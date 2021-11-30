30 ноября в одном абзаце ⟩ Новые решения правительства, госсекретарь США в Латвии и угрозы Лукашенко

События дня в одном абзаце

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Продолжаем рассказывать о вакциноскептиках! ​Кристина Дунец, хранительница домашнего очага и главной антипрививочной группы в соцсетях, собирает пожертвования и продает "особые" чехлы для телефонов, с функцией которых может справиться простая фольга. Ее супруг занят в торговле вентиляционным оборудованием, и этот бизнес на фоне пандемии только преуспел.

Чем себя порадовать?

После недавнего скандала с Димой Биланом RUS TVNET решил вспомнить, кто еще из звезд злоупотреблял алкоголем и выходил на сцену в нетрезвом виде.