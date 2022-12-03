ГЛАВНОЕ ЗА 3 ДЕКАБРЯ ⟩ Опасный для малышей вирус, трагедия во время охоты и новый магазин Spar

Такого автомобиля многие участники дорожного движения еще не видели, да и многие, наверное, не хотели бы видеть. Ведущие передачи Zebra протестировали новый автомобиль дорожной полиции Латвии.

Действительно ли выработка электроэнергии зимой останавливается или сокращается до такой степени, что вообще нельзя полагаться на панели? А может, это устаревший миф?

Две недели назад в Дунавской волости раненый кабан напал на охотника, повалил его на землю и начал рвать клыками. Опытные охотники вспоминают только несколько случаев, когда кабан так серьезно травмировал человека. В этом охотничьем сезоне уже было три нападения кабанов на участников охоты. Что на самом деле произошло в тот день - почему опытный охотник с двумя псами стал жертвой кабана?

За рубежом:

Россия может нанести новый массированный ракетный удар по Украине, когда наступят сильные морозы, заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Россия хочет любой ценой оккупировать восточноукраинский город Бахмут, вкладывая в выполнение этой задачи несоразмерное количество сил и средств, говорится в последнем отчете британской военной разведки о ситуации на украинских фронтах.

Запад вводит беспрецедентные санкции, нацеленные на российские нефтедоллары. В один день заработают эмбарго Евросоюза и потолок цен G7 на нефть из РФ. Выдержит ли российская экономика такой удар?