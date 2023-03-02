Уходящий день выдался богатым на события. Чтобы вы не пропустили ничего важного, RUS TVNET собрал главное, что произошло за четверг, 2 марта.
ГЛАВНОЕ ЗА 2 МАРТА ⟩ Диверсанты в РФ, есть ли цензура в Facebook и фейки о северном сиянии
Новости Латвии:
Любое лицо, чей доход облагается подоходным налогом с населения, может добровольно подать декларацию для возмещения переплаченного налога на оправданные расходы. Однако в этом году появилось небольшое новшество. Представители Службы государственных доходов (VID) рассказали о нововведении.
Многие в Латвии так считают, однако Re:Baltica не нашла доказательств того, что модераторы контента Facebook осознанно удаляли бы посты в поддержку Украины. Однако обнаружилась другая проблема - политика содержания создается так, что эмоционально говорить о войне практически невозможно. Это только на руку внешней политике Кремля.
Некоторые жители обеспокоены акцией одного предприятия. Жителям якобы бесплатно предлагают витамин D, однако расходы на поставку нужно покрывать самим, сообщает передача Bez Tabu.
В Риге необходимо заменить около 30% дорожного покрытия, заявил вице-мэр Риги Вилнис Кирсис в интервью программе LTV "Утренняя панорама".
В Болдерае при свете дня был поврежден автомобиль. Человек, которого стражи порядка винят в содеянном, отмечает, что в этот раз полицейские ошиблись, сообщает передача 4. studija Латвийского телевидения.
Порезанные лицо, живот и задняя часть тела. Таковы последствия конфликта, произошедшего между двумя мужчинами в самом центре Риги. Прохожие, увидев методы решения спора, бросились бежать, сообщает передача Degpunktā.
Государственная полиция просит помощи в выяснении личности изображенных на фотографии людей.
Будут отремонтированы одни из часов на башне Рижского центрального вокзала, сообщили агентству LETA в ТЦ Origo.
Для избрания президента требуется поддержка как минимум 51 депутата Сейма. С учетом заявлений политиков и лидеров фракций шансы на переизбрание действующего президента Эгила Левитса весьма сомнительны. Об этом пишет Diena.
За рубежом:
В ночь на четверг российские войска нанесли удар по Запорожью - ракета попала в пятиэтажный жилой дом, сообщил глава областной администрации Анатолий Куртев.
США зондируют готовность западных союзников подвергнуть Китай санкциям, если тот окажет России военную помощь в войне против Украины, сообщило вечером в среду, 1 марта, агентство Reuters со ссылкой сразу на нескольких неназванных собеседников в американской администрации.
В 1940-е годы Советский Союз мог произвести примерно 1000 танков в месяц. Сейчас Россия может произвести только 20, и одному заводу сложно произвести больше из-за высокого спроса, вызванного войной России в Украине, пишет The Economist.
Школу во Владивостоке назвали именем убитого в Украине Евгения Орлова. Он воевал в Донбассе и Сирии и внесен в украинские санкционные списки как наемник ЧВК "Вагнер". Орлова в постановлении администрации Владивостока и на сайте школы называют Героем России, но его семья уверена - такую награду ему не вручали. Руководство школы не в курсе этого - там якобы просто следовали указаниям администрации города. Би-би-си рассказывает, кого и как делают примером для подражания в российских школах.
Российские СМИ и Telegram-каналы сообщили, что в четверг, 2 марта, "украинские диверсанты" захватили заложников в селе Сушаны Брянской области. Российские источники освещают происшествие как "атаку террористов" и "вооруженных украинских националистов".
В Белгородской области задержан оператор российского телеканала "Дождь" Арден Аркман. Правоохранительным органам его сдал волонтер, который сам и привез журналиста в приграничную зону, пишет "Медуза".
Знаменитый памятник Копенгагена - скульптура Русалочки - стал объектом вандализма, на нем нарисовали российский флаг, сообщает агентство Reuters.
Третий месяц подряд Москва вынуждена продавать свою нефть с огромными скидками, которые превышают 30 долларов за баррель. Поэтому российским чиновникам неясно, как решать проблему с ценами на нефть, которые создают все большие "дыры" в госбюджете РФ.
Российские власти и СМИ в четверг, 2 марта, сообщили о проникновении в Брянскую область "украинских диверсантов". Позже стало известно, что ответственность за происходящее взял на себя "Русский добровольческий корпус".
Интересное чтиво:
Сжатие груди без спроса, просовывание руки во влагалище и уничижительные комментарии во время родов являются примерами насилия при родах. Жестокое обращение с роженицами осложняется тем фактом, что обращающиеся с ними ненадлежащим образом - это профессионалы, которым, по идее, следует доверять, пишет Rus.Postimees.
Проверьте себя: что вы знаете о латвийских городах? Начнем!
В последние дни природа Латвии богата на различные природные явления. В частности, совсем недавно, 27 и 28 февраля, ночное небо во многих частях Латвии озарило северное сияние (или полярное). С частотой проявлений природы и вылезают различные "пугалки" о том, что северное сияние может быть предвестником чего-то плохого. Например, сообщается, что перед землетрясением в Турции также на небе можно было наблюдать северное сияние.
В воскресенье, 26 февраля, телезрители имели возможность познакомиться с первыми шестью участниками шоу "Голос в маске". Оказалось, что под маской Мотылька скрывалась директор Рижского русского театра имени Михаила Чехова Дана Бйорк. В передаче Bez Tabu она рассказала, как себя чувствует.
14 и 15 июля фестиваль Positivus вновь пройдет в Риге, на Луцавсале. На этот раз одними из звезд станут Little Big.
"Я почувствовал, что Путин украл у нас будущее", - сказал во время своего выступления в Риге российский стендапер и ютубер Данила Поперечный. В наш город он вернулся со своей долгожданной новой программой "Веселая/жизнь" 1 марта 2023 года.
Латвийский хоккейный вратарь Элвис Мерзликин в беседе с североамериканскими СМИ рассказал о своих проблемах в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В четверг утром "Питтсбург Пингвинз" объявил об обмене латвийского хоккеиста Теодора Блюгера в "Вегас Голден Найтс".
Утром в четверг, 2 марта, был найден щенок, который был привязан к перилам в подъезде дома на улице Агенскалнс в Риге, сообщает приют для животных Ulubele в Twitter.
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