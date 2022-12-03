Вот и подходит к концу первый выходной день. Чтобы вы не пропустили ничего важного, RUS TVNET собрал все самое главное, что произошло за субботу, 3 декабря.
ГЛАВНОЕ ЗА 3 ДЕКАБРЯ ⟩ Опасный для малышей вирус, трагедия во время охоты и новый магазин Spar
Новости Латвии:
Ежедневно респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) выявляют у нескольких малышей, семьи которых поступают в приемное отделение Детской клинической университетской больницы (BKUS). В результате каждую неделю, как минимум один ребенок попадает в реанимацию, и оказывается подключенным к кислородному аппарату, сообщает Panorāma.
В ближайшие 24 часа по территории Латвии пройдет обширная зона осадков, во многих местах пойдет снег, а дороги будут скользкими, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Компания розничной торговли SIA SPAR Latvija на следующей неделе откроет в Цесисе новый продуктовый магазин SPAR, сообщил директор предприятия по маркетингу Оскар Миллерс.
На следующей неделе комиссия Сейма по мандатам, этике и запросам приступит к рассмотрению подписанной более чем 10 000 жителей инициативы о переходе на четырехдневную рабочую неделю.
Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK) в мае этого года организовала кампанию по сплочению общества под названием "Мы - жители Латвии". Айгар Ростовскис, президент LTRK, рассказал в эфире "Кто вам платит?", чем была продиктована эта акция и почему бизнес занялся такими вопросами.
Такого автомобиля многие участники дорожного движения еще не видели, да и многие, наверное, не хотели бы видеть. Ведущие передачи Zebra протестировали новый автомобиль дорожной полиции Латвии.
Действительно ли выработка электроэнергии зимой останавливается или сокращается до такой степени, что вообще нельзя полагаться на панели? А может, это устаревший миф?
Две недели назад в Дунавской волости раненый кабан напал на охотника, повалил его на землю и начал рвать клыками. Опытные охотники вспоминают только несколько случаев, когда кабан так серьезно травмировал человека. В этом охотничьем сезоне уже было три нападения кабанов на участников охоты. Что на самом деле произошло в тот день - почему опытный охотник с двумя псами стал жертвой кабана?
За рубежом:
Россия может нанести новый массированный ракетный удар по Украине, когда наступят сильные морозы, заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Россия хочет любой ценой оккупировать восточноукраинский город Бахмут, вкладывая в выполнение этой задачи несоразмерное количество сил и средств, говорится в последнем отчете британской военной разведки о ситуации на украинских фронтах.
Запад вводит беспрецедентные санкции, нацеленные на российские нефтедоллары. В один день заработают эмбарго Евросоюза и потолок цен G7 на нефть из РФ. Выдержит ли российская экономика такой удар?
Россия хочет воспользоваться стремлением Запада к переговорам, чтобы вдохновить западных политиков на уступки Москве, заманивая ее за стол переговоров, говорится в последнем анализе американского Института изучения войны (ISW).
США в пятницу, 2 декабря, добавили левые режимы Кубы и Никарагуа и российскую частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер" в свой черный список нарушителей международной религиозной свободы, открыв дверь для новых санкций.
Трое афганских мигрантов в Австрии изнасиловали и убили 13-летнюю девочку. Суд признал мужчин виновными, сообщает в пятницу, 2 декабря, австрийское информационное агентство APA.
Рождество будет мрачным для десятков сотрудников Sutherland Global Services OÜ: компания сократит почти 80 человек в Таллинне, а рабочие места переведут в Азию, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Вместе с первыми числами декабря обычно начинается лихорадочная подготовка к Рождеству. Дизайнер по интерьеру делится способами, которые помогут сэкономить при украшении дома, создании уюта и подготовке подарков.
Герой программы - житель Таллинна Владимир Гоман - с детства увлекался изучением космоса. Хотя кто в детстве не мечтал быть космонавтом?! Однако в отличие от большинства мечтателей Владимир сумел попасть в космос - как астроном. Уже много лет он наблюдает за звездным небом. Но история не об этом.
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В субботу, 3 декабря, состоялся первый матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Нидерландов одержала победу над командой США.
Pantone по традиции объявил главный цвет грядущего - 2023 - года. Оттенок впервые в истории института определялся в два этапа: после того, как цвет выбрали эксперты Pantone, его обработал искусственный интеллект.
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