России Владимира Путина с жителями оккупированного Мариуполя на фоне звучит женский крик: "Это все неправда! Это все напоказ!", пишет "Медуза".
Сейм Литвы призывает к международному признанию России террористическим государством и включению членов действующих там политических партий в санкционные списки Европейского союза (ЕС).
Credit Suisse - банк, который когда-то определял стандарты глобальной финансовой системы, - вошел в историю. В воскресенье стало известно, что Credit Suisse приобретает теперь уже его бывший конкурент - банк UBS.
Сейм Литвы во вторник, 21 марта, поддержал запрет гражданам России и подконтрольным им компаниям покупать недвижимость в Литве.
Интересное чтиво:
IKEA просит всех покупателей, у которых есть игра BLÅVINGAD, немедленно прекратить ее использование и связаться с магазином. Покупателям вернут деньги за товар.
Возможность проверить, насколько хорошо вы помните то, что когда-то показывали по латвийскому телевидению!
Полгода назад эстонский фигурист Марко Евгений Гайдаенко и его партнёрша, француженка Солен Мазинг, пережили на тренировке очень тяжёлое падение. Сейчас Солен оправилась от перелома черепа и пара отправилась на чемпионат мира в Японию, пишет Rus.Postimees.
Бывший спортсмен, звезда реалити-шоу "Знаменитости. Без фильтра" Каспар Камбала был ограблен в чилийском аэропорту, сообщила его супруга Ольга Камбала.
"Для меня дом там, где мои коньки", - говорит лучший спортсмен Латвии прошлого года фигурист Денис Васильев. В большом интервью онлайн-журналу KLIK спортсмен из Даугавпилса рассказал, как выглядит его день в швейцарской деревушке Шампери и как фигурное катание стало частью его самого.
В день рождения актера Брюса Уиллиса, у которого недавно выявили деменцию, его жена Эмма рассказала, как тяжело его болезнь сказалась на жизни семьи, и поблагодарила поклонников за поддержку.
Несколько лет подряд Германия отправляла на конкурс "Евровидение" представителей популярного музыкального жанра, но на этот раз страну представит кто-то, звучащий "потяжелее" - Lord of the Lost. Эта готик-индастриал-метал-группа на сей раз споет Европе о "крови и блеске".
В Латвии состоялась премьера ограниченной серии модели Ghost Amber Roads британского производителя автомобилей класса люкс Rolls-Royce, сообщает L'Officiel Baltic.
В понедельник, 20 марта, отмечался Международный день счастья. По традиции по случаю такого праздника был опубликован ежегодный Глобальный отчет о счастье. Его представили в Нью-Йорке, пишет Limon.ee.
Астрономы сообщают, что с 25 по 30 марта состоится так называемый парад планет, когда пять планет - Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс - появятся на ночном небе в редком виде.
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