Вторник, 16 января, встретил нас метелью, к которой оказался не готов общественный транспорт. Няням и помощникам учителей, возможно, придется подтянуться свои знания латышского языка, а Владимир Путин решил прокомментировать происходящее в Латвии. Об этих и других событиях читайте в ежедневной подборке RUS TVNET.
Главное за 16 января ⟩ Языковые требования к няням, метель мешает транспорту и как живут мусульмане в Латвии
Новости Латвии:
В пятницу, 12 января, в Елгавском крае в поселке Яунпетерниеки произошел пожар - сгорел частный дом. Оказалось, в доме проживала многодетная семья, которая теперь вынуждена просить помощи у общественности.
Для нянь и помощников учителей могут быть введены ограничения на работу в образовательном учреждении, если Центр государственного языка (VVC) установит, что их уровень владения государственным языком недостаточен для выполнения профессиональных и должностных обязанностей, свидетельствует проект плана действий правительства.
Полиция призывает жителей не отправлять в социальные сети голые фото незнакомым лицам, чтобы не становиться жертвами вымогательства денег, сообщила представитель Госполиции Мадара Шершнева.
Вечером в понедельник, 15 января, на автодороге Via Baltica в Бауском крае столкнулись четыре грузовика.
Автобусы и троллейбусы в Риге из-за снегопада задерживаются на 20 минут, сообщила агентству LЕТА представитель предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Во вторник, 16 января, отменены шесть автобусных рейсов предприятия Ecolines, пишет LETA.
Пользователей микроблога Х позабавило хвастовство депутата Сейма от оппозиционной партии "Латвия на первом месте" и парламентского председателя депутатской группы по сотрудничеству с Китаем Айнара Шлесерса по поводу своего визита в эту страну, якобы оплаченного китайским правительством.
Житель рижского микрорайона Пурвциемс был удивлен, заметив во дворе хищную птицу, которая с аппетитом что-то ела. Неужели у вездесущих чаек и ворон появились конкуренты? RUS TVNET обратился за комментариями к специалисту.
Очевидец Apollo.lv заметил, что во вторник в центре Риги некий человек на большой скорости передвигался по Даугаве, скользя на доске и используя воздушного змея. Подробнее на видео!
Латвийская теннисистка Алёна Остапенко с победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии - 2024.
За рубежом:
Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований прокомментировал потенциальное выдворение граждан России с территории Латвии.
В России из-за аварии на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в Нижнем Новгороде существенно сократились объемы производства автомобильного бензина, сообщает "Коммерсантъ".
В среду, 3 января, сотрудники Департамента полиции безопасности задержали гражданина России Вячеслава Морозова, подозревающегося в разведывательной деятельности против Эстонской Республики, пишет Rus.Postimees.
Недавно основанный в Германии Союз Сары Вагенкнехт (BSW) хочет распустить Европейский союз (ЕС) и отменить нынешнюю политику защиты климата, если добьется успеха на выборах в Европейский парламент (ЕП).
На прошлой неделе в Таллиннском аэропорту пилот был вынужден прервать взлет, так как одна из пассажирок самолета нарушила порядок, пишет Rus.Postimees.
На этой неделе широкий резонанс вызвало интервью российской актрисы Ирины Горбачёвой YouTube-каналу "Мадонна Мур", в котором популярная актриса говорила не только на профессиональные, но и на политические темы.
Интересное чтиво:
Каждый день мы то и дело встречаем признаки того, что мусульманская община в Латвии есть и даже растет - это и курьеры Bolt и Wolt, открытие кебабных и даже халяльные магазины в центре города и на рынке. TVNET+ посетил молельный дом, он же Латвийский исламский культурный центр, и попытался понять, так ли закрыта мусульманская община, как кажется со стороны.
Некая женщина из Латгале приехала в один из филиалов Рижской социальной службы. Мы не знаем, почему ей пришлось ехать так далеко и уладила ли она то, что необходимо было уладить. Но мы знаем, сколько ей лет, из какого города она приехала, какой диагноз написан в ее документах, и еще мы знаем, что она комично использует губную помаду. Как "в цирке для клоунов в детстве".
"Меня это расстраивает, потому что, когда я отреагировала, никто ничего не сделал", - говорит Эрида, жительница Литвы, которая сообщила в веб-полицию о странном поведении 42-летнего владельца малого бизнеса Гедиминаса Филипавичуса. Ничего не было сделано. Через год Филипавичус похитил девятилетнюю девочку и отвез ее в свой гараж, сообщает Rus.Postimees.
Латвийские власти уже долгое время откладывали неудобный вопрос о том, что делать с санаториями в Юрмале, принадлежащими России и Беларуси. Передать Дом Москвы в собственность государства было относительно легко, но с этими объектами проблем будет гораздо больше, сообщает TV3 Ziņas.
Гибель самолета А-50 и предположительное повреждение Ил-22М станут одной из самых крупных одномоментных потерь российской авиации в войне с Украиной. России не хватает таких самолетов и она их больше не выпускает. Кроме того, на борту А-50 могли быть опытные специалисты, подготовить которых непросто.
Латвийский певец Маркус Рива на слуху с начала года не только потому, что неожиданно не попал в список претендентов на участие в конкурсе "Евровидение", но и благодаря успешному январскому релизу нового клипа Lose Control.
На минувшей неделе в Лас-Вегасе завершилась грандиозная выставка потребительской электроники – Consumer Electronics Show (CES) 2024. Ведущие мировые технические гиганты и стартапы показали свои гаджеты и технологии, продемонстрировав, как мы будем жить в мире, где царствуют искусственный интеллект и виртуальная реальность.
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