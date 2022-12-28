Алфавит-2022. Часть первая: война, Даугавпилс, Илон Маск

Алдис Гобземс в Сейм не прошел (и вообще объявил об уходе из политики). И титул "Самый яркий и неоднозначный депутат Сейма" перешел к представителю партии "За стабильность!" Глории Гревцовой. И вроде выборы были всего три месяца назад, а сколько уже произошло. Начнем с того, что Гревцова соврала о своем образовании и опыте работы в заявке в ЦИК. Партия объяснила это "опечаткой", но суда Гревцова не избежала. Заседание должно было пройти 20 декабря, но было перенесено на 17 января из-за того, что депутат находилась на больничном. Кроме того, она попала в Комитет по правам человека и общественным делам, задекларировала менее девяти евро и отчитала Сейм за способствование ЛГБТ-пропаганде.