Пн, 26.04.2021
Позиция президента США по давнему вопросу геноцида армян только усложнит сотрудничество между двумя странами НАТО тогда, когда оно наиболее необходимо. Артис Пабрикс, министр обороны Латвии
Артис Пабрикс, министр обороны Латвии

Главное за 26 апреля ⟩ Смерть птенцов, сомнения в преступлении в Тукумсе и удар по штабам Навального

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!

События дня:

Трагические события в Тукумсе: в полиции заявили, что преступного деяния, возможно, не было. Министр внутренних дел Сандис Гиргенс поручил провести служебную проверку, чтобы установить, отреагировала ли Государственная полиция надлежащим образом на ранние заявления жертв инцидента в Тукумсе, которые получили угрозы убийства. Полиция тем временем заявила, что преступного деяния в ночь на 23 апреля, возможно, не было

​Трагическое утро в орлином гнезде в Дурбе: оба птенца погибли. Трагическим стало утро понедельника, 26 апреля, в гнезде морских орлов в Дурбе, где оба птенца, вылупившиеся на прошлой неделе, погибли. Этим утром до 7 часов утра оба птенца остались одни, но были еще живы. Милда вернулась в гнездо около 8 утра - без еды. Она не спешила согревать малышей, которые, скорее всего, замерзли из-за холода. Когда малыши больше не подают признаков жизни, для матери они превращаются в пищу.

Штабы Навального приостановили свою работу, сотрудников увольняют. Штабы политика Алексея Навального в разных городах России объявили о приостановке своей деятельности. Незадолго до этого стало известно, что прокуратура приостановила их работу до решения суда по иску об экстремизме.

"Вирус короны в Латвии!" и призыв к "уничтожению китайцев": за видео в Facebook парень получил реальный срок. Суд Латгальского предместья Риги за призыв к "уничтожению китайцев" приговорил Ника Эндзиньша к семи месяцам лишения свободы. Эндзиньш в настоящее время не находится под стражей. Решение вступит в силу, если после его подготовки в полном объеме не будет подана апелляция.

Левитс о целях политики в области госязыка: им должны владеть все постоянные жители Латвии. Политика в области государственного языка должна быть нацелена и на то, чтобы госязык использовался во всех сферах жизни общества, заявил в письме Кабинету министров президент Эгил Левитс. Президент призвал уже в ближайшее время устранить дискриминацию на рынке труда, когда работодатели необоснованно требуют от работников знания русского языка.

ТВ для русских телезрителей: о про(ПО)тухших голубых экранах и большой политике. 2021 год ошарашил телезрителей резким сокращением русскоязычного контента и лишил их популярных телеканалов на фоне ужесточения "антипиратского законодательства". А с 1 июля ожидаются новые "сюрпризы". Как рынок отреагировал на метаморфозы? Будут ли штрафовать пользователей нелегальных сервисов? Где можно легально посмотреть премьеры российских фильмов и сериалов? Готовы ли украинские OTT-сервисы начать работу в Латвии? Об этом RUS TVNET побеседовал с участниками рынка из Латвии, России и Украины.

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 220 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека. Умершие входили в возрастные группы от 40 до 99 лет. В воскресенье тест на Сovid-19 сдал 3461 человек, доля положительных результатов составила 6,4%. Количество пациентов с Covid-19 в больницах превысило 700 человек. 12% - в тяжелом состоянии.

Заболеваемость Covid-19 в Латвии растет практически по всем показателям. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость Covid-19 в Латвии выросла на 6,4%, а с начала апреля - на 22%, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний

На manavakcina.lv практически все места заняты: Павлютс обещает скорое решение. "Поступают тревожные сообщения о том, что на manavakcina.lv невозможно найти новые возможности вакцинации. Это изменится", - сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Как поспешил заверить министр, учреждения вакцинации сегодня и завтра откроют много новых возможностей для регистрации.

Уга Думпис: в Латвии 12% населения могло переболеть коронавирусом. Главный инфектолог Минздрава, ссылаясь на данные еще неопубликованного исследования, сообщил, что около 12% населения Латвии могло заразиться коронавирусной инфекцией. Это почти в два раза больше, чем показывает количество положительных тестов на Covid-19.

ЕК подает в суд на AstraZeneca за нарушение договора о поставке вакцин. "Мы хотим быть уверены, что достаточное количество доз, на которые европейские граждане имеют право и которые были обещаны на основании контракта, будут доставлены быстро", - заявил официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер.

В Литве открываются спортклубы, часть бассейнов и СПА. С понедельника, 26 апреля, в Литве могут возобновить деятельность спортклубы, часть бассейнов и бань, на улице можно проводить спортивные соревнования, деятельность, связанную с развлечениями и отдыхом.

Коллапс в Индии: умерших от Covid-19 сжигают прямо на улицах. Индия уже несколько дней бьет рекорд по числу заболевших Covid-19 - более 350 тысяч новых случаев за сутки. Каждый день умирает несколько тысяч человек. В Дели и других городах умерших так много, что их тела сжигают прямо на улицах.

"Я собираюсь заразить вас всех коронавирусом". В городе Манакор на острове Мальорка полиция Испании задержала 40-летнего местного жителя, которого подозревают в том, что он заразил 22 человека Covid-19. Cреди заболевших - трое младенцев. Дело было передано в суд.

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"Оскар-2021": успех фильма "Земля кочевников" и неожиданная победа Энтони Хопкинса. 26 апреля Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей премии "Оскар". Главным призером вечера предсказуемо стала "Земля кочевников" - у нее награда за лучший фильм и за лучшую режиссуру. Хлоя Чжао стала второй женщиной в истории, победившей в этой номинации. Главная неожиданность ночи: "Оскар" за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс за фильм "Отец".

Оголенность и вырезы: самые смелые наряды церемонии "Оскар". 26 апреля Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей премии "Оскар". Из-за пандемии коронавируса церемония в этом году отличалась от традиционного формата, но наряды звезд на красной дорожке не разочаровали!

Самые влиятельные инфлюенсеры в Латвии: Latvian Sisters победили в категории TikTok. RUS TVNET задал девушкам несколько вопросов.

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