Главное за 15 мая ⟩ Сообщение об НЛО в Резекне и характеристики ООН для паспортов вакцинации

События дня:

С приближением ночи, около 23:00, жительница Резекне с мужем наблюдали в небе странные летающие объекты. Не найдя в интернете объяснения, что это было на самом деле, они обратились за помощью в программу Bez Tabu. Астроном Илгонис Вилкс рассказал, что это были спутники Starlink. Изначально спутники летают близко к земле, но со временем поднимаются все выше и выше.

В Газе в результате авиаудара израильских самолетов было разрушено многоэтажное здание, в котором находились корреспондентские пункты катарского телеканала Al Jazeera и американского информационного агентства Associated Press. Примерно за час до удара израильские военные позвонили владельцу здания и предупредили об атаке. О пострадавших в результате атаки не сообщалось.

Около 2 часов ночи в четверг, 13 мая, полиция Таллинна задержала особо "смелого" водителя, мчавшегося по улице Пиритас на безумной скорости. В месте, где максимальная разрешенная скорость составляет 50 км/ч, водитель Mercedes-Benz ехал со скоростью 227 км/ч. После слушания в пятницу его отправили в следственный изолятор, где он проведет следующие 30 дней. Кроме того, еще год он будет ходить пешком. Личность преступника неизвестна, однако частично скрытый номерной знак автомобиля Mercedes-Benz AMG не оставляет сомнений в том, что "пилот" прибыл в Таллинн из Латвии.

100 сотрудников Московского метрополитена были уволены из-за слитой базы сторонников Алексея Навального. Среди уволенных - машинисты метрополитена, дежурные по станции, обслуживающие эскалаторов и другие работники. Сотрудники метрополитена связывают свое увольнение с публикацией базы людей, зарегистрировавшихся на митинг Навального.

В субботу, 15 мая, на территории центрального и восточного Китая обрушились два урагана, в результате чего не менее семи человек погибли и более 200 пострадали. Мощный торнадо в городе Ухань провинции Хубэй унес жизни шести человек, пострадали 218. Смерчь со скоростью ветра до 24 метров в секунду разрушил сараи на стройплощадке и повалил несколько деревьев. За полтора часа до этого еще один ураган обрушился на город Шэнцзе в провинции Цзянсу, там погиб один человек, пострадал еще 21. Торнадо разрушил фабричные здания и повредил электрическое оборудование.

Коронавирус:

За сутки выявлено 544 новых случая Covid-19, доля положительных тестов - 3,7%. Умерли 9 человек с коронавирусом в возрасте от 70 до 99 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 445,4 случая в четверг до 431,3 в пятницу. В настоящее время на лечении в больницах находятся 632 пациента с Covid-19, что на 31 человека меньше, чем вчера.