Половина рабочей недели позади! Среда принесла много интересных новостей, как серьезных, например, интервью с бывшим мэром Риги Мартиньшем Стакисом, так и легких и смешных, например, новый выпуск передачи RUS TVNET "Латвия для веселых". Это и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем коротко о самом главном за среду, 23 августа.
Главное за 23 августа ⟩ Прямой эфир со Стакисом, как партии делают рейтинг на ВНЖ и закрытие еще одного ресторана в Риге
Новости Латвии:
В Рижской думе пятый мэр за пять лет, конфликт внутри коалиции закончился тем, что новым главой столицы стал Вилнис Кирсис ("Новое Единствно"), а фракция "Прогрессивных" вместе с входящим в нее экс-мэром ушла в оппозицию. О столичной политике мы поговорим в программе "Кто вам платит?" вместе с бывшим градоначальником Мартиньшем Стакисом.
В конференц-зале ATTA Centre в Риге 19 июня был аншлаг. Казалось, что вот-вот начнется концерт зарубежной звезды. Зал на 2500 мест был заполнен так, что организаторам пришлось расставлять дополнительные стулья.
В реализации норм закона об иммиграции видны проблемы, заявил президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство").
Предоставление гражданам России дополнительного времени на сдачу экзамена на знание госязыка свидетельствует о том, что государство не справилось с этим вопросом, считает председатель фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме Виктор Валайнис.
На странице рижского ресторана Čarlstons в социальной сети Facebook опубликовано сообщение, что с 3 сентября ресторан закрывается.
С октября прошлого года, когда вступила в силу норма закона об отстранении от работы учителей за недостаточное знание латышского языка, по этой причине уволены 64 учителя, свидетельствуют данные Государственной службы качества образования (IKVD).
Категорически нельзя поддерживать поправки к Закону об иммиграции, предоставляющие проживающим в Латвии гражданам России дополнительно два года для сдачи экзамена на знание латышского языка, заявил агентству LETA депутат Национального объединения, руководитель подкомиссии по внутренней безопасности Эдвинс Шноре.
Ранним утром во вторник, 23 августа, в Кенгарагсе произошло ДТП, виновником которого стал водитель без водительских прав.
Наибольшие проблемы с обеспечением образования на латышском языке в Даугавпилсе, Резекне и Риге, заявила в интервью Латвийскому радио министр образования и науки Анда Чакша.
Нынешний министр благосостояния Эвика Силиня ("Новое Единство") готова откликнуться на призыв президента Эдгара Ринкевича начать формирование правительства с "чистого листа", заявила Силиня в среду после встречи пяти партий с президентом.
За рубежом:
Во вторник китайский лидер Си Цзиньпин неожиданно пропустил бизнес-форум БРИКС в ЮАР, отправив вместо себя министра торговли, который произнес от его имени речь, осуждающую гегемонию США.
Российский боевой вертолет Ми-8 по ошибке приземлился на базе вооруженных сил Украины. Эту информацию украинским СМИ подтвердили источники в Вооруженных силах и спецслужбах, пишет УНИАН.
Во вторник два человека из Беларуси незаконно проникли на территорию Литвы и спилили два столба с камерами видеонаблюдения на болоте Чяпкяляй.
В среду, 23 августа, российские войска нанесли удар по школе в городе Ромны Сумской области, сообщает "Медуза" со ссылкой на главу МВД Украины Игоря Клименко.
Президент России Владимир Путин выступил во вторник, 22 августа, с видеообращением на саммите БРИКС. Но журналисты заметили, что обращение Путина дублировалось на русском языке другим голосом, об этом сообщает "Медуза".
Два летевших в сторону Москвы беспилотника были сбиты средствами ПВО в Московской области. Третий дрон потерял управление, но врезался в здание небоскреба Москва-Сити. Об это сообщает Министерство обороны России.
Интересное чтиво:
А вы знаете, какие известные чипсы придумал латвийский химик Александр Лиепа? А в каких городах Латвии ходят трамваи? И в каком районе Риги есть "Великая китайская стена? Ответы на эти вопросы найдете в новом выпуске викторины RUS TVNET "Латвия для весёлых"! На этот раз среди гостей - музыкант, блогер, предприниматель, историк искусства, фитнес-тренер и даже бывший министр внутренних дел Латвии.
На этой неделе стало известно, что латвийский блогер Максим Шейнин был заблокирован в TikTok. Молодой человек отметил, что он получил огромное количество жалоб на свои видео, начиная с самой первой публикации. Он предполагает, что это целенаправленная кампания против того, что он говорит в соцсетях.
Индия разбавила лунный триумвират Москвы, Вашингтона и Пекина, став четвертым в истории государством, успешно посадившим на лунную поверхность спускаемый аппарат "Викрам".
Игрок сборной Латвии по баскетболу Янис Тимма, который во вторник одним из последних был исключен из состава сборной для участия в чемпионате мира, признал, что этот поворот стал одним из самых тяжелых ударов в его карьере.
Сможет ли когда-нибудь таллиннский общественный транспорт достичь такого уровня, что даже обладатели новеньких Bentley побросают свои автомобили и пересядут на автобусы? Всё возможно, потому что в TLT порталу Limon.ee сообщили, что стремятся к этому. Водитель столичного автобуса Ирина Хямяляйнен наделала много шума, записав вирусное видео на тему "Bentley vs автобус Solaris". Оно собрало в общей сложности более 100 тысяч просмотров в социальных сетях.
Стало известно, сколько заработают украинский боксёр Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа за следующий поединок.
У Ребекки Крюгер в TikTok-аккаунте более 78 тысяч подписчиков, а видео, опубликованные в профиле, собирают десятки миллионов просмотров и отметок "нравится". Такой отклик фермер получает из-за необычных, но очень милых видео дружбы ретривера Уинстона со свиньями ее хозяйства.
Растут не по дням, а по часам - это выражение идеально подходит грибам. По правде говоря, все грибы растут с разной скоростью, но один из них действительно очень быстро. Любитель природы Юрис Смалинскис запечатлел скорость роста подосиновика на потрясающих фотографиях.
За последнюю неделю одежда двух человек не осталась незамеченной пользователями сети. Моим абсолютным фаворитом среди них стал джентльмен, который был замечен рядом с президентом на вечеринке в Аглоне в костюме темного волшебника, явившегося в Хогвартс, чтобы убить Гарри Поттера. Если кто не видел, чуть ниже добавлю фото.
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