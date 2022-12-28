Портал RUS TVNET подводит итоги 2022 года. Мы решили продолжить традицию прошлого года и важные события обозначить буквами алфавита. Первую часть нашего алфавита-2022 - от А до О - читайте здесь. А вторая выйдет завтра.
Алфавит-2022. Часть первая: война, Даугавпилс, Илон Маск
А - Армия
По очевидным причинам Латвия сейчас чувствует себя в куда меньшей безопасности, чем в начале года. Поэтому и участились разговоры об обязательном призыве (так уж сложилось, что мы единственная страна Европы, соседствующая с Россией, у которой его нет). И, несмотря на протесты и сборы подписей, законопроект о Службе государственной обороны (СГО) официально поддержан Сеймом. При этом введение СГО пока откладывается - и пока не известно, когда закон будет окончательно принят.
Б - Беженцы
Полномасштабное вторжение России в Украину (о нем чуть ниже) вызвало крупнейший миграционный кризис XXI века: по данным ООН, к 13 декабря бежать из Украины были вынуждены более 16,3 млн человек (почти треть всего населения), 90% беженцев составляют женщины и дети. Основными направлениями миграции стали страны Восточной Европы. В Латвию приехало более 35 000 беженцев, около 31% из них - дети. Латвия оказывает приезжим помощь в размещении, питании, получении некоторых услуг и так далее. Трудоустроено в Латвии более 7 тысяч приезжих из Украины, а латвийские школы посещают около 4 тысяч украинских детей. Желание работать в Латвии изъявили около 250 украинских педагогов.
Но не все так радужно. Осенью латвийское общество взбудоражил доклад правозащитной организации Amnesty International, в котором та раскритиковала латвийские власти за жестокое отношение к мигрантам и беженцам преимущественно ближневосточного происхождения на латвийско-белорусской границе. Белорусский режим, обещая мигрантам помочь попасть в Евросоюз, свозил их к границам Польши, Литвы и Латвии, где они незаконно пытались пересечь границу. МВД и Госпогранохрана Латвии обвинения отвергли.
В - Война в Украине
В ночь на 24 февраля Владимир Путин сообщил о начале военного вторжения в Украину, назвав это "специальной военной операцией для защиты ДНР, ЛНР и России".
Армия России не смогла захватить Киев, а после успешного контрнаступления ВСУ оставила единственный захваченный административный центр - Херсон. По данным ООН, с начала вторжения погибло не менее 6826 мирных жителей (реальные потери, как предполагается, гораздо больше). Данные о потерях среди военных с обеих сторон вызывают споры, но это, судя по самым разным оценкам, уже десятки тысяч человек. Практически полностью разрушены города Мариуполь, Волноваха, Изюм, Попасная, Рубежное и Северодонецк.
Россию осудили большинство стран мира и влиятельных международных организаций. Генассамблея ООН признала РФ государством-агрессором и призвала ее вывести войска. Многие страны начали оказывать Украине военную помощь, а международный суд в Гааге приступил к расследованию возможных военных преступлений армии РФ в Украине. После получения свидетельств массовых убийств, совершенных российскими солдатами в Буче, глава Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в геноциде.
Главное событие года. Точка.
Г - Глория Гревцова
Алдис Гобземс в Сейм не прошел (и вообще объявил об уходе из политики). И титул "Самый яркий и неоднозначный депутат Сейма" перешел к представителю партии "За стабильность!" Глории Гревцовой. И вроде выборы были всего три месяца назад, а сколько уже произошло. Начнем с того, что Гревцова соврала о своем образовании и опыте работы в заявке в ЦИК. Партия объяснила это "опечаткой", но суда Гревцова не избежала. Заседание должно было пройти 20 декабря, но было перенесено на 17 января из-за того, что депутат находилась на больничном. Кроме того, она попала в Комитет по правам человека и общественным делам, задекларировала менее девяти евро и отчитала Сейм за способствование ЛГБТ-пропаганде.
Д - Даугавпилс
Даугавпилс - город возможностей. Например, возможностей попасть в топы новостей. Чего только в этом году не было. Главное, конечно, это эпопея со сносом памятников. Мэр города Андрей Элксниньш заявил, что у Даугавпилса нет 350 тысяч евро на это, и даже написал письмо министру регионального развития Артуру Тому Плешсу. Министра это не убедило, он попросил у органов безопасности обратить внимание на мэра. Над городской думой даже нависла угроза роспуска. Памятники в итоге снесли, а Конституционный суд возбудил дело по иску Даугавпилса. По мнению думы, город не должен был ничего сносить. Из других скандалов: страсти по флагу Украины на музыкальной школе, посещение Элксниньшем праздника в честь Дня независимости Беларуси, отмена мероприятия Красного Креста, "неправильный" цвет трамваев, Элксниньш назвал Крым "российским" и удаление части экспонатов с выставки "Смертельное желание добраться по ту сторону жизни" (те самые пенисы на крестах). Из хорошего - в любви к Даугавпилсу признался кинокритик Антон Долин.
Е - Елизавета II
Эпоха закончилась - 8 сентября в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она взошла на трон в 1952 году и стала наиболее долго правящим британским монархом, пробыв на этом посту 70 лет, а также дольше всех правящей и старейшей главой страны в мире. Политики всего мира отдали дань уважения скончавшейся королеве, а ее похороны посетил президент Латвии Эгил Левитс с супругой. Новым королем Великобритании стал сын и наследник Елизаветы II Чарльз. Официально его называют Карлом III.
Ё - Ёлки
И я даже не про сами деревья. Хотя, конечно, и в Риге на Домской площади зажглась большая рождественская ёлка, и в Даугавпилсе - белая с медведями. Да и соседи - Вильнюс и Таллинн - не подкачали. Но главное, что после долгих лет пандемии в Ригу вернулись традиционные рождественские базарчики. И, хоть Рига отказывается от салютов, а Даугавпилс заменяет их лазерным шоу, Новый год можно будет встретить по-старому!
Ж - Железная дорога
Продолжается строительство проекта века - Rail Baltica. И все заметнее это строительство становится простым жителям. В Риге вводятся ограничения на движение, 1-й трамвай больше не идет к Центральному рынку. Даже снесен легендарный торговый центр Titāniks. Самые активные работы ведутся возле Рижского центрального вокзала, куда даже заложили капсулу времени. Экс-министр сообщения Талис Линкайтс уверяет, что Rail Baltica начнет работать уже в 2027 году. Пока - верим. Но еще раньше, до 2025/2026 года, латвийскую сеть железных дорог нужно преобразовать в соответствии с европейскими стандартами - с ширины рельсов 1520 мм до 1435 мм. А еще в Латвию доставили три полных состава новых электропоездов.
З - Z-патриоты
Внезапным символом российской агрессии в Украине стала латинская буква Z. В пару к ней встала и буква V. Будучи изначально чисто военным обозначением, за короткое время буква Z стала определяющим знаком тех, кто поддерживает путинскую Россию. В том числе и за рубежом. Букву Z рисуют и в Вентспилсе, и в Риге, и на посольстве России. Иногда эту букву, несмотря на очевидно агрессивное значение, не стирают неделями. Возможно, это просто балуются подростки, не придавая этому большого значения. Но есть те, кого это волнует. Вот компания Samsung даже убрала букву Z из названия линейки телефонов. Но только на территории стран Балтии. В общем, тяжело фанатам Зорро и игры "Зельда".
И - Илон Маск и Twitter
Американский изобретатель и предприниматель Илон Маск в 2022 году стал героем многих новостей - как благосклонных к его фигуре, так и наоборот.
В марте в своем аккаунте в Twitter он вызвал на бой Владимира Путина. В результате в спор вмешались Дмитрий Рогозин, Рамзан Кадыров, мать Маска и даже Павел Дуров.
Позднее Маск передал Украине спутниковый интернет-сервис SpaceX Starlink, за что завоевал репутацию защитника Украины. Ситуация резко изменилась в октябре, когда Маск снова в Twitter предложил "мирный план" окончания войны в Украине, включавший повторные референдумы на оккупированных территориях Украины, оставление Крыма в составе РФ и нейтральный статус Украины. Кроме того, миллиардер отказался платить за Starlink. Впрочем, через пару дней он изменил свое решение.
Последний инфоповод года, связанный с Маском - окончательная покупка им Twitter и увольнение топ-менеджеров компании в конце октября. При Маске в Twitter снова стал доступен аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, который был отправлен в "бесконечный бан", а сам микроблог перестал бороться с дезинформацией относительно пандемии Covid-19.
Й - "Русский военный корабль, иди на***"
В первый день военного вторжения в Украину флагман российского Черноморского флота, ракетный крейсер "Москва", приблизился к украинскому острову Змеиный, на котором находились украинские пограничники, и передал им сообщение: "Остров Змеиный. Я - русский военный корабль. Во избежание кровопролития предлагаю сложить оружие и сдаться. В противном случае по вам будет нанесен удар. Как слышите, Змеиный? Прием".
🔊"Русский корабль, иди ***** [к черту]". Россия захватила остров Змеиный, Украина заявила, что защищавшие его погибли. Рассказываем все, что известно об инциденте. https://t.co/cTT2Kk0orK pic.twitter.com/uiUh4Pn61M— bbcrussian (@bbcrussian) February 25, 2022
Украинский пограничник Роман Грибов ответил на предложение фразой "Русский военный корабль, иди на***". Тогда же фраза попала "в народ" и стала международным символом сопротивления российской агрессии. Она появляется на одежде, аксессуарах, почтовых марках и многом другом. 19 же моряков с острова Змеиный вернулись в Украину из российского плена.
К - Казахстан
1 января в Казахстане после перехода на рыночный механизм ценообразования резко выросла цена на сжиженный газ. В газодобывающем городе Жанаозене начались протесты, которые впоследствии перекинулись на Алматы и другие города страны. Сначала протестующие выдвигали экономические требования, но позднее перешли к политическим, которые включали отставку правительства и уход первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Горячей точкой протестов стал крупнейший город страны Алматы, где произошли поджоги правительственных зданий и мародерство. В результате беспорядков были сожжены бывшая резиденция президента и мэрия, протестующие захватили аэропорт.
Власти Казахстана решились на заморозку цен на газ, но это не остановило протестующих. В стране было объявлено чрезвычайное положение, президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и возглавил Совет безопасности Казахстана вместо Назарбаева.
6 января в стране была объявлена "миротворческая миссия по охране важных объектов и помощи в поддержании правопорядка", включавшая войска России. Начались зачистки городов от протестующих. 7 января власти сообщили о восстановлении порядка.
В результате протестов в Казахстане поменялись премьер-министр, госсекретарь, спикер нижней палаты парламента, а Назарбаев лишился должности лидера правящей партии, эту должность занял Токаев.
Л - ЛГБТ
Если и есть в нашей жизни что-то стабильное, так это гомофобия латвийской власти. Сначала 13-й Сейм отложил рассмотрение закона о партнерских отношениях. А потом 14-й Сейм окончательно заявил, что не будет работать над его принятием. И никакие дискуссии не помогли. И это несмотря на два решения Конституционного суда! Движение Dzīvesbiedri обещает бороться, но это все равно грустно. Впрочем, за властью поспевает и народ. Чего только стоит сага о ЛГБТ-предупреждениях в кинотеатрах. Но не все так плохо. Все-таки достаточно подписей о поправках в Конституции за "традиционную семью" не собрали. Ну и главное ЛГБТ-событие года - Рижский прайд.
Если же у вас все еще есть вопросы относительно ЛГБТ, то можно прочитать наши "Ответы на вопросы гомофобов", послушать дискуссию на фестивале Lampa или посмотреть наш многосерийный фильм "Зона (не)толерантности" (серия 1, серия 2, серия 3).
М - Крымский мост
Одно из главных событий войны. 8 октября около 6:00 на Крымском мосту произошел взрыв, в результате чего обрушились два автомобильных пролета моста. Погибли несколько человек. Движение по мосту впервые в его истории было полностью остановлено. Сообщалось, что на мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.
Thanks #UkrainianArmy for making it happen 🥹#CrimeanBridge pic.twitter.com/48cR8wU646— Marta Llopis 🌻🧶 (@LlopisMarta95) October 8, 2022
Крымский мост - единственное наземное транспортное сообщение между Россией и аннексированным полуостровом и неофициальный символ незаконного присоединения к РФ. Полностью ремонт моста не завершен до сих пор.
Н - НАТО
Война России против Украины, одной из целей которой было "отодвинуть" альянс дальше от границ РФ и не допустить вхождения в него Украины, привела ровно к обратному: Финляндия и Швеция, ранее соблюдавшие нейтралитет и не вступавшие ни в какие военные союзы, подали заявку на присоединение к блоку. Расшириться может и Евросоюз - в 2022 году заявки на вступление подали Украина, Молдова и Босния и Герцеговина.
О - Обстрелы Украины
Россия начала обстрелы Украины с самого начала полномасштабного вторжения, притом целями российской армии часто оказывались невоенные объекты - роддом, Дом культуры, жилые дома. Даже эвакуационный коридор. После военных неудач, успешного контрнаступления ВСУ и взрыва на Крымском мосту армия РФ сменила стратегию на обстрелы гражданской инфраструктуры Украины, из-за чего по всей стране встречаются проблемы с электро- и теплоснабжением.
Однако не территорией Украины единой. Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили, что на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. Изначально сообщалось, что ракета была выпущена Россией, что потенциально могло привести к открытому военному противостоянию НАТО с Россией, из-за чего этот инцидент сравнивали с Карибским кризисом.
Президент Польши Анджей Дуда выступил с речью, заявив, что НАТО находится в состоянии боевой готовности, но добавил, что ракета принадлежит ПВО Украины. По его словам, это был "несчастный случай".
Несмотря на заявления Польши и Евросоюза о том, что ракета была выпущена именно украинскими ПВО, ответственность за трагедию возложили на Россию, потому что ПВО работала для защиты от очередного российского обстрела.
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