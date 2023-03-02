ГЛАВНОЕ ЗА 2 МАРТА ⟩ Диверсанты в РФ, есть ли цензура в Facebook и фейки о северном сиянии

Российские СМИ и Telegram-каналы сообщили, что в четверг, 2 марта, "украинские диверсанты" захватили заложников в селе Сушаны Брянской области. Российские источники освещают происшествие как "атаку террористов" и "вооруженных украинских националистов".

В Белгородской области задержан оператор российского телеканала "Дождь" Арден Аркман. Правоохранительным органам его сдал волонтер, который сам и привез журналиста в приграничную зону, пишет "Медуза".

Знаменитый памятник Копенгагена - скульптура Русалочки - стал объектом вандализма, на нем нарисовали российский флаг, сообщает агентство Reuters.

Третий месяц подряд Москва вынуждена продавать свою нефть с огромными скидками, которые превышают 30 долларов за баррель. Поэтому российским чиновникам неясно, как решать проблему с ценами на нефть, которые создают все большие "дыры" в госбюджете РФ.

Российские власти и СМИ в четверг, 2 марта, сообщили о проникновении в Брянскую область "украинских диверсантов". Позже стало известно, что ответственность за происходящее взял на себя "Русский добровольческий корпус".

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Сжатие груди без спроса, просовывание руки во влагалище и уничижительные комментарии во время родов являются примерами насилия при родах. Жестокое обращение с роженицами осложняется тем фактом, что обращающиеся с ними ненадлежащим образом - это профессионалы, которым, по идее, следует доверять, пишет Rus.Postimees.

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