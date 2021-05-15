Главное за 15 мая ⟩ Сообщение об НЛО в Резекне и характеристики ООН для паспортов вакцинации
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
С приближением ночи, около 23:00, жительница Резекне с мужем наблюдали в небе странные летающие объекты. Не найдя в интернете объяснения, что это было на самом деле, они обратились за помощью в программу Bez Tabu. Астроном Илгонис Вилкс рассказал, что это были спутники Starlink. Изначально спутники летают близко к земле, но со временем поднимаются все выше и выше.
В Газе в результате авиаудара израильских самолетов было разрушено многоэтажное здание, в котором находились корреспондентские пункты катарского телеканала Al Jazeera и американского информационного агентства Associated Press. Примерно за час до удара израильские военные позвонили владельцу здания и предупредили об атаке. О пострадавших в результате атаки не сообщалось.
Около 2 часов ночи в четверг, 13 мая, полиция Таллинна задержала особо "смелого" водителя, мчавшегося по улице Пиритас на безумной скорости. В месте, где максимальная разрешенная скорость составляет 50 км/ч, водитель Mercedes-Benz ехал со скоростью 227 км/ч. После слушания в пятницу его отправили в следственный изолятор, где он проведет следующие 30 дней. Кроме того, еще год он будет ходить пешком. Личность преступника неизвестна, однако частично скрытый номерной знак автомобиля Mercedes-Benz AMG не оставляет сомнений в том, что "пилот" прибыл в Таллинн из Латвии.
100 сотрудников Московского метрополитена были уволены из-за слитой базы сторонников Алексея Навального. Среди уволенных - машинисты метрополитена, дежурные по станции, обслуживающие эскалаторов и другие работники. Сотрудники метрополитена связывают свое увольнение с публикацией базы людей, зарегистрировавшихся на митинг Навального.
В субботу, 15 мая, на территории центрального и восточного Китая обрушились два урагана, в результате чего не менее семи человек погибли и более 200 пострадали. Мощный торнадо в городе Ухань провинции Хубэй унес жизни шести человек, пострадали 218. Смерчь со скоростью ветра до 24 метров в секунду разрушил сараи на стройплощадке и повалил несколько деревьев. За полтора часа до этого еще один ураган обрушился на город Шэнцзе в провинции Цзянсу, там погиб один человек, пострадал еще 21. Торнадо разрушил фабричные здания и повредил электрическое оборудование.
Коронавирус:
За сутки выявлено 544 новых случая Covid-19, доля положительных тестов - 3,7%. Умерли 9 человек с коронавирусом в возрасте от 70 до 99 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 445,4 случая в четверг до 431,3 в пятницу. В настоящее время на лечении в больницах находятся 632 пациента с Covid-19, что на 31 человека меньше, чем вчера.
Школа, не дожидаясь результата теста на Covid-19, разрешила сдать экзамен ученице, зараженной вирусом, об этом рассказала мать ученика Кулдигской центральной средней школы рассказала передаче Bez Tabu. У этой ученицы был отрицательный результат теста, который она сделала за неделю до экзамена. Несмотря на то, что результат еще не был отправлен школьнице, руководство школы решило учесть предыдущий тест. Теперь остальные 20 детей не могут сдавать экзамены две недели.
В настоящее время нет научных доказательств и в целом считается нежелательной вакцинация людей от Covid-19 со смешиванием вакцин от разных производителей, сообщила агентству LЕТА председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска. По ее словам, в настоящее время мало данных об эффективности вакцин и иммунном ответе в случае использования разных вакцин, например, AstraZeneca в качестве первой дозы и Pfizer/BioNTech в качестве поддерживающей вакцины.
ООН сообщила, как должен выглядеть паспорт вакцинации каждой страны. Предложения ООН возникли в связи с приближением лета, тем самым подчеркивая настоятельную необходимость возобновления туризма. Всемирная туристская организация ООН заявила, что паспорта вакцинации против Covid-19 в государствах-членах будут бесплатными, общедоступными и недискриминационными.
Министерство образования и науки предлагает смягчить некоторые ограничения в образовании, спорте и работе с молодежью, как только будут достигнуты конкретные результаты вакцинации.
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