В конце года принято подводить итоги. Сегодня мы вспоминаем самые яркие события и вместе c этим - самые читаемые новости уходящего 2018 года. Дело Римшевича, визит папы Римского в Латвию, убийство Бункуса, открытие самой большой в Балтии IKEA и другие нашумевшие скандалы и события этого года, которые беспокоили умы читателей TVNET - в нашей подборке.

Открытие IKEA и всё, что было с этим связано

Свои двери первый магазин IKEA в Латвии открыл 30 августа. Надо ли рассказывать, какой ажиотаж вызвало это событие? В первый день работы магазина IKEA в Риге его посетили почти 20 тысяч покупателей.

Дело Малыгина и "распил" наследства

Глава фармацевтического гиганта Olainfarm и один из богатейших людей Латвии Валерий Малыгин скончался 9 декабря 2017 года. Спустя месяц после похорон было оглашено завещание Валерия Малыгина. Тут и началось самое интересное... Кажется, в Латвии еще никогда не делили чужие деньги так громко и скандально.

Убийство Бункуса

Спустя три месяца после 38-го дня рождения рано утром 30 мая в своей машине у Лесного кладбища был расстрелян администратор неплатежеспособности и присяжный адвокат Мартиньш Бункус. Для совершения преступления был использован автомобиль Volkswagen с прицепом, накрытым тентом. Позднее недалеко от места убийства автомобиль был сожжен. Для совершения убийства использовалось автоматическое оружие. Одна из главных версий - убийство было спланировано, оно связано с профессиональной деятельностью Бункуса. Об убийце и заказчике информации до сих пор нет, семья убитого даже объявила вознаграждение в размере 500 тыс. евро за выдачу исполнителей, заказчиков и пособников убийства.

Ликвидация ABLV Bank и снова - убийство Бункуса

Напомним, проблемы ABLV Bank начались в феврале 2018 года после заявления находящейся в подчинении Минфина США сети по предотвращению финансовых преступлений FinCEN о якобы действующих в банке схемах отмывания денег и коррупции. 26 февраля банк принял решение о самоликвидации, которое 12 июня утвердила Комиссия рынка финансов и капитала.

Кстати, по данным источников TVNET, как одна из самых вероятных версий убийства Мартиньша Бункуса связана именно с разрешением/неразрешением ликвидации ABLV Bank. Этот вопрос был напрямую связан с интересами Бункуса - он был вторым в списке кандидатов на место ликвидатора кредитного учреждения

Украина vs Россия: Ситуация в Керченском проливе

Конфликт в Керченском проливе произошел в воскресенье, 25 ноября. Украина обвиняет Россию в том, что российский пограничный корабль атаковал буксир военно-морских сил Украины, который в сопровождении двух бронированных катеров направлялся из Одессы в порт Мариуполя на Азовском море через Керченский пролив. Российский пограничный корабль открыл огонь, ранив несколько украинских моряков.

Россия со своей стороны заявила, что украинские корабли незаконно вошли в ее территориальные воды и направились к Керченскому проливу, не реагируя на требования остановиться, поэтому пограничникам пришлось открыть огонь.

Визит папы Римского в Латвию за почти миллион евро

С 22 по 25 сентября Папа римский Франциск посещал Литву, Латвию и Эстонию. Для Латвии визит папы Римского стал уже вторым после восстановления независимости.

Кстати, чтобы обеспечить визит папы, правительство выделило 805 тысяч евро.

Дело Римшевича и скандальное фото

Уголовный процесс по "делу Римшевича" был начат 15 февраля 2018 года. Президента Банка Латвии Илмара Римшевича обвинили в требовании и принятии взятки в крупном размере.

"Изюминку" уголовному процессу добавила опубликованная в СМИ фотография с посиделок в охотничьем домике в Сибири (датированная 2010 годом) вместе с тогдашним руководителем российского предприятия по производству оружия "Институт исследования информационных технологий" Дмитрием Пильщиковым.

Фотография, имеющаяся в распоряжении Associated Press. Датирована 22 августом 2010 года. На фото видны люди, в том числе Илмар Римшевич и тогдашний руководитель российского предприятия по производству оружия "Институт исследования информационных технологий" Дмитрий Плищиков (третий слева). ФОТО: AP/Scanpix

Только на Русском TVNET

Ведущие одного из самых популярных тревел-шоу "Орёл и Решка" снова побывали в Латвии. Русский TVNET на правах инсайдера пообщался с ведущими.

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

Каждое воскресенье Адвента Русский TVNET рассказывал непростые истории, герои которых даже в сложных обстоятельствах стараются вдохновить других.

ФОТО: TVNET

Тебе только что исполнилось 18? Ты хочешь совместить работу с учебой, а значит, готова работать в вечерние или ночные смены? Ты можешь зарабатывать 2000 евро в месяц. Однако работа зачастую противоречит нормам общественной морали, и о ней ты, скорее всего, не захочешь рассказывать своей маме.

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

В последнее время складывается впечатление, что с топика "Пластика груди" снято табу и об этом теперь говорят открыто и много. Мы поговорили c Эвией Родке-Спроге - одним из самых востребованных профессионалов Латвии, и рассказали, что там к чему с этой "новенькой" грудью.

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

В Латвии существует более 100 сект, в том числе радикальные псевдо-религиозные организации, использующие на своих собраниях гипноз и практикующие экзорцизм. Русский TVNET со скрытой камерой побывал на служениях некоторых из них.​

ФОТО: TVNET

Мы рассказали о некоторых столичных кинотеатрах из прошлого, зрительные залы которых видели не только огромное количество кинокартин, но и стали свидетелями судеб тысячи рижан.

ФОТО: скриншот видео

9288 километров от Москвы до Владивостока. Верхняя и нижняя полка в плацкарте. Два журналиста TVNET проехали всю Россию по Транссибирской магистрали, самой длинной железной дороге в мире. 18 дней в пути, случайные попутчики, новые для нас города и села, самое глубокое озеро в мире - Байкал, и небольшая деревня в сибирской глуши, жители которой говорят между собой на латышском...

ФОТО: Harry Grundmann, специально для TVNET

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