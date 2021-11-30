Вт, 30.11.2021
Как мне кажется, есть какая-то установка, что я нежелательный артист, видимо, попал в какой-то список. Я слышал, что есть списки артистов - желтые и красные. Желтые - это "непонятно", красные - это те, кто под запретом. Руслан Белый, комик
Руслан Белый, комик
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30 ноября в одном абзаце ⟩ Новые решения правительства, госсекретарь США в Латвии и угрозы Лукашенко

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Пока Латвию продолжает заваливать снегом, правительство "заваливает" нас новыми решениями. Рассказываем, чем запомнится 30 ноября. 

События дня в одном абзаце

На прошлой неделе общественность смутила новость об обязательных тестах на Covid-19 на рабочих местах, но все обошлось - тесты будут добровольными. Также при въезде в Латвию в Рижском аэропорту можно будет добровольно сдать тест на Covid-19. Правда, поставщик самотестов Ekspress laboratorija отказался заключать договор.  Хорошая новость - рождественские ярмарки будут работать, плохая - только в "зеленом" в режиме. Но в Латвии еще не все так плохо. Например, в Австрии за отказ от вакцинации планируют штрафовать на сумму до 7200 евро, а правительство Эстонии ввело новые ограничения для прибывающих. Сегодня в Латвию прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, Левитс попросил его усилить присутствие в Балтийском регионе. Лукашенко пригрозил военным вмешательством Беларуси в конфликт в Украине, а также признал Крым российским. После таких заявления остается только ждать ухудшения белорусско-украинских отношений.

Все обсуждают

Продолжаем рассказывать о вакциноскептиках! ​Кристина Дунец, хранительница домашнего очага и главной антипрививочной группы в соцсетях, собирает пожертвования и продает "особые" чехлы для телефонов, с функцией которых может справиться простая фольга. Ее супруг занят в торговле вентиляционным оборудованием, и этот бизнес на фоне пандемии только преуспел.

Чем себя порадовать?

После недавнего скандала с Димой Биланом RUS TVNET решил вспомнить, кто еще из звезд злоупотреблял алкоголем и выходил на сцену в нетрезвом виде.

Фото дня: 

Столтенберг и кот на встрече с военными в Адажи ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В понедельник, 29 ноября, на военной базе в Адажи произошла встреча руководства оборонной отрасли с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который приехал в Латвию на встречу министров иностранных дел альянса. Со стороны Латвии в торжественной встрече поучаствовал и некий рыжий кот.


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