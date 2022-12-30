Уходящий 2022 год был настолько богат на события, что для подведения итогов слов и букв уже не хватает и на помощь Алфавиту пришли Цифры. Посмотрим же, как выглядел этот год в цифрах.
Цифры-2022. Инфляция, электричество и беженцы
Цифры в политике
1 день. Именно столько пробыла депутатом Сейма Надежда Третьякова. Она была избрана от партии "За стабильность!", но на следующий день после принесения присяги подала заявление о сложении с себя полномочий депутата. Никто так и не понял, что это было, а лидер партии Алексей Росликов рассказал, что такое решение депутат приняла "по семейным обстоятельствам".
@rus.tvnet.lv А как прошел ваш первый день на работе? 🫠 #латвия🇱🇻 #политикалатвии #сейм ♬ original sound - RUS TVNET
5-я статья договора НАТО. Она тут же всплыла в заголовках СМИ как возможная реакция на падение обломка ракеты в Польше у границы с Украиной. Хотя события произошли далеко от границ Латвии, они могли коснуться и нашей страны как члена НАТО. Правда, латвийские должностные лица сразу выразили убеждение, что 5-я статья договора активизирована не будет.
14-й Сейм. 1 октября в Латвии прошли выборы в 14-й Сейм. То, что начиналось как рутина, окончилось несколькими громкими сенсациями. Многолетняя оппозиционная партия "Согласие" не прошла в Сейм, вместо нее там оказалась резонансная "За стабильность!", а правящая "Для развития/За!" пала жертвой своего желания угодить и консерваторам, и либералам.
"Новое Единство" в новом Сейме получило 26 мест, Союз зеленых и крестьян - 16, "Объединенный список" - 15, Национальное объединение - 13. В свою очередь, партия "За стабильность!" получила 11 мест, "Прогрессивные" - 10, а "Латвия на первом месте" - 9.
250 голосов. Именно столько не хватило "Для развития/За!" для попадания в Сейм. Партийный министр Артур Том Плешс тогда отметил, что это живое доказательство того, насколько важным является голос каждого человека и как важно приходить на выборы.
15 000 евро. Это самая высокая выплата уходящему депутату Сейма. Размер вознаграждения зависел от различных надбавок за работу в комитетах. И рекордсменом среди всех депутатов, которые не прошли в следующий Сейм, оказался Юрис Пуце.
Цифры в экономике
8 магазинов. Столько их в Латвии у российской сети Mere. Несмотря ни на что, российская сеть продолжает экспансию на латвийский рынок. Mere популярна не только из-за низких цен, но и благодаря ассортименту. Несмотря на то, что многие местные торговцы отказались от продажи российских и белорусских товаров, торговая сеть продолжила ими торговать и после 24 февраля.
21,8%. Именно столько составила годовая инфляция в Латвии. Больше всего на рост инфляции повлияли продукты питания, а также товары и услуги, связанные с жильем. Это один из самый больших показателей в еврозоне. Для сравнения: средняя инфляция в еврозоне составила 10,7% (данные на сентябрь). Посмотрите, какие товары в Латвии больше всего подорожали за год.
2413 евро. Почетное первое место среди средних зарплат по Латвии, сфера - финансы и страхование. На втором месте отрасль информации и коммуникаций с зарплатой в 2239 евро. Стало понятно, на кого отправлять учиться детей и переучиваться самим.
4000 евро за мегаватт-час. Самая высокая цена за электричество была зафиксирована 17 августа с 18:00 до 19:00. В этот час, похоже, вся страна отключила электроприборы от сети. Специалисты говорили, что возник дефицит электроэнергии, и продавцы были готовы торговать только по максимально возможной цене.
7311. Столько граждан Украины трудоустроено в Латвии. Цифра, которая лучше всего опровергает популярный миф о том, что беженцы "сидят на пособиях" и ничего не делают. При этом самая популярная профессия, по которой трудоустроены граждане Украины, - подсобный рабочий (555 человек), а в ресторанах и кафе занято 493 человека.
10 000 евро. Такой рекордный счет получил житель Елгавы. Владелец дома утверждает, что виной всему смена счетчика и неправильно записанные из-за этого данные. В свою очередь, компании Elektrum и Sadales tīkls уверены, что показатели счетчика правильные.
850 000 000 евро. Столько взяла в долг Латвия. Для этого Государственная казна выпустила еврооблигации. Взятые деньги надо будет вернуть в марте 2027 года. До этого на внешнем рынке Латвия занимала 500 миллионов евро в июне 2021 года.
Цифры о жизни и обществе
7 часов. Приблизительно столько длился демонтаж стелы в парке Победы. Падение 79-метровой стелы, центрального элемента памятника, посвященного советской армии, вызвало не только всплеск воды в бассейне, но и аплодисменты собравшихся.
33,7 градуса тепла. Это самая высокая температура, которая была зарегистрирована в 2022 году в Латвии. Как следует прогреться можно было в Павилосте днем 19 августа, сообщил метеоролог LTV Том Брицис.
37 человек. Столько было задержано в результате демонтажа советских памятников в Даугавпилсе. Большинство из них не подчинялись требованиям полиции, находились в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые даже бросали камни и бутылки в сторону полицейских. Что в корне отличается от ситуации в Риге, где все прошло достаточно тихо.
600 евро. Такой штраф получил водитель, который летом преследовал медвежонка. На лесной дороге водитель гнался за молодым медведем не менее двух минут, а это очень долго для животного и могло нанести вред его здоровью. Благодаря жителям нарушитель был опознан и наказан.
8000 евро. Сумма штрафа, который Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) присудил владельцу Latvijas zinas за разжигание ненависти. Этот штраф затмила история с телеканалом "Дождь", который сначала оштрафовали, а потом лишили латвийской лицензии на вещание.
37 262. Столько украинских беженцев получили разрешение на временное проживание в Латвии. При этом, по данным Министерства внутренних дел (МВД), за помощью в самоуправления обратились 34 964 беженца, большинство из которых - женщины и несовершеннолетние дети. Госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов считает, что беженцы используют Латвию как транзитную страну и увеличения притока беженцев в нашу страну не наблюдается.
800 000 евро. Такую сумму потратила Рига на праздничные украшения. Например, елка на Домской площади обошлась в 20 тыс. евро. Остальные деньги были потрачены на оформление улиц и мостов, на покупку новых и энергоэффективных LED-гирлянд, а также на оформление мероприятий в Верманском саду, работы по монтажу и демонтажу, ремонт старого декора и другое.
2 138 713 евро. А столько Рига потратила на демонтаж всех памятников, прославляющих советский режим. Большая часть была потрачена на снос памятника в парке Победы. Кроме памятников, которые были включены в список подлежащих сносу, Рижская дума по собственной инициативе демонтировала еще несколько объектов.
314 000 000 евро. Такую сумму Латвия пожертвовала Украине. Только для военных нужд Украины правительство выделило 298 млн евро. Все это сделало нашу страну мировым лидером по помощи относительно ВВП страны.
8 000 000 000. Согласно информации ООН, 15 ноября число жителей мира превысило отметку в восемь миллиардов. "Эта точка - возможность отпраздновать многообразие и прогресс, обдумывая в то же время общую ответственность человечества за планету", - высказался по этому поводу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
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