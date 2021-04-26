Главное за 26 апреля ⟩ Смерть птенцов, сомнения в преступлении в Тукумсе и удар по штабам Навального

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Трагические события в Тукумсе: в полиции заявили, что преступного деяния, возможно, не было. Министр внутренних дел Сандис Гиргенс поручил провести служебную проверку, чтобы установить, отреагировала ли Государственная полиция надлежащим образом на ранние заявления жертв инцидента в Тукумсе, которые получили угрозы убийства. Полиция тем временем заявила, что преступного деяния в ночь на 23 апреля, возможно, не было.

​Трагическое утро в орлином гнезде в Дурбе: оба птенца погибли. Трагическим стало утро понедельника, 26 апреля, в гнезде морских орлов в Дурбе, где оба птенца, вылупившиеся на прошлой неделе, погибли. Этим утром до 7 часов утра оба птенца остались одни, но были еще живы. Милда вернулась в гнездо около 8 утра - без еды. Она не спешила согревать малышей, которые, скорее всего, замерзли из-за холода. Когда малыши больше не подают признаков жизни, для матери они превращаются в пищу.

Штабы Навального приостановили свою работу, сотрудников увольняют. Штабы политика Алексея Навального в разных городах России объявили о приостановке своей деятельности. Незадолго до этого стало известно, что прокуратура приостановила их работу до решения суда по иску об экстремизме.

"Вирус короны в Латвии!" и призыв к "уничтожению китайцев": за видео в Facebook парень получил реальный срок. Суд Латгальского предместья Риги за призыв к "уничтожению китайцев" приговорил Ника Эндзиньша к семи месяцам лишения свободы. Эндзиньш в настоящее время не находится под стражей. Решение вступит в силу, если после его подготовки в полном объеме не будет подана апелляция.

Левитс о целях политики в области госязыка: им должны владеть все постоянные жители Латвии. Политика в области государственного языка должна быть нацелена и на то, чтобы госязык использовался во всех сферах жизни общества, заявил в письме Кабинету министров президент Эгил Левитс. Президент призвал уже в ближайшее время устранить дискриминацию на рынке труда, когда работодатели необоснованно требуют от работников знания русского языка.

ТВ для русских телезрителей: о про(ПО)тухших голубых экранах и большой политике. 2021 год ошарашил телезрителей резким сокращением русскоязычного контента и лишил их популярных телеканалов на фоне ужесточения "антипиратского законодательства". А с 1 июля ожидаются новые "сюрпризы". Как рынок отреагировал на метаморфозы? Будут ли штрафовать пользователей нелегальных сервисов? Где можно легально посмотреть премьеры российских фильмов и сериалов? Готовы ли украинские OTT-сервисы начать работу в Латвии? Об этом RUS TVNET побеседовал с участниками рынка из Латвии, России и Украины.

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