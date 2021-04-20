Главное за 20 апреля ⟩ Мораторий на смягчение ограничений, Россия стягивает войска к Крыму, а Навальный пугает детей
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
Россия сконцентрировала крупную группу кораблей и самолетов в Крыму. Что происходит? Россия стянула в район аннексированного Крыма крупную группировку войск. В частности, туда перебросили несколько кораблей, обычно не входящих в состав Черноморского флота, а на востоке полуострова появился военный лагерь. Переброска войск проходит на фоне напряженности на границе России с Украиной, куда за последние недели также были стянуты непривычно большие силы.
Известно, когда в Латвии может быть введен зеленый сертификат для путешествий. Минздрав отметил, что некоторые государства-члены Европейского союза (ЕС) уже разработали свои сертификаты вакцинации против Covid-19, чтобы освободить путешественников от определенных ограничений. В то же время министерство отметило, что для обеспечения стандартизированного подхода между различными разработанными решениями необходимы единые условия для выдачи и проверки сертификатов вакцинации
Юрист: Навальный - в туберкулезной больнице, его лечение - капельница с глюкозой. "Вчера вечером три медсестры предприняли шесть попыток сделать еще одну капельницу, но так и не смогли попасть в вену. Теперь только все руки исколоты и в синяках", - добавил юрист. Также Навальный опубликовал новую публикацию в Instagram, где рассказал, что им сейчас можно пугать детей.
Глава Минздрава: нужно ввести мораторий на дальнейшее смягчение ограничений. С учетом текущих показателей заболеваемости Covid-19 необходимо установить мораторий на дальнейшее ослабление мер безопасности и ограничений, заявил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
За последние сутки подтверждено 688 новых случаев Covid-19, скончались 15 человек. Доля положительных тестов - 3,7%, госпитализировано 86 пациентов с Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости продолжает расти - по сравнению с 383,3 случая на 100 000 жителей в воскресенье он вырос до 403,2 случая.
Территория Covid-19 〉 По ту сторону двери. Белый комбинезон с тесно прилегающим капюшоном с молнией, которая после закрытия запечатывается одноразовой клейкой лентой. На руках - две пары резиновых перчаток. Чтобы рукава комбинезона не задирались, на их концах вырезаны маленькие отверстия, через которые можно просунуть большие пальцы рук.
Думаете привиться от коронавируса? Вот что вам нужно знать. RUS TVNET отвечает на вопросы по поводу вакцинации от коронавирусной инфекции, которые чаще всего задают в поисковиках.
Собрания на открытом воздухе и отмена самоизоляции: какие послабления ждут вакцинированных от Covid-19. Министерство здравоохранения предлагает разрешить привитым от Covid-19 людям в соответствующей эпидемиологической ситуации, после введения зеленого сертификата и при достаточном охвате вакцинации, собираться на открытом воздухе в большом количестве и получать более широкий спектр услуг.
В Латвии выявлены случаи мутации южноафриканского штамма: против нее вакцины недостаточно эффективны. Мутация E484K также была обнаружена в других штаммах, например, в бразильском и британском. Опасность этой мутации заключается в том, что существующие вакцины против нее недостаточно эффективны, особенно AstraZeneca. Однако речь не идет о том, что вакцина вообще не работает.
Сергей Зубов - отличный хоккеист с личной пепельницей в душевой. Каким будет новый тренер "Динамо"? Раньше обычного рижское "Динамо" объявило о назначении нового главного тренера. В следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команду будет тренировать один из лучших российских защитников за всю историю Сергей Зубов. "Динамо" не может попасть в плей-офф Кубка Гагарина уже семь сезонов подряд. Возможно, сломать эту неприятную традицию сможет Зубов, для которого это будет третий опыт на посту главного тренера.
Эксперимент: по всей Латвии у таксистов после 22:00 можно купить алкогольные напитки. В рамках эксперимента передача "Запрещенный метод" на LTV проверяла, возможно ли купить алкоголь вне разрешенного для продажи времени. И оказалось - получить алкогольные напитки не проблема ни днем, ни ночью.
Тима Белорусских: от кумира подростков с аншлагом в Риге до ареста из-за наркотиков и откровений о дочери. 2021 год начался с громкой новости о том, что 22-летний популярный исполнитель Тима Белорусских был задержан ночью 6 января в игровом клубе в Минске. У артиста были найдены наркотические вещества. Артисту грозило 5 лет лишения свободы.
"Большая утрата, которая оставит пустоту..." Друзья убитого Беззубова поделились воспоминаниями о нем. "Убили одного из нас. Я хорошо знал Рому Беззубова", - сказал изданию Privātā Dzīve депутат Вячеслав Домбровский. В разговоре с изданием он сказал, что Роман был его близким другом в школьные годы. "Мы в Пурчике были одной компанией, которая все, что делают в школьное время, делала вместе. Рома был одноклассником моих друзей, которые жили неподалеку от меня. Так мы и познакомились".