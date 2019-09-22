Стоимость аренды жилья в Латвии не соответствует зарплатам: а как в других странах Балтии?

В Риге из 828 предлагаемых в долгосрочную аренду на портале city24.lv квартир большая часть или 706 единиц собственности площадью более 50 m², и для аренды доступны всего 59 квартир площадью до 35 m². Арендная стоимость для находящихся в хорошем состоянии маленьких квартир площадью до 35 m² начинается от в среднем 200 до 250 евро, однако в престижном районе в центре города она может достичь 850 евро в месяц и даже больше. В свою очередь из 828 всего доступных для аренды квартир только 91 квартира среднего размера - площадью от 50 до 60 m², и их арендная стоимость составляет от в среднем 250 до 1200 евро.

Нужно принять во внимание, что наиболее дешевые квартиры часто находятся просто в неадекватном для жизни состоянии - на стенах старые обои, на кухне оборудован душ, и это помещение от коридора отделяется занавеской.

Если в объявлении можно увидеть отремонтированную квартиру без дыхания советского времени и полуразрушенного туалета, то придется считаться с куда более высокой суммой - начиная от 350 евро. Если примем во внимание факт, что в Латвии минимальная зарплата составляет 430 евро, то для многих относительная нормальная и уютная квартира в аренду - недостижимая мечта.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no city24.lv

Эстония выделяется среди стран Балтии особо большим спросом на маленькие по площади квартиры, поэтому и предложение больше, чем, к примеру, в Риге. Из доступных на портале недвижимости city24.ee в долгосрочную аренду 1400 квартир, примерно половину составляют квартиры площадью до 50 m². Площадь еще 340 составляет менее 35 m².

Стоимость такой квартиры в хорошем состоянии в Таллинне составляет около 450 евро в месяц, что можно соотнести с рижским рынком жилья в аренду, но стоит принять во внимание аспект зарплаты - "минималка" здесь составляет 540 евро, а средняя зарплата - 1291 евро.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no city24.ee

В свою очередь в Вильнюсе согласно данным портала aruodas.lt в данный момент в аренду сдается 2200 квартир. 275 из них - маленького размера, их площадь не превышает 35 m². Цены ниже, чем в Таллинне и Риге, и снять отремонтированную квартиру маленькой площади в Вильнюсе можно за 200 евро в месяц. В свою очередь квартира площадью 50 m² в Вильнюсе обойдется в 500 евро в месяц.

И в этой стране минимальная зарплата значительно выше, чем в Латвии - 555 евро в месяц, а с нового года она уже составит 607 евро после уплаты налогов.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no aruodas.lt

Согласно обобщенной RIA.com Marketplaces информации, спрос на квартиры в аренду в столицах стран Балтии стремительно растет. Крупнейший спрос наблюдается в осенние месяцы, когда в города на недолгое время собираются студенты по программе обмена Эразмус, а молодые люди из маленьких городов приезжают учиться в большие.