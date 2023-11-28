Главная тема сегодняшнего дня - снег, заваливший Латвию. Все утро люди провели в пробках, многие опоздали на работу, а общественный транспорт курсировал с опозданиями чуть ли не до темноты. Но на этом снегопады не закончатся - на этой неделе снега навалит еще больше. О погоде и других не менее важных новостях Латвии и мира - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем коротко о самом главном за вторник, 28 ноября.
Главное за 28 ноября ⟩ Повышение платы за въезд в Юрмалу, новые снегопады и шедевры 20-летнего кондитера из Риги
Новости Латвии:
С 1 февраля въезд в Юрмалу будет стоить три евро вместо прежних двух евро, а пропускной режим будет действовать круглый год, а не только в летний сезон, как сейчас, сообщили агентству LETA в самоуправлении.
Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш во вторник в Брюсселе обосновал свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО, заявив, что организации нужен человек, способный достичь единогласия, решительно настроенный на увеличение расходов на оборону и имеющий четкое представление о том, как действовать в отношении России, сообщает AP.
Во второй половине дня во вторник в Риге движение общественного транспорта стабилизировалось, однако на отдельных маршрутах автобусы по-прежнему опаздывают примерно на 30 минут, сообщила агентству LETA представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Верховный суд (ВС) оставил в силе распоряжение тогдашнего министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце об отстранении председателя Рижской думы Нила Ушакова ("Согласие") от исполнения обязанностей в 2019 году, сообщила агентству LETA пресс-секретарь ВС Байба Катая.
Со следующего года акциз на безалкогольные напитки может повыситься только на особо сладкие напитки.
Омбудсмен общественных СМИ Анда Рожукалне приступила к оценке возможных этических нарушений в сюжете программы Латвийского телевидения (LTV) Panorāma об убийстве резекненского бизнесмена Андриса Любки, сообщила Рожукалне.
"Я считаю, что лица, подозреваемые в убийстве моего отца Андриса Любки, и их родственники сейчас намеренно клевещут на моего отца с целью разжигания национальной розни, с целью отвлечь внимание от истинных причин убийства. Намеренно публично очерняя его, они откровенно пытаются повлиять на правоохранительные органы и даже на суд", - сообщил в письме СМИ сын убитого в Резекне 17 ноября этого года предпринимателя Андриса Любки Лаурис Любка.
В понедельник, 27 ноября, под аркой здания на улице Валгума в Риге застрял грузовик, что серьезно осложнило повседневную жизнь других участников дорожного движения.
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сегодня, 28 ноября, с 10:00 до 10:20 по всей стране включила на три минуты сирены тревоги, чтобы проверить работу системы экстренного оповещения.
В середине недели в Латвию придет новый циклон, который принесет продолжительные снегопады в большинстве регионов страны, прогнозируют синоптики.
Из-за снега в Риге утром во вторник, 28 ноября, условия движения осложнены, в уборке задействована вся имеющаяся техника, сообщает Рижская дума.
Государственная полиция по подозрению в убийстве арестовала в Талсинском крае мужчину, сообщила представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.
За рубежом:
Петтери Орпо, премьер-министр Финляндии, объявил о закрытии восточной границы между Финляндией и Россией на период с 30 ноября по 13 декабря, пишет Rus.Postimees.
Центральный банк Российской Федерации готовится к быстрому увеличению вливания валютных резервов на рынки, чтобы удержать курс рубля "на разумном уровне" и защитить от падения по крайней мере до президентских выборов в марте.
Министры иностранных дел стран Балтии сообщили во вторник, 28 ноября, в совместном заявлении, что не будут участвовать в предстоящем в конце недели заседании Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье, поскольку там будет присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Жена главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова Марианна была госпитализирована после отравления тяжелыми металлами, сообщил ряд украинских СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Шторм на юге России, в Украине и Молдове с сильным ветром, снегопадом и наводнением в понедельник, 27 ноября, унес жизни по меньшей мере 13 человек и оставил без электричества почти два миллиона жителей, сообщили власти.
Тайский параспортсмен и бывший солдат в субботу, 25 ноября, на собственной свадьбе убил свою невесту и еще троих человек, а затем покончил жизнь самоубийством, сообщает BBC.
Телефонные мошенники продолжают активно донимать жителей Эстонии. Разговор с одним из таких аферистов записала читательница Rus.Postimees Светлана.
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Певица Лайма Вайкуле недавно вернулась из отпуска на острове Тенерифе в снежную Латвию. В своем Instagram она опубликовала видео, которое было снято на пляже Рижского залива и передала подписчикам "привет из Юрмалы".
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