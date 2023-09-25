Этот вторник был богат местные новости. В соцсетях заметили автомобиль с надписью "Я русская" в Латвии, а у правящей коалиции появилось общее концептуальное соглашение о плане конфискации транспортных средств, зарегистрированных в России и Беларуси. Об этих и других событиях читайте в ежедневной подборке RUS TVNET за 25 сентября.
Главное за 25 сентября ⟩ Судьба машин с номерами РФ, надписи "Я русский" и пересмотр материалов VISC
Новости Латвии:
У правящей коалиции есть общее политическое видение и концептуальное соглашение о плане конфискации транспортных средств, зарегистрированных в России и Беларуси, если они не покинут Латвию или не будут перерегистрированы, сообщила журналистам после заседания коалиции премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").
Государственный центр содержания образования (VISC), отреагировав на полученную информацию, пересмотрит учебные материалы по русскому языку для 9-го класса и до 31 октября внесет в них правки, сообщило Министерство образования и науки (IZM).
25 сентября была опубликована запись на платформе X (ранее Twitter), на которой видно автомобиль, зарегистрированный в Латвии, с надписью "Я русская". Среди пользователей социальной сети эта наклейка вызвала переполох - многие требовали наказания владельца автомобиля. Apollo.lv связался с Государственной полицией, чтобы выяснить, считается ли размещение этих наклеек нарушением закона.
Несколько дней назад в соцсетях распространилась фотография, сделанная в Марупе, на которой видно, что в канаве лежит большое количество самокатов компании Bolt. Представители компании прокомментировали RUS TVNET происходящее на фото.
Одним из возможных решений для реализации целевой поддержки тех латвийских домохозяйств, у которых существенно выросли платежи по ипотечному кредиту, является включение платежей по кредитным процентам в оправданные расходы подоходного налога с населения (ПНН) в 2023 и 2024 году, говорится в проекте письма, разработанном Министерством финансов.
В понедельник, 25 сентября, Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционной инстанции, вслед за первой инстанцией оправдал депутата Европарламента от партии "Согласия" и бывшего мэра Риги Нила Ушакова по делу о скрытом хранении запрещенного устройства видеонаблюдения в период, когда он руководил самоуправлением, пишет Rus.LSM.
В октябре этого года будут снижены тарифы на теплоэнергию у 20 коммерсантов, а у четырех из тех, у кого в предыдущие месяцы тарифы были снижены, они немного вырастут, сообщили агентству LETA в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).
Выплаты российских пенсий для граждан РФ, проживающих в Латвии, задерживаются уже на неделю, сообщает Государственное агентство социального страхования (VSAA).
Служба государственной безопасности (VDD) начала дополнительную проверку в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что латвийские предприятия поставляют российским военным заводам микросхемы.
Следующей ночью в Латвии местами возможны первые осенние заморозки, однако во вторник, 26 сентября, снова ожидается по-летнему теплая погода, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Внефракционный депутат от оппозиции Глория Гревцова предлагает поправки к закону, которые лишат министра здравоохранения Хосама Абу Мери ("Новое Единство") права параллельно работать врачом.
Скончался депутат Сейма Атис Декснис, говорится в публикации депутата парламента Эдварда Смилтенса ("Объединенный список") в социальной сети X.
Министерство обороны начало служебное расследование, чтобы выяснить точные причины потери управления наблюдательным дроном, который мог упасть на территорию России во время военных учений Namejs в выходные дни, заявил утром в понедельник, 25 сентября, в эфире программы Rīta Panorāma на LTV министр обороны Андрис Спрудс.
Зарубежные новости:
Буквально за считанные часы в интернете завирусилось снятое в Таллинне видео, на котором группа подростков нападает на пожилую женщину, толкая ее и нецензурно бранясь, пишет Rus.Postimees.
Финское общественное СМИ YLE опубликовало ранее неизвестные видеоролики поездки будущего российского президента Владимира Путина в Финляндию в начале 1990-х годов.
В возрасте 61 год умер босс итальянской мафии Маттео Мессина Денаро, которого после 30 лет в бегах в январе этого года поймала полиция, сообщило в понедельник, 25 сентября, итальянское информационное агентство ANSA.
Россия в ночь на понедельник, 25 сентября, нанесла ракетный удар по инфраструктуре Одесского порта, причинив ущерб, сообщили украинские официальные лица.
Так называемые "разговоры в "Ридзене" наглядно показали, как несколько влиятельных политиков делят Латвию. Аналогичный скандал несколько лет назад раскрылся в Австрии. Два лидера находящейся у власти партии были готовы заключать незаконные сделки с российскими бизнесменами. Позже выяснилось, что это была ловушка. На этой неделе австрийские СМИ пишут, что произошедшее было тесно связано и с Латвией, сообщает программа Nekā personīga телеканала TV3.
Интересное чтиво:
Ох-ох, все, дожили. Детей заставляют менять пол, заниматься сексом прямо в школах и раскрашивать свои волосы в цвета радуги. Вроде обычная истерика м̶р̶а̶к̶о̶б̶е̶с̶о̶в консерваторов. Но в этот раз она привлекла куда большее внимание и даже перешла в конкретные последствия для системы образования. Так что время разбираться.
Навигационные системы, которыми легко можно пользоваться даже на смартфоне, стали большим подспорьем для водителей. Содержатель популярной в Латвии навигационной системы Waze признался, что жителям сложно самостоятельно добавить свой адрес на карту, узнала передача Латвийского телевидения 4. studija.
Журналист-расследователь Инга Спринге разместила в своих социальных сетях пост с разоблачением инфлюенсера Лиене (настоящее имя Елены) Уресиной. Уресина известна как "коуч по манифестации". Подробнее о ее бизнесе читайте в анализе TVNET, посвященном бизнесу по торговле мечтами в Латвии.
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