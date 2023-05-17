Главное за 17 мая ⟩ Победа Латвии, нападение на русскоязычную семью и президентская гонка

Женщина из Талси анонимно сообщила в передачу о домогательствах и предупредила других жителей города о мужчине, который бродит в районе автовокзала, угрожая и нападая на прохожих, сообщает Degpunktā.

За рубежом:

Суд в Москве приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима активиста движения "Солидарность" Михаила Кригера, пишет "Медуза".

По меньшей мере восемь человек погибли в результате катастрофического наводнения на севере Италии. Стихийное бедствие также привело к отмене гонок "Формулы-1" в итальянском регионе Эмилия-Романья, которые должны были состояться в эти выходные.

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot, скорее всего, был поврежден, но не уничтожен в результате российского ракетного обстрела Киева в ночь на вторник, 16 мая, сообщил телекомпании CNN американский чиновник. Об этом пишет Русская служба BBC.

Чемпион Украины по хоккею Александр Хмиль погиб на войне под Бахмутом, сообщает портал Sport24.ua.

Басманный суд Москвы заочно арестовал кинопродюсера Александра Роднянского (объявлен российскими властями "иноагентом") и драматурга Ивана Вырыпаева по статье о "военных фейках". Оба давно находятся за пределами России.

Вечером 16 мая в Нью-Йорке папарацци устроили погоню за автомобилем принца Гарри и Меган Маркл, которая могла закончиться трагедией. Об этом сообщил представитель принца, пишет "Медуза".