Алфавит-2022. Часть вторая: памятники, выборы, "Дождь"

Одна из главных сенсаций политического сезона - "Согласие" впервые в своей истории не прошло в Сейм. Не помогло и то, что от партии баллотировался боксер Майрис Бриедис. И результаты не пересмотрят. В результате пост председателя "Согласия" покинул Янис Урбанович (хоть и сказал, что за результат ему не стыдно), а из правления вышли Андрис Морозов, Анна Владова и Андрей Элксниньш. Евродепутат Нил Ушаков заявил, что одной из возможных причин является отношение партии к происходящему в Украине. С одной стороны, Урбанович заявил, что "Россия начала кровопролитную, жестокую войну" (а Ушакову пришлось защищать эту позицию). Кроме того экс-мэр перед 9 мая сказал, что в этом году "не могут проходить празднования", а память погибших "нужно помянуть на их могилах". При этом же, "Согласие" не приняло участие в голосовании о признании России страной-спонсором терроризма. Возможно, именно такая амбивалентность и стала причиной провала "Согласия" на выборах. А вот лично у Ушакова год закончился хорошей новостью - суд первой инстанции оправдал его по делу о хранении запрещенного устройства.