Началась новая рабочая неделя. Весна так и не наступила, за окном все еще лежит снег, зато продолжают поступать новости со всего мира. RUS TVNET собрал все самые важные события понедельника, 13 марта, в своем ежедневном дайджесте.
ГЛАВНОЕ ЗА 13 МАРТА ⟩ "Навальный" получил "Оскар", Рига после окончания строительства Rail Baltica и необычная схема обмана
Новости Латвии:
"Если бы я не поехал работать в Австрию, в принципе, я сейчас не мог бы позволить себе жить в Латвии", - рассказывает онлайн-журналу Klik рижанин Рейнис. Осенью прошлого года он принял предложение работодателя отправиться в длительную командировку в Австрию. Это означало на несколько месяцев оставить дома жену с двумя детьми, однако уже тогда Рейнис понимал - другой возможности пережить кризис нет.
Нехватка семейных врачей в регионах затрагивает десятки тысяч людей. В Екабпилсе в последний раз новая практика семейного врача была открыта в 2009 году, многие врачи уходят на пенсию, и их пациенты не знают, что будет дальше. Люди открыто заявляют, что легче умереть, чем вовремя попасть к врачу, сообщает Lsm.lv.
На маршрутах предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme, где посадка организована через переднюю дверь, количество зарегистрированных пассажирами поездок в будние дни увеличилось почти на четверть, сообщила руководитель отдела общественных отношений SIA Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
В ночь на субботу вандалы изрисовали недавно отремонтированное здание Rīgas satiksme на улице Бикерниеку, 52, в Риге.
Прокуратура по делу о фиктивном трудоустройстве в Рижском бюро по развитию туризма (RTAB) предъявила обвинение восьми лицам, в том числе музыканту Айнару Миелавсу, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
С 11 марта в окрестностях Центрального вокзала в Риге введены ограничения движения, связанные со строительством Rail Baltica в центре столицы.
Работники Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) отмечают стремительный рост числа наркозависимых, сообщила агентству LETA заместитель директора службы Мара Дириня.
Получив запрос от Государственной полиции, Рижский окружной суд объявил в розыск бизнесмена Гулама Гулами.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) аннулировал лицензию Baltic International Bank, который непосредственно контролируется Банком Латвии, сообщили представители Банка Латвии.
За рубежом:
Читательница Rus.Postimees заказала вещи в интернет-магазине и получила от продавца подарок - кольцо. Подарок, конечно, оказался с подвохом. Как мы выяснили, жертвами необычной схемы обмана становятся люди по всему миру.
Бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов не фигурирует ни в одном уголовном деле в ведении Государственного бюро расследований (ГБР), хотя недавно в СМИ проявилась противоположная информация. Кто такой Иван Баканов и почему информация о нем имеет значение.
Как отразилась война в Украине на продолжительности жизни россиян, уровне рождаемости и численности населения? Интервью DW с независимым российским демографом Алексеем Ракшей.
Американское издание Politico утверждает, что между США и Украиной растут закулисные разногласия по поводу целей и сценариев войны России против Украины и возможностей ее окончания.
Когда лед тает, продвигаться вперед на поле боя в Украине становится сложнее обеим воюющим сторонам. Это может стать реальностью именно сейчас, так как Министерство обороны Украины распространило видеозапись, на которой видна чрезвычайно грязная погода и написано "Снова пришла весна".
На улицах Парижа скопились тысячи тонн мусора, так как уборщики уже неделю бастуют, протестуя против предложенной Эммануэлем Макроном пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста, сообщает AFP.
Служба безопасности Украины окончательно подтвердила что украинский солдат, видео расстрела которого вызвало широкий резонанс, - это Александр Мациевский, снайпер Черниговской теробороны, пишет "Медуза".
Президент Китая Си Цзиньпин во время выступления на Всекитайском собрании народных представителей заявил, что хочет превратить армию Китая в "Великую железную стену, которая эффективно будет защищать суверенитет, безопасность и интересы развития государства", сообщает АР.
Послания пропагандистов Кремля о войне в Украине и военных возможностях России становятся все пессимистичнее, указывает журналистка The Daily Beast и аналитик российских СМИ Джулия Дэвис. Впрочем, эксперт указывает, что у пропагандистов не пропало желание победить Украину.
На востоке Украины проходят тяжелые бои за центр Бахмута, сообщают в понедельник обе воюющие стороны, пишет AFP.
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Есть маленький секрет, который сделает ваше пюре еще лучше. И нет, это история не о каких-то особых добавках, а о том, как правильно добавлять масло и молоко.
В Польше мужчина, разыскивая при помощи металлодетектора детали от старого трактора, нашел на территории своего хозяйства металл другого вида - горшок с монетами XVII века.
В Литве в конце прошлой недели водителей ожидала необычная картина: недалеко от Крижкальниса по шоссе бродил бык.
В воскресенье, 12 марта, в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Оскар", после которой знаменитости обычно с радостью отправляются на afterparty Vanity Fair. В мероприятии также приняли участие австралийская актриса Ребел Уилсон и ее возлюбленная из Латвии, дизайнер Рамона Агрума.
12 марта в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар". Больше всего статуэток получила картина Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта "Всё везде и сразу" - 7, ставшая лучшим фильмом года.
Латвийская писательница и кинопродюсер Лелде Ковалева зарекомендовала себя как среди молодых писателей, так и среди профессионалов латвийского кинопроизводства. Кто эта молодая женщина, которая сумела очаровать бесчисленное количество читателей и зрителей, представив интересную и качественную литературу и несколько успешных кинопроектов? В беседе с интернет-журналом KLIK Ковалева рассказала о своем пути к мечте, успехах и неудачах, а также о своей семье и планах на будущее.
Спортивный журнал Sportico обнародовал рейтинг 10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.
Звезда латвийского тенниса Алёна Остапенко в разговоре с Women’s Tennis Blog высказалась о решении Министерства образования и науки (МОН) лишить ее ежемесячной финансовой поддержки из латвийского бюджета.
Российские СМИ обратили внимание на открытие дружественного ЛГБТК-сообществу клуба Skapis, на котором присутствовал также мэр Риги Мартиньш Стакис. Факты в их публикациях сильно искажены и дополнены полностью сфабрикованными утверждениями о том, что у Риги теперь якобы будут новые приоритеты, а Стакис решил закрыть Русский театр и переименовать улицу Вагнера. Все это неправда.
2022 год был плох в очень многих аспектах. Но в одной сфере он неожиданно был невероятно хорош - это кинематограф. И (что еще более неожиданно) "Оскары" смогли отметить практически все картины по достоинству. Но в плане организации самой церемонии - много еще над чем стоит поработать.
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