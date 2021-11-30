30 ноября в одном абзаце ⟩ Новые решения правительства, госсекретарь США в Латвии и угрозы Лукашенко
Пока Латвию продолжает заваливать снегом, правительство "заваливает" нас новыми решениями. Рассказываем, чем запомнится 30 ноября.
Пока Латвию продолжает заваливать снегом, правительство "заваливает" нас новыми решениями. Рассказываем, чем запомнится 30 ноября.
События дня в одном абзаце
На прошлой неделе общественность смутила новость об обязательных тестах на Covid-19 на рабочих местах, но все обошлось - тесты будут добровольными. Также при въезде в Латвию в Рижском аэропорту можно будет добровольно сдать тест на Covid-19. Правда, поставщик самотестов Ekspress laboratorija отказался заключать договор. Хорошая новость - рождественские ярмарки будут работать, плохая - только в "зеленом" в режиме. Но в Латвии еще не все так плохо. Например, в Австрии за отказ от вакцинации планируют штрафовать на сумму до 7200 евро, а правительство Эстонии ввело новые ограничения для прибывающих. Сегодня в Латвию прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, Левитс попросил его усилить присутствие в Балтийском регионе. Лукашенко пригрозил военным вмешательством Беларуси в конфликт в Украине, а также признал Крым российским. После таких заявления остается только ждать ухудшения белорусско-украинских отношений.
Все обсуждают
Продолжаем рассказывать о вакциноскептиках! Кристина Дунец, хранительница домашнего очага и главной антипрививочной группы в соцсетях, собирает пожертвования и продает "особые" чехлы для телефонов, с функцией которых может справиться простая фольга. Ее супруг занят в торговле вентиляционным оборудованием, и этот бизнес на фоне пандемии только преуспел.
Чем себя порадовать?
После недавнего скандала с Димой Биланом RUS TVNET решил вспомнить, кто еще из звезд злоупотреблял алкоголем и выходил на сцену в нетрезвом виде.
Фото дня:
В понедельник, 29 ноября, на военной базе в Адажи произошла встреча руководства оборонной отрасли с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который приехал в Латвию на встречу министров иностранных дел альянса. Со стороны Латвии в торжественной встрече поучаствовал и некий рыжий кот.