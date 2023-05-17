Главное за 17 мая ⟩ Победа Латвии, нападение на русскоязычную семью и президентская гонка

Среда завершается прекрасными новостями - сборная Латвии победила команду Норвегии со счетом 2:1 на чемпионате мира по хоккею! Рассказываем об этих и других важных новостях за 17 мая.
Новости Латвии:
Сборная Латвии по хоккею одержала вторую победу на чемпионате мира, обыграв с минимальной разницей в счёте команду Норвегии.
В среду, 17 мая, на улице Бривибас в Риге загорелась квартира, в результате чего пострадал один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Комиссия Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества попросила органы безопасности оценить, нет ли признаков преступления в действиях бывшего хоккеиста сборной Латвии Александра Керча.
Сегодня, 17 мая, Рижская дума приняла решение о присвоении названий трем новым улицам.
Рижский городской суд приговорил мужчину к условному лишению свободы за нападение на русскоязычную семью, говорится в обнародованном приговоре суда.
Во время военных учений на полигоне Адажи состоялась масштабная демонстрация ракетной системы HIMARS. Это передовое боевое устройство способно молниеносно поражать противника, а затем быстро исчезать. В настоящее время он активно используется украинскими войсками для уничтожения сил российской армии, сообщает TV3 Ziņas.
Во вторник, 16 мая, в Риге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадал автомобиль Bolt Drive.
Женщина из Талси анонимно сообщила в передачу о домогательствах и предупредила других жителей города о мужчине, который бродит в районе автовокзала, угрожая и нападая на прохожих, сообщает Degpunktā.
За рубежом:
Суд в Москве приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима активиста движения "Солидарность" Михаила Кригера, пишет "Медуза".
По меньшей мере восемь человек погибли в результате катастрофического наводнения на севере Италии. Стихийное бедствие также привело к отмене гонок "Формулы-1" в итальянском регионе Эмилия-Романья, которые должны были состояться в эти выходные.
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot, скорее всего, был поврежден, но не уничтожен в результате российского ракетного обстрела Киева в ночь на вторник, 16 мая, сообщил телекомпании CNN американский чиновник. Об этом пишет Русская служба BBC.
Чемпион Украины по хоккею Александр Хмиль погиб на войне под Бахмутом, сообщает портал Sport24.ua.
Басманный суд Москвы заочно арестовал кинопродюсера Александра Роднянского (объявлен российскими властями "иноагентом") и драматурга Ивана Вырыпаева по статье о "военных фейках". Оба давно находятся за пределами России.
Вечером 16 мая в Нью-Йорке папарацци устроили погоню за автомобилем принца Гарри и Меган Маркл, которая могла закончиться трагедией. Об этом сообщил представитель принца, пишет "Медуза".
В польском городе Гдыня проходит турнир по художественной гимнастике, на котором выступала и известнейшая польская спортсменка Лилиана Левински, пишет Rus.Postimees. 14-летняя гимнастка должна была исполнить номер с лентой, но ее выступление сорвал паук, внезапно оказавшийся на ковре. Спортсменка настолько испугалась, что остановила номер, стала звать помощь, но подбежавшая девушка из персонала также испугалась насекомого и быстро ушла.
До первых чисел июня будет происходить стартовавшая 8 мая транспортировка деталей, необходимых для возведения Саардеского парка ветрогенераторов, самой сложной операцией в рамках которой является доставка на место 74-метровых лопастей ветряков, пишет Rus.Postimees.
КНР обратилась к посольствам зарубежных стран с просьбой демонтировать "пропаганду" на фасадах их зданий, но ее никто не выполнил, сообщило агентство Kyodo.
СМИ сообщили во вторник, 16 мая, что владельца частного зоопарка на севере Словакии загрыз лев. Полиция сообщила в Facebook, что сотрудники зоопарка связались со службами экстренной помощи, когда поняли, что владелец не вернулся после кормления хищников.
Интересное чтиво:
В Латвии - политически жаркий май. Вовсю развивается президентская гонка, кульминацию которой мы увидим 31 мая. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем главное политическое событие Латвии на сегодня - выборы нового президента.
Затянувшаяся терминальная стадия рака у Путина и вера некоторых жителей Эстонии в президента РФ. Контрнаступление ВСУ и Пригожин как новый Жириновский. Уместность разговоров о мире сегодня и сетевые глисты как общий принцип жизни для тех, кому важно состояться за счет других. Rus.Postimees обсудил с журналистом Юлией Латыниной самое важное из происходящего вокруг войны и не только.
13 мая в самом инклюзивном клубе Риги Skapis собрались фанаты конкурса "Евровидение", чтобы вместе посмотреть финал шоу. Смотрите, как все прошло!
Чемпионат мира по хоккею проходит в Тампере и Риге. Как всегда, иностранные болельщики пытаются найти самые дешёвые способы насладиться турниром.
Диана Иелея и бывший депутат Сейма и министр внутренних дел Мария Голубева вместе уже почти 30 лет. Диана рассказала онлайн-журналу Klik, как они познакомились.
33-летней Коури Ричинс из штата Юта, США, предъявлено обвинение в убийстве своего мужа. До этого, после смерти Эрика Ричинса, она написала детскую книгу о том, как пережить утрату - чтобы помочь справиться с потерей своим сыновьям. Эту историю рассказывают NBC News и New York Post.
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