Синоптики обещают оттепель, правительство - поддержку ипотечным заемщикам, внимание рижан привлекли полчища крыс в самом центре столицы, а жителей Даугавпилса - дрифт мэра Андрея Элксниньша на рождественском мероприятии. Коротко об этом и не только - в ежедневной подборке от RUS TVNET, рассказываем о самом главном за среду, 6 декабря.
Главное за 6 декабря ⟩ Поддержка ипотечных заемщиков, дрифт Элксниньша, крысы в центре Риги и грядущая оттепель
Новости Латвии:
Стояки в плохом техническом состоянии, протекающие крыши, обваливающиеся балконы и низкая энергоэффективность - это лишь некоторые проблемы, с которыми приходится сталкиваться значительной части населения Латвии, проживающей в многоквартирных домах, построенных в советские и довоенные годы.
Со среды, 6 декабря, жители, задекларированные в Юрмале и имеющие действующую карту юрмальчанина, смогут пользоваться бесплатным проездом на поезде по любому маршруту железнодорожного участка Кемери - Рига - Кемери. Об этом RUS TVNET сообщили в Юрмальской администрации. Два бесплатных билета в день могут получить те задекларированные в Юрмале жители, у которых оформлена карта юрмальчанина или удостоверение школьника Юрмалы.
Сейм в среду в окончательном чтении принял разработанные бюджетно-финансовой (налоговой) комиссией поправки к закону о защите прав потребителей, которые определяют, что поддержка получателей ипотечных кредитов в 2024 году составит 30% от размера процентных платежей, но не более двух процентных пунктов от установленной на период процентной ставки.
До конца этой недели в Латвии сохранятся морозы, станет немного холоднее, а на следующей неделе возможна оттепель и более обильные осадки, свидетельствуют прогнозы погоды.
Муниципальная полиция Риги просит отозваться даму, которая отняла у вандала отломанную часть тактильного памятника Свободы и вернула ее на место.
Банк Латвии наложил на LPB Bank штраф в размере 2 016 342 евро, одновременно заключив административный договор, сообщили агентству LETA представители Банка Латвии.
Сегодня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о статусе депутата думы самоуправления, которыми министру охраны окружающей среды и регионального развития предоставлено право аннулировать мандат депутата самоуправления, если депутат за три месяца безосновательно пропустит половину заседаний думы.
В минувшие выходные в Даугавпилсе состоялось открытие резиденции Санты. Мэр города Андрей Элксниньш решил появиться на нем эффектно, после чего против него был возбужден процесс об административном правонарушении.
Депутат Рижской думы Константин Чекушин ("Согласие") поделился в своем Facebook видео со стаей крыс у торгового центра Origo в центре Риги. Тем временем столичное самоуправление просит жителей сообщать управляющим домами о замеченных крысах, заявили в Рижской думе, реагируя на опубликованное в социальных сетях видео.
Последние несколько недель в Латвии почти каждый день шел сильный снег, что, конечно, создало нагрузку для всех участников дорожного движения, особенно для владельцев транспортных средств. Стоит помнить, что перед началом движения личное авто необходимо очистить, иначе можно получить штраф.
За рубежом:
Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива найден мертвым. Его труп был обнаружен в Одинцовском районе Московской области, сообщает российское пропагандистское издание РИА "Новости" и пророссийские Telegram-каналы. Тело было обнаружено на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево.
Президент России Владимир Путин в среду прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Сексуальное насилие над десятками женщин, совершенное боевиками ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября, было частью общего плана и используется ими как одно из орудий войны, уверена израильская защитница прав женщин, профессор Рут Гальперин-Каддари.
Российская армия в Украине создала новую защиту для танков от украинских беспилотников-камикадзе, нанесших значительный ущерб боевой технике РФ.
Польскую общественность шокировал инцидент, произошедший в пятницу, 1 декабря, во Вроцлаве - двое полицейских везли задержанного в наручниках, однако тот вырвался и открыл в сторону правоохранителей огонь. Оба от полученных травм скончались в больнице, сообщает литовский портал 15min.lt.
ВСУ преодолели две российские линии обороны и сейчас находятся на третьей, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью американскому телеканалу Fox News.
Лидер представителей Демократической партии в Сенате США Чак Шумер объявил об отмене видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к сенаторам США, сообщает "Медуза".
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об аннексии региона Гайаны Эссекибо, сообщает "Медуза". Территория получила название Гайана-Эссекибо. Планируется, что она станет 24-м штатом Венесуэлы. Мадуро призвал парламент страны принять закон о "защите спорной территории", пишет издание Ultimas Noticias.
Американская газета Washington Post в большом материале, состоящем из двух частей, описывает, как летнее контрнаступление Украины не смогло достичь ожидаемого результата. И в итоге привело к разногласиям между Вашингтоном и Киевом и спорам о способности Украины отвоевать оккупированные территории.
Интересное чтиво:
Американская певица Тейлор Свифт была объявлена человеком года по версии журнала Time, обойдя других претендентов, среди которых были Владимир Путин, глава КНР Си Цзиньпин, основатель OpenAI Сэм Альтман, король Великобритании Карл III, Барби и участники забастовок актеров и сценаристов в Голливуде.
Стюардесса нидерландской авиакомпании KLM объясняет, почему никогда не будет лишним бросить бутылку воды под кровать во время пребывания в отеле, сообщает портал 15min.
После грандиозного успеха и стопроцентного аншлага в "Арена Рига" объявлен летний концерт Валерия Меладзе 24 августа в зале "Дзинтари".
Председатель Рижской думы Вилнис Кирсис (JV) недавно стал отцом второго ребенка, что следует из его поста на платформе Х (Twitter).
Молодая мать из Эстонии поделилась в социальных сетях историей о том, как ей поспешили на помощь совершенно незнакомые люди, когда она на улице попала в сложную ситуацию, пишет Limon.ee. "У моего маленького ребенка началась истерика, а сумка для покупок совсем развалилась и продукты просто вываливались из нее", - рассказывает жительница Вильянди.
У принадлежащего молодому человеку BMW были проблемы с двигателем, и он отвез машину в ремонтную мастерскую, где был установлен новый двигатель, который менее чем через год снова сломался. Владелец автомобиля вновь отправился в ту же мастерскую, где машина в итоге пробыла три месяца, а затем с клиента потребовали более 3400 евро за ремонт, сообщает Rus.Postimees.
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Административный центр самой маленькой латвийской волости Куправа воспринимается как умирающий латгальский поселок - суровый пример истины: если нет работы, то нет и людей, только разруха и опустение. Я отправился посмотреть, дождался темноты, встретил стыдящегося господина и насчитал несколько теплых желтых огоньков в окнах пятиэтажек.
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