Глава стройуправы о Z-Towers: строители менялись 15 раз, документация пропала, нужна экспертиза

Глава стройуправы пояснил, что сейчас экспертиза проведена у 28 обнаженных элементов несущих конструкций, но в распоряжении управления нет информации о том, какого качества элементы 83 несущих конструкций, экспертизу которых не проводили.

"Разрешение на строительство объекта было выдано в 2006 году и за это время к разрешению были присоединены 15 приложений, связанных со сменой участников строительства - строителей, проектировщиков, контролеров. С этими изменениями документация по большому количеству несущих конструкций, колонн просто пропала. Мы не знаем, что в этих закрытых элементах, есть ли там вообще усиление, какого качества бетон там использовался и другую информацию", - сказал Вирцавс, указав, что поэтому необходимо полноценная экспертиза всех конструкций.

Также он добавил, что в данный момент неизвестно, кто именно за какие элементы конструкции несет ответственность. Он обратил внимание на то, что большому количеству бетонных конструкций во время перерывов строительства и во время простоя не проводились мероприятия по консервации.

Вирцавс напомнил, что в подземной части башен многократно останавливали строительные работы, в 2008-2009 годах были обнаружены серьезные отклонения от строительного проекта подземной части, поэтому была проведена экспертиза.

"Были серьезные разногласия, достаточна ли несущая способность подземной части, чтобы выдержать нагрузку наземной. И строительные работы наземной части многократно останавливали, так как были констатированы отклонения от проекта", - сказал Вирцавс.

"Принимая здание в эксплуатацию, стройуправа должна быть абсолютно уверена, что здание может полноценно функционировать. Начинать эксплуатировать по частям невозможно, так как управление не сможет это контролировать и взять на себя ответственность".

Напомним, руководство Рижской стройуправы обвинило председателя думы Олега Бурова в давлении на сотрудников управления, чтобы те приняли в эксплуатацию построенные в Пардаугаве башни Z-Towers.

В письме руководитель строительного управления Ингус Вирцавс проинформировал, что в начале ноября у Бурова прошло собрание о находящемся на Ранькя дамбис 30 и улице Даугавгривас 9 многофункциональном объекте Z-Towers. В тот же день в стройуправе прошло собрание с целью понять значимость объекта как с точки зрения инфраструктуры, так и для жителей Риги и административной территории в целом. На собрании обсуждались и подготовленные отчеты о готовности башен к эксплуатации.

Несмотря на то, что стройуправа обратила внимание председателя на ряд нарушений и неполноценностей, Буров, по словам Вирцавса, оказал давление на работников управления с целью все-таки добиться сдачи объекта в эксплуатацию.

По его словам, на собрании для работников стройуправы создали "эмоционально агрессивную атмосферу с повышенным тоном со стороны председателя", в том числе их обвинили в чрезмерной бюрократии в учреждении.

В свою очередь Буров выразил опасения по поводу происходящих в управлении процессах, особенно, в связи с проектом Z-Towers.

В своем сообщении к СМИ Буров подтвердил, что встречался с девелоперами проекта Z-Towers, которые обратились к нему с информацией о том, с какими проблемами сталкиваются предприниматели, чтобы сдать здание в эксплуатацию.

"Услышанное вынуждает меня задать несколько вопросов о ситуации и работе стройуправы Риги. Имеющаяся в моем распоряжении информация свидетельствует, что девелоперы проекта в этом случае обратились в правозащитные структуры, и я надеюсь скоро получить об этом информацию", - указал Буров.

После этого девелоперы Z-Towers сообщили, что обратились в Госполицию и Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) в связи с осознанным затягиванием сдачи зданий в эксплуатацию.

Предприятие направило официальное письмо Госполиции и KNAB, в котором допускается вероятность, что некое должностное лицо или их компания, превышая свои полномочия, осознанно затягивают сдачу зданий в эксплуатацию.