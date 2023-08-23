Главное за 23 августа ⟩ Прямой эфир со Стакисом, как партии делают рейтинг на ВНЖ и закрытие еще одного ресторана в Риге

Президент России Владимир Путин выступил во вторник, 22 августа, с видеообращением на саммите БРИКС. Но журналисты заметили, что обращение Путина дублировалось на русском языке другим голосом, об этом сообщает "Медуза".

Два летевших в сторону Москвы беспилотника были сбиты средствами ПВО в Московской области. Третий дрон потерял управление, но врезался в здание небоскреба Москва-Сити. Об это сообщает Министерство обороны России.

Интересное чтиво:

А вы знаете, какие известные чипсы придумал латвийский химик Александр Лиепа? А в каких городах Латвии ходят трамваи? И в каком районе Риги есть "Великая китайская стена? Ответы на эти вопросы найдете в новом выпуске викторины RUS TVNET "Латвия для весёлых"! На этот раз среди гостей - музыкант, блогер, предприниматель, историк искусства, фитнес-тренер и даже бывший министр внутренних дел Латвии.

На этой неделе стало известно, что латвийский блогер Максим Шейнин был заблокирован в TikTok. Молодой человек отметил, что он получил огромное количество жалоб на свои видео, начиная с самой первой публикации. Он предполагает, что это целенаправленная кампания против того, что он говорит в соцсетях.

​Индия разбавила лунный триумвират Москвы, Вашингтона и Пекина, став четвертым в истории государством, успешно посадившим на лунную поверхность спускаемый аппарат "Викрам".