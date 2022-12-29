Портал RUS TVNET продолжает подводить итоги 2022 года. Вторая часть нашего алфавита-2022, начинаем с буквы П. С первой же (если пропустили) можете ознакомиться здесь. А если вы удивляетесь, почему в наших итогах нет, например, Чемпионата мира по футболу или скандала с "чухней", то не переживайте - итоги подводятся и в других разделах.
Алфавит-2022. Часть вторая: памятники, выборы, "Дождь"
П - Памятники
Один из основных трендов года - снос памятников, прославляющих советский режим. Памятники сносили в Риге, в Даугавпилсе, в Резекне, в Балви, в Тукумском крае, в Эстонии, в Литве, в Польше. Дошло уже до того, что собираются подписи о сносе памятника Пушкину в Риге. Но главный демонтаж года - это, конечно, снос стеллы в парке Победы, который завершился 25 августа, примерно в 16:43. Латвийцы настолько хотели от него избавиться, что собрали на снос более 200 тысяч евро. Но уйдут эти деньги на другие цели. Всего на территории Латвии было снесено 69 памятников, самоуправления за снос памятников получат от государства 645 053 евро.
Р - Режим ЧС
У этого словосочетания двойное значение. Начнем с того, 1 марта в Латвии закончился режим чрезвычайной ситуации в связи в Covid-19. И позже в течение года стали отменяться различные Covid-ограничения. Но спокойствие длилось не долго. И 28 сентября режим ЧС был объявлен в районах, граничащих с Россией - в Алуксненском, Балвском и Лудзенском краях. Напомним, что еще с 11 августа прошлого года режим чрезвычайной ситуации объявлен в районах, граничащих с Беларусью - Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе. Режим ЧС на границе с Россией продлился до 26 декабря. А вот режим ЧС возле Беларуси продлен до 10 февраля 2023 года, несмотря на просьбы организации "Хочу помочь беженцам" отменить его.
С. "Северный поток"
В ночь на 26 сентября на трубах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" были обнаружены утечки. Сейсмологи заявили, что неподалеку от мест аварии произошло несколько мощных взрывов. На момент аварии "Северный поток - 2" еще не был запущен. "Северный поток - 1" с лета работал только на 20 % от пропускной способности, а в конце августа поставки по нему были прекращены практически полностью, что привело ЕС к самому масштабному энергокризису за 50 лет.
В ноябре шведские следователи заявили, что в районе взрывов на дне Балтийского моря были обнаружены следы взрывчатки. Власти РФ заявляли, что в аварии на "Северных потоках" заинтересованы США и их союзники, Путин обвинил в диверсии "англосаксов", а российский МИД заявил, что Россия не признает результаты расследования, если в нем не примут участие специалисты из России. Wall Street Journal сообщала, что многие причастные к расследованию лица подозревали, что за диверсией стоит Россия.
Т - Транспорт (общественный)
Год начался уже с важной новости. С 1 января 2022 года в рижском общественном транспорте больше нельзя купить билет у водителя. Впрочем, возможно, это связано с тем, что в Rīgas satiksme не хватает водителей автобусов. И совсем было закрыто предприятие Rīgas mikroautobusu satiksme, маршруток больше нет. Хотя рижане и просят их возвращения. А совсем скоро, 31 декабря, в силу вступит реформа билетов в общественном транспорте. Будут введены два вида билетов с ограниченным временем поездки - на проезд в течение 90 минут, который будет стоить 1,50 евро, и билет на 24 часа, который будет стоить 5 евро. Трехдневный билет будет стоить 8 евро, пятидневный - 10 евро, месячный - 30 евро. А вот "карта рижанина", хоть и появилась, но до той же "карты жителя Таллинна" ей еще далеко.
У - Ушаков
Одна из главных сенсаций политического сезона - "Согласие" впервые в своей истории не прошло в Сейм. Не помогло и то, что от партии баллотировался боксер Майрис Бриедис. И результаты не пересмотрят. В результате пост председателя "Согласия" покинул Янис Урбанович (хоть и сказал, что за результат ему не стыдно), а из правления вышли Андрис Морозов, Анна Владова и Андрей Элксниньш. Евродепутат Нил Ушаков заявил, что одной из возможных причин является отношение партии к происходящему в Украине. С одной стороны, Урбанович заявил, что "Россия начала кровопролитную, жестокую войну" (а Ушакову пришлось защищать эту позицию). Кроме того экс-мэр перед 9 мая сказал, что в этом году "не могут проходить празднования", а память погибших "нужно помянуть на их могилах". При этом же, "Согласие" не приняло участие в голосовании о признании России страной-спонсором терроризма. Возможно, именно такая амбивалентность и стала причиной провала "Согласия" на выборах. А вот лично у Ушакова год закончился хорошей новостью - суд первой инстанции оправдал его по делу о хранении запрещенного устройства.
Ф - Флаги Украины
Одним из самых распространенных способов поддержки украинских беженцев стали флаги Украины на всей территории Латвии. В том числе, его подняли на Даугавпилсской телебашне. Но, к сожалению, очень часто на флаги Украины некоторые люди реагируют агрессивно и преступно. Перечислим только самые яркие случаи. Споры в Даугавпилсе из-за украинского флага у музыкальной школы. Также в Латгале сразу несколько человек крали флаги и повреждали из-за них автомобили. Флаги Украины даже сжигали, и неоднократно. Портят даже стены с флагом Украины, а в домах выбивают стекла. Один из самых ярких случаев - избиение молодого человека 2003 года рождения с украинским флагом на плечах. Оказалось, что нападавший оказался сожителем сотрудницы полиции, ее обвинили в бездействии, отстранили от работы. И теперь ей грозит до трех лет лишения свободы.
Х - Хиджаб
Именно он стал причиной массовых протестов в Иране. 14 сентября девушка Махса Амини была арестована из-за "неподобающего ношения хиджаба" - из под головного убора были видны волосы. Через два дня Амини скончалась. Иранскую полицию обвинили в смерти девушки из-за избиений. После похорон в разных частях страны прошли акции протеста, вылившиеся в массовые беспорядки против государственного строя Ирана.
По состоянию на 12 октября, в результате сопротивления правительства Ирана были убиты не меньше 200 протестующих. В декабре в стране начались публичные казни осужденных за "вражду против Бога" протестующих. Всего к смерти приговорены больше 20 иранцев. Свою поддержку иранским протестующим выразили Канада, Турция, США, Израиль и Великобритания. Женщины по всему миру в знак поддержки демонстрантов на камеру обрезали свои волосы.
Иран успел еще и отличиться в войне в Украине. Страну обвинили в поставке России боевых беспилотников Shahed для ударов по Украине.
Ц - Цены
Год прошел под знаком повышающихся цен. На газ, на топливо, на электричество - и так далее. Не то, чтобы само по себе повышение цен было чем-то особенным. Но в этом году это стало очень конкретным примером того, как события в мире влияют напрямую на каждого жителя Латвии. В итоге правительство предложило несколько механизмов помощи, в частности пособия на энергоресурсы и пособия на отопление. В 2023 году увидим, насколько хорошо они сработали. Но пока жители включили все навыки экономии. И потребление газа в стране снизилось на 43%.
Ч - Четырнадцатое министерство
Правительство расширено на еще одну позицию. Теперь у нас появилось Министерство климата и энергетики. Пост министра занял представитель "Нового Единства" Раймонд Чударс. Пока он не знает, где именно будет находиться новое министерство. Но знает, что там будет работать около 50 человек (официально заявлено о переходе 48,5 должностей).
Ш - Школы
В этом году в школах Латвии произошло сразу несколько важных изменений. Главное - начался полный переход на латышский язык, который будет проходить постепенно. Впрочем, экс-министр Муйжниеце уверена, что переход завершится за три года. Несмотря на то, что процесс уже начался, многие специалисты не уверены в том, что он сработает так как надо. Тем более, что есть и другие насущные проблемы: нехватка педагогов и маленькие зарплаты. По второй проблеме было принято решение, которое не устроило профсоюз. Планировалась забастовка, в которой могли принять участие более 20 тысяч педагогов. Но в итоге профсоюз и правительство договорились о новой модели оплаты. И последняя важная школьная новость - в этом ученики будут впервые сдавать обязательный экзамен по естественнонаучным предметам.
Щ - Щедрость
На фоне всех страшных событий этот год стал также символом щедрости и благотворительности. Разумеется, большей частью это относится к помощи Украине и украинцам. Только за первые дни латвийцы собрали миллион евро пожертвованиями. За первые же полтора месяца только на портале Ziedot.lv было пожертвовано 9,5 миллиона евро. В Киев отправились 11 автобусов с гуманитарной помощью. Помощью занимаются даже дети, например, 13-летняя Ирина из организации Young Folks, чья самостоятельность восхитила российского политика и YouTube-блогера Максима Каца. Кроме того Young Folks организовал пункт выдачи одежды для украинских беженцев (и мы снова призываем вас приносить туда теплую одежду). Была и более креативная помощь, например, мороженое "Слава Україні". Оно было бесплатным для украинцев, а все остальные своей покупкой жертвовали на помощь украинским детям. Также украинским детям будут направлены средства, вырученные в ходе традиционного благотворительного марафона Dod pieci!. В этом году было пожертвовано 804 384 евро - это рекордная сумма. Отличная новость под занавес года.
Ъ. Въезд
На следующий день после вторжения России в Украину дипломатические и консульские представительства Латвии за границей прекратили прием заявлений на получение виз от граждан России. В конце августа главы МИД Евросоюза приняли решение приостановить упрощенный визовый режим между ЕС и Россией. С 19 сентября россияне - обладатели краткосрочных шенгенских виз - больше не могут въезжать в Латвию по несущественным причинам (туризм и отдых).
Однако, все еще есть некоторые граждане России, которые могут въезжать в Европу. Или по семейным, или по рабочим обстоятельствам. Полный список - тут. Но Латвия отменила для граждан России и Беларуси "золотые визы" и ужесточила условия выдачи временных ВНЖ.
Ы - Выборы в Сейм
Главное политическое событие Латвии. В этом году мы выбрали себе новый парламент, уже 14-й созыв Сейма. На одно депутатское кресло претендовало, в среднем, 18 человек. Всего же заявки подали 19 партий. И, по предварительным рейтингам, до 12 из них реалистично претендовали на попадание. Заметно повысилась явка - проголосовало 59,42% имеющих право голоса. А результаты оказались неожиданными: не прошли сразу три партии прошлого созыва ("Согласие", "Для развития/За!", "Консервативные"). Зато в фаворе оказались "За стабильность!" Алексей Росликова и "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса.
Избранные депутаты, в свою очередь, смогли создать коалицию (куда так и не пригласили "Прогрессивных"), а коалиция даже сумела сформировать правительство - несмотря на все внутренние конфликты. Премьер-министром остается лидер "Нового Единства" Кришьянис Кариньш.
Ь - "Дождь"
Начиналось все хорошо. В один день, 6 июня, NEPLP запретил все российские каналы в Латвии, а оппозиционному каналу "Дождь" наоборот выдал лицензию. В июле глава телеканала гордо заявляла о том, что уже готовится "большой, серьезный запуск". Сотрудница телеканала Екатерина Котрикадзе ей вторила: "Нам здесь классно, друзья". А потом началось. В начале "Дождю" дал интервью мэр Риги Мартиньш Стакис. И это интервью очень не понравилось латвийскому режиссеру Алвису Херманису, что вылилось в очень громкие обсуждения в обществе и социальных сетях. Ну а потом случилось самое громкое событие - некорректные слова журналиста Алексея Коростелева, сказанные в прямом эфире, вкупе с другими нарушениями, вылилась в решение аннулировать латвийскую лицензию на вещание "Дождя".
А тогда еще министр обороны Артис Пабрикс аж потребовал лишить журналистов "Дождя" ВНЖ в Латвии. NEPLP аннулировал лицензию телеканала 6 декабря (ровно через полгода после ее выдачи), на что отреагировало множество российских и украинских журналистов и политиков. Против высказывались обычные люди, портал "Медуза", Латвийская ассоциация журналистов, международная организация "Репортеры без границ". Не помогло - прекращено было и вещание телеканала "Дождь" на территории Латвии. Впрочем, самого главу NEPLP тоже поймали на не самых демократических высказываниях. Но для "Дождя" это ничего не изменило.
Э - Эпоха
Невероятно, но в один год из жизни ушли сразу три человека, которые олицетворяли собой эпоху перемен в истории Европы. 3 мая умер первый председатель Верховного Совета Республики Беларусь (de facto - глава Беларуси) Станислав Шушкевич. 10 мая - первый президент Украины Леонид Кравчук. И 30 августа - первый (и последний) президент СССР Михаил Горбачев. Во многом благодаря деятельности именно этих политиков СССР из единой империи превратился в 15 независимых республик. Поэтому, как бы вы не относились к ним, иначе как "ушла эпоха" их смерть не описать.
Ю - Юкей
В Великобритании за этот год случилось многое. Про смерть королевы мы написали в первой части, но кроме этого за один года в стране сменились три премьер-министра. В начале место Бориса Джонсона заняла Лиз Трасс. Она провела на посту 50 дней (установив антирекорд по сроку пребывания). По мнению BBC, работа Трасс поставила Великобританию на грань социального, политического и экономического коллапса. Так что уже 25 октября ее сменил Риши Сунак. И, не прошло и двух месяцев, как он посетил Ригу. Трасс и этого сделать не успела.
Я - Ядерная война
Тема, которая до этого года чаще всего упоминалась в форме шутки, внезапно оказалась пугающе реалистичной. Путин уже не раз упоминал о готовности использовать "все средства" в случае угрозы России, что недвусмысленно считывал весь остальной мир. Лидеры США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин назвали неприемлемыми угрозы российской стороны применить ядерное оружие. На данный момент многие эксперты сходятся на том, что полностью исключить эту угрозу нельзя.
Тем временем северокорейский лидер Ким Чен Ын планирует создать "сильнейшую армию в мире с самым большим ядерным потенциалом". Его приказ был издан после того, как КНДР "испытала новый тип" межконтинентальной баллистической ракеты. Остается надеяться, что все эти опасения останутся неприятными воспоминаниями об уходящем 2022-м.
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