ГЛАВНОЕ ЗА 13 МАРТА ⟩ "Навальный" получил "Оскар", Рига после окончания строительства Rail Baltica и необычная схема обмана

В Польше мужчина, разыскивая при помощи металлодетектора детали от старого трактора, нашел на территории своего хозяйства металл другого вида - горшок с монетами XVII века.

В Литве в конце прошлой недели водителей ожидала необычная картина: недалеко от Крижкальниса по шоссе бродил бык.

В воскресенье, 12 марта, в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Оскар", после которой знаменитости обычно с радостью отправляются на afterparty Vanity Fair. В мероприятии также приняли участие австралийская актриса Ребел Уилсон и ее возлюбленная из Латвии, дизайнер Рамона Агрума.

12 марта в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар". Больше всего статуэток получила картина Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта "Всё везде и сразу" - 7, ставшая лучшим фильмом года.

Латвийская писательница и кинопродюсер Лелде Ковалева зарекомендовала себя как среди молодых писателей, так и среди профессионалов латвийского кинопроизводства. Кто эта молодая женщина, которая сумела очаровать бесчисленное количество читателей и зрителей, представив интересную и качественную литературу и несколько успешных кинопроектов? В беседе с интернет-журналом KLIK Ковалева рассказала о своем пути к мечте, успехах и неудачах, а также о своей семье и планах на будущее.

Спортивный журнал Sportico обнародовал рейтинг 10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.