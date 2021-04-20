Главное за 20 апреля ⟩ Мораторий на смягчение ограничений, Россия стягивает войска к Крыму, а Навальный пугает детей

События дня:

Россия сконцентрировала крупную группу кораблей и самолетов в Крыму. Что происходит? Россия стянула в район аннексированного Крыма крупную группировку войск. В частности, туда перебросили несколько кораблей, обычно не входящих в состав Черноморского флота, а на востоке полуострова появился военный лагерь. Переброска войск проходит на фоне напряженности на границе России с Украиной, куда за последние недели также были стянуты непривычно большие силы.

Известно, когда в Латвии может быть введен зеленый сертификат для путешествий. Минздрав отметил, что некоторые государства-члены Европейского союза (ЕС) уже разработали свои сертификаты вакцинации против Covid-19, чтобы освободить путешественников от определенных ограничений. В то же время министерство отметило, что для обеспечения стандартизированного подхода между различными разработанными решениями необходимы единые условия для выдачи и проверки сертификатов вакцинации

Юрист: Навальный - в туберкулезной больнице, его лечение - капельница с глюкозой. "Вчера вечером три медсестры предприняли шесть попыток сделать еще одну капельницу, но так и не смогли попасть в вену. Теперь только все руки исколоты и в синяках", - добавил юрист. Также Навальный опубликовал новую публикацию в Instagram, где рассказал, что им сейчас можно пугать детей.

Глава Минздрава: нужно ввести мораторий на дальнейшее смягчение ограничений. С учетом текущих показателей заболеваемости Covid-19 необходимо установить мораторий на дальнейшее ослабление мер безопасности и ограничений, заявил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Коронавирус:

За последние сутки подтверждено 688 новых случаев Covid-19, скончались 15 человек. Доля положительных тестов - 3,7%, госпитализировано 86 пациентов с Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости продолжает расти - по сравнению с 383,3 случая на 100 000 жителей в воскресенье он вырос до 403,2 случая.

Территория Covid-19 〉 По ту сторону двери. Белый комбинезон с тесно прилегающим капюшоном с молнией, которая после закрытия запечатывается одноразовой клейкой лентой. На руках - две пары резиновых перчаток. Чтобы рукава комбинезона не задирались, на их концах вырезаны маленькие отверстия, через которые можно просунуть большие пальцы рук.

Думаете привиться от коронавируса? Вот что вам нужно знать. RUS TVNET отвечает на вопросы по поводу вакцинации от коронавирусной инфекции, которые чаще всего задают в поисковиках.

Собрания на открытом воздухе и отмена самоизоляции: какие послабления ждут вакцинированных от Covid-19. Министерство здравоохранения предлагает разрешить привитым от Covid-19 людям в соответствующей эпидемиологической ситуации, после введения зеленого сертификата и при достаточном охвате вакцинации, собираться на открытом воздухе в большом количестве и получать более широкий спектр услуг.