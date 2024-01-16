Главное за 16 января ⟩ Языковые требования к няням, метель мешает транспорту и как живут мусульмане в Латвии

Интересное чтиво:

Каждый день мы то и дело встречаем признаки того, что мусульманская община в Латвии есть и даже растет - это и курьеры Bolt и Wolt, открытие кебабных и даже халяльные магазины в центре города и на рынке. TVNET+ посетил молельный дом, он же Латвийский исламский культурный центр, и попытался понять, так ли закрыта мусульманская община, как кажется со стороны.

Некая женщина из Латгале приехала в один из филиалов Рижской социальной службы. Мы не знаем, почему ей пришлось ехать так далеко и уладила ли она то, что необходимо было уладить. Но мы знаем, сколько ей лет, из какого города она приехала, какой диагноз написан в ее документах, и еще мы знаем, что она комично использует губную помаду. Как "в цирке для клоунов в детстве".

"Меня это расстраивает, потому что, когда я отреагировала, никто ничего не сделал", - говорит Эрида, жительница Литвы, которая сообщила в веб-полицию о странном поведении 42-летнего владельца малого бизнеса Гедиминаса Филипавичуса. Ничего не было сделано. Через год Филипавичус похитил девятилетнюю девочку и отвез ее в свой гараж, сообщает Rus.Postimees.