Главное за 28 ноября ⟩ Повышение платы за въезд в Юрмалу, новые снегопады и шедевры 20-летнего кондитера из Риги

В кинотеатрах Латвии бушует великий диктатор - на экраны вышел долгожданный "Наполеон" от режиссера "Гладиатора" Ридли Скотта с Хоакином Фениксом ("Джокер") в главной роли. Об одной из последних знаковых премьер года рассказывает автор рубрики "Андрей уже посмотрел!".

Певица Лайма Вайкуле недавно вернулась из отпуска на острове Тенерифе в снежную Латвию. В своем Instagram она опубликовала видео, которое было снято на пляже Рижского залива и передала подписчикам "привет из Юрмалы".

Криштиану Роналду по-прежнему является одной из величайших звезд футбола. Иногда судьи, принимая во внимание его статус, в спорных эпизодах свистят в пользу португальского нападающего. Произошел случай, когда сам Роналду показал, что нарушения в штрафной площадке против него не было. Часто он такими действиями не отличался.

В этом году на Ратушной площади Таллинна была установлена самая низкая в истории ель. Выбранное дерево выросло в уже восстановившей независимость Эстонии. Но почему же было выбрано такое низкое дерево, рассказывает Limon.ee.

Политик и предприниматель Имант Парадниекс в восьмой раз стал отцом, сообщает журнал Privātā Dzīve.

В воскресенье, 3 декабря, в 16:00 на Ратушной площади и в 17:00 на Домской площади будут зажжены главные рождественские елки Риги, сообщили агентству LЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Уроженка Латвии, актриса Агата Муцениеце, которая после начала полномасштабного российского вторжения в Украину осталась проживать в России, вместе с детьми на несколько дней приехала в Ригу. Снимками заснеженной столицы актриса поделилась в своем Instagram.

13 сентября 18-летний Эдгар Грундбергс, возвращаясь из Кулдиги, вылетел с дороги и врезался в дерево. Травма головы была настолько серьезной, что парень не пришел в сознание, смерть мозга наступила через семь дней. Но на теле не было ни царапины. Мать Эдгара, Илзе Баумане, знала, чего хотел бы Эдгар. Ее решение пожертвовать органы сына спасло жизнь трем людям. Сердце Эдгара продолжает биться.