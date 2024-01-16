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Главное за 16 января ⟩ Языковые требования к няням, метель мешает транспорту и как живут мусульмане в Латвии

rus.tvnet.lv
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Рига в метель. 16 января.
Рига в метель. 16 января. Фото: LETA

Вторник, 16 января, встретил нас метелью, к которой оказался не готов общественный транспорт. Няням и помощникам учителей, возможно, придется подтянуться свои знания латышского языка, а Владимир Путин решил прокомментировать происходящее в Латвии. Об этих и других событиях читайте в ежедневной подборке RUS TVNET.

Новости Латвии:

В пятницу, 12 января, в Елгавском крае в поселке Яунпетерниеки произошел пожар - сгорел частный дом. Оказалось, в доме проживала многодетная семья, которая теперь вынуждена просить помощи у общественности.

Для нянь и помощников учителей могут быть введены ограничения на работу в образовательном учреждении, если Центр государственного языка (VVC) установит, что их уровень владения государственным языком недостаточен для выполнения профессиональных и должностных обязанностей, свидетельствует проект плана действий правительства.

Полиция призывает жителей не отправлять в социальные сети голые фото незнакомым лицам, чтобы не становиться жертвами вымогательства денег, сообщила представитель Госполиции Мадара Шершнева.

Вечером в понедельник, 15 января, на автодороге Via Baltica в Бауском крае столкнулись четыре грузовика.

Автобусы и троллейбусы в Риге из-за снегопада задерживаются на 20 минут, сообщила агентству LЕТА представитель предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Во вторник, 16 января, отменены шесть автобусных рейсов предприятия Ecolines, пишет LETA.

Пользователей микроблога Х позабавило хвастовство депутата Сейма от оппозиционной партии "Латвия на первом месте" и парламентского председателя депутатской группы по сотрудничеству с Китаем Айнара Шлесерса по поводу своего визита в эту страну, якобы оплаченного китайским правительством.

Житель рижского микрорайона Пурвциемс был удивлен, заметив во дворе хищную птицу, которая с аппетитом что-то ела. Неужели у вездесущих чаек и ворон появились конкуренты? RUS TVNET обратился за комментариями к специалисту.

Очевидец Apollo.lv заметил, что во вторник в центре Риги некий человек на большой скорости передвигался по Даугаве, скользя на доске и используя воздушного змея. Подробнее на видео!

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко с победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии - 2024.

За рубежом:

Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований прокомментировал потенциальное выдворение граждан России с территории Латвии.

В России из-за аварии на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в Нижнем Новгороде существенно сократились объемы производства автомобильного бензина, сообщает "Коммерсантъ".

В среду, 3 января, сотрудники Департамента полиции безопасности задержали гражданина России Вячеслава Морозова, подозревающегося в разведывательной деятельности против Эстонской Республики, пишет Rus.Postimees.

Недавно основанный в Германии Союз Сары Вагенкнехт (BSW) хочет распустить Европейский союз (ЕС) и отменить нынешнюю политику защиты климата, если добьется успеха на выборах в Европейский парламент (ЕП).

На прошлой неделе в Таллиннском аэропорту пилот был вынужден прервать взлет, так как одна из пассажирок самолета нарушила порядок, пишет Rus.Postimees.

На этой неделе широкий резонанс вызвало интервью российской актрисы Ирины Горбачёвой YouTube-каналу "Мадонна Мур", в котором популярная актриса говорила не только на профессиональные, но и на политические темы.

Интересное чтиво:

Каждый день мы то и дело встречаем признаки того, что мусульманская община в Латвии есть и даже растет - это и курьеры Bolt и Wolt, открытие кебабных и даже халяльные магазины в центре города и на рынке. TVNET+ посетил молельный дом, он же Латвийский исламский культурный центр, и попытался понять, так ли закрыта мусульманская община, как кажется со стороны.

Некая женщина из Латгале приехала в один из филиалов Рижской социальной службы. Мы не знаем, почему ей пришлось ехать так далеко и уладила ли она то, что необходимо было уладить. Но мы знаем, сколько ей лет, из какого города она приехала, какой диагноз написан в ее документах, и еще мы знаем, что она комично использует губную помаду. Как "в цирке для клоунов в детстве".

"Меня это расстраивает, потому что, когда я отреагировала, никто ничего не сделал", - говорит Эрида, жительница Литвы, которая сообщила в веб-полицию о странном поведении 42-летнего владельца малого бизнеса Гедиминаса Филипавичуса. Ничего не было сделано. Через год Филипавичус похитил девятилетнюю девочку и отвез ее в свой гараж, сообщает Rus.Postimees.

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На минувшей неделе в Лас-Вегасе завершилась грандиозная выставка потребительской электроники – Consumer Electronics Show (CES) 2024. Ведущие мировые технические гиганты и стартапы показали свои гаджеты и технологии, продемонстрировав, как мы будем жить в мире, где царствуют искусственный интеллект и виртуальная реальность.

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