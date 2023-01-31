В понедельник, 30 января, сотрудники Государственной полиции помогли без вести пропавшей женщине, которая, по информации полиции Литвы, заблудилась в лесу и, возможно, попала на территорию Латвии.

На прошлой неделе из одного из магазинов в Старой Риге гражданин Румынии украл часы стоимостью 50 000 евро, после чего скрылся за границей. Правоохранители задержали только его сообщника, сообщает Государственная полиция.

В понедельник, 30 января, правление SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) приняло решение об отстранении от должности председателя правления компании Роналда Нейманиса, сообщили RUS TVNET в RNP.

В Ропажскую краевую думу сегодня, 31 января, прибыли сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), подтвердила агентству LETA председатель думы Вита Паулане.

Многие жители Украины, бежавшие от войны в Латвию, с трудом находят для своих детей семейных врачей или педиатров, сообщает программа Bez Tabu на TV3.

Жители многоквартирного дома В Лиепае не знают, что делать с машинами, оставленными покойными соседями. Они стоят во дворе уже два года, сообщает программа Bez Tabu на TV3.

За рубежом:

Балтийские страны и Польша готовы на все, чтобы провоцировать дальнейшее развитие конфронтации стран "коллективного Запада" с Россией на фоне событий в Украине, но они мало задумываются о возможных последствиях своих действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.