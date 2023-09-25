Главное за 25 сентября ⟩ Судьба машин с номерами РФ, надписи "Я русский" и пересмотр материалов VISC

Одним из возможных решений для реализации целевой поддержки тех латвийских домохозяйств, у которых существенно выросли платежи по ипотечному кредиту, является включение платежей по кредитным процентам в оправданные расходы подоходного налога с населения (ПНН) в 2023 и 2024 году, говорится в проекте письма, разработанном Министерством финансов.

В понедельник, 25 сентября, Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционной инстанции, вслед за первой инстанцией оправдал депутата Европарламента от партии "Согласия" и бывшего мэра Риги Нила Ушакова по делу о скрытом хранении запрещенного устройства видеонаблюдения в период, когда он руководил самоуправлением, пишет Rus.LSM.

В октябре этого года будут снижены тарифы на теплоэнергию у 20 коммерсантов, а у четырех из тех, у кого в предыдущие месяцы тарифы были снижены, они немного вырастут, сообщили агентству LETA в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).

Выплаты российских пенсий для граждан РФ, проживающих в Латвии, задерживаются уже на неделю, сообщает Государственное агентство социального страхования (VSAA).

Служба государственной безопасности (VDD) начала дополнительную проверку в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что латвийские предприятия поставляют российским военным заводам микросхемы.

Следующей ночью в Латвии местами возможны первые осенние заморозки, однако во вторник, 26 сентября, снова ожидается по-летнему теплая погода, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.