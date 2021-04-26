Главное за 26 апреля ⟩ Смерть птенцов, сомнения в преступлении в Тукумсе и удар по штабам Навального
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
Трагические события в Тукумсе: в полиции заявили, что преступного деяния, возможно, не было. Министр внутренних дел Сандис Гиргенс поручил провести служебную проверку, чтобы установить, отреагировала ли Государственная полиция надлежащим образом на ранние заявления жертв инцидента в Тукумсе, которые получили угрозы убийства. Полиция тем временем заявила, что преступного деяния в ночь на 23 апреля, возможно, не было.
Трагическое утро в орлином гнезде в Дурбе: оба птенца погибли. Трагическим стало утро понедельника, 26 апреля, в гнезде морских орлов в Дурбе, где оба птенца, вылупившиеся на прошлой неделе, погибли. Этим утром до 7 часов утра оба птенца остались одни, но были еще живы. Милда вернулась в гнездо около 8 утра - без еды. Она не спешила согревать малышей, которые, скорее всего, замерзли из-за холода. Когда малыши больше не подают признаков жизни, для матери они превращаются в пищу.
Штабы Навального приостановили свою работу, сотрудников увольняют. Штабы политика Алексея Навального в разных городах России объявили о приостановке своей деятельности. Незадолго до этого стало известно, что прокуратура приостановила их работу до решения суда по иску об экстремизме.
"Вирус короны в Латвии!" и призыв к "уничтожению китайцев": за видео в Facebook парень получил реальный срок. Суд Латгальского предместья Риги за призыв к "уничтожению китайцев" приговорил Ника Эндзиньша к семи месяцам лишения свободы. Эндзиньш в настоящее время не находится под стражей. Решение вступит в силу, если после его подготовки в полном объеме не будет подана апелляция.
Левитс о целях политики в области госязыка: им должны владеть все постоянные жители Латвии. Политика в области государственного языка должна быть нацелена и на то, чтобы госязык использовался во всех сферах жизни общества, заявил в письме Кабинету министров президент Эгил Левитс. Президент призвал уже в ближайшее время устранить дискриминацию на рынке труда, когда работодатели необоснованно требуют от работников знания русского языка.
ТВ для русских телезрителей: о про(ПО)тухших голубых экранах и большой политике. 2021 год ошарашил телезрителей резким сокращением русскоязычного контента и лишил их популярных телеканалов на фоне ужесточения "антипиратского законодательства". А с 1 июля ожидаются новые "сюрпризы". Как рынок отреагировал на метаморфозы? Будут ли штрафовать пользователей нелегальных сервисов? Где можно легально посмотреть премьеры российских фильмов и сериалов? Готовы ли украинские OTT-сервисы начать работу в Латвии? Об этом RUS TVNET побеседовал с участниками рынка из Латвии, России и Украины.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 220 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека. Умершие входили в возрастные группы от 40 до 99 лет. В воскресенье тест на Сovid-19 сдал 3461 человек, доля положительных результатов составила 6,4%. Количество пациентов с Covid-19 в больницах превысило 700 человек. 12% - в тяжелом состоянии.
Заболеваемость Covid-19 в Латвии растет практически по всем показателям. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость Covid-19 в Латвии выросла на 6,4%, а с начала апреля - на 22%, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний
На manavakcina.lv практически все места заняты: Павлютс обещает скорое решение. "Поступают тревожные сообщения о том, что на manavakcina.lv невозможно найти новые возможности вакцинации. Это изменится", - сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Как поспешил заверить министр, учреждения вакцинации сегодня и завтра откроют много новых возможностей для регистрации.
Уга Думпис: в Латвии 12% населения могло переболеть коронавирусом. Главный инфектолог Минздрава, ссылаясь на данные еще неопубликованного исследования, сообщил, что около 12% населения Латвии могло заразиться коронавирусной инфекцией. Это почти в два раза больше, чем показывает количество положительных тестов на Covid-19.
ЕК подает в суд на AstraZeneca за нарушение договора о поставке вакцин. "Мы хотим быть уверены, что достаточное количество доз, на которые европейские граждане имеют право и которые были обещаны на основании контракта, будут доставлены быстро", - заявил официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер.
В Литве открываются спортклубы, часть бассейнов и СПА. С понедельника, 26 апреля, в Литве могут возобновить деятельность спортклубы, часть бассейнов и бань, на улице можно проводить спортивные соревнования, деятельность, связанную с развлечениями и отдыхом.
Коллапс в Индии: умерших от Covid-19 сжигают прямо на улицах. Индия уже несколько дней бьет рекорд по числу заболевших Covid-19 - более 350 тысяч новых случаев за сутки. Каждый день умирает несколько тысяч человек. В Дели и других городах умерших так много, что их тела сжигают прямо на улицах.
"Я собираюсь заразить вас всех коронавирусом". В городе Манакор на острове Мальорка полиция Испании задержала 40-летнего местного жителя, которого подозревают в том, что он заразил 22 человека Covid-19. Cреди заболевших - трое младенцев. Дело было передано в суд.
"Оскар-2021": успех фильма "Земля кочевников" и неожиданная победа Энтони Хопкинса. 26 апреля Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей премии "Оскар". Главным призером вечера предсказуемо стала "Земля кочевников" - у нее награда за лучший фильм и за лучшую режиссуру. Хлоя Чжао стала второй женщиной в истории, победившей в этой номинации. Главная неожиданность ночи: "Оскар" за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс за фильм "Отец".
Оголенность и вырезы: самые смелые наряды церемонии "Оскар". 26 апреля Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей премии "Оскар". Из-за пандемии коронавируса церемония в этом году отличалась от традиционного формата, но наряды звезд на красной дорожке не разочаровали!
Самые влиятельные инфлюенсеры в Латвии: Latvian Sisters победили в категории TikTok. RUS TVNET задал девушкам несколько вопросов.