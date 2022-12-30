Цифры-2022. Инфляция, электричество и беженцы

2413 евро. Почетное первое место среди средних зарплат по Латвии, сфера - финансы и страхование. На втором месте отрасль информации и коммуникаций с зарплатой в 2239 евро. Стало понятно, на кого отправлять учиться детей и переучиваться самим.

4000 евро за мегаватт-час. Самая высокая цена за электричество была зафиксирована 17 августа с 18:00 до 19:00. В этот час, похоже, вся страна отключила электроприборы от сети. Специалисты говорили, что возник дефицит электроэнергии, и продавцы были готовы торговать только по максимально возможной цене.

7311. Столько граждан Украины трудоустроено в Латвии. Цифра, которая лучше всего опровергает популярный миф о том, что беженцы "сидят на пособиях" и ничего не делают. При этом самая популярная профессия, по которой трудоустроены граждане Украины, - подсобный рабочий (555 человек), а в ресторанах и кафе занято 493 человека.

10 000 евро. Такой рекордный счет получил житель Елгавы. Владелец дома утверждает, что виной всему смена счетчика и неправильно записанные из-за этого данные. В свою очередь, компании Elektrum и Sadales tīkls уверены, что показатели счетчика правильные.

850 000 000 евро. Столько взяла в долг Латвия. Для этого Государственная казна выпустила еврооблигации. Взятые деньги надо будет вернуть в марте 2027 года. До этого на внешнем рынке Латвия занимала 500 миллионов евро в июне 2021 года.

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