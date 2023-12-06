Главное за 6 декабря ⟩ Поддержка ипотечных заемщиков, дрифт Элксниньша, крысы в центре Риги и грядущая оттепель

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Американская певица Тейлор Свифт была объявлена человеком года по версии журнала Time, обойдя других претендентов, среди которых были Владимир Путин, глава КНР Си Цзиньпин, основатель OpenAI Сэм Альтман, король Великобритании Карл III, Барби и участники забастовок актеров и сценаристов в Голливуде.

Стюардесса нидерландской авиакомпании KLM объясняет, почему никогда не будет лишним бросить бутылку воды под кровать во время пребывания в отеле, сообщает портал 15min.

После грандиозного успеха и стопроцентного аншлага в "Арена Рига" объявлен летний концерт Валерия Меладзе 24 августа в зале "Дзинтари".

Председатель Рижской думы Вилнис Кирсис (JV) недавно стал отцом второго ребенка, что следует из его поста на платформе Х (Twitter).

Молодая мать из Эстонии поделилась в социальных сетях историей о том, как ей поспешили на помощь совершенно незнакомые люди, когда она на улице попала в сложную ситуацию, пишет Limon.ee. "У моего маленького ребенка началась истерика, а сумка для покупок совсем развалилась и продукты просто вываливались из нее", - рассказывает жительница Вильянди.