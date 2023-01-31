Подробности прохождения проверки на знание государственного языка для граждан России, дело Службы государственной безопасности против Глории Гревцовой, жалобы жителей на огромные очереди в отделения PMLP. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем о самом главном за вторник, 31 января.
Главное за 31 января ⟩ Экзамен по латышскому, что грозит Гревцовой, очереди в PMLP и Песков о странах Балтии
Новости Латвии:
Чтобы обеспечить проведение проверки уровня владения государственным языком для граждан России, разработан отдельный порядок, как и когда претенденты могут зарегистрироваться на проверку, сообщает Государственный центр содержания образования (VISC).
Министр сообщения Янис Витенбергс (Нацобъединение) дал указание подведомственным учреждениям Министерства сообщения и обществам капитала, которые работают только на внутреннем рынке Латвии, до 7 февраля удалить со своих веб-сайтов контент на русском языке, сообщила советник министра по вопросам коммуникации Алена Зандере.
Служба государственной безопасности (VDD) завершила проверку в связи с публичными высказываниями депутата Сейма Глории Гревцовой ("За стабильность!") во время посещения Музея оккупации Латвии и приняла решение о возбуждении уголовного процесса за возможное грубое принижение оккупации Латвии СССР и нацистской Германией, сообщили агентству LЕТА в VDD.
C 1 мая все граждане Латвии должны будут иметь ID-карту. По мере приближения этой даты жители жалуются, что получить новый документ кажется почти невозможным, так как очереди в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) очень длинные, сообщает программа TV3 Bez Tabu.
В понедельник, 30 января, сотрудники Государственной полиции помогли без вести пропавшей женщине, которая, по информации полиции Литвы, заблудилась в лесу и, возможно, попала на территорию Латвии.
На прошлой неделе из одного из магазинов в Старой Риге гражданин Румынии украл часы стоимостью 50 000 евро, после чего скрылся за границей. Правоохранители задержали только его сообщника, сообщает Государственная полиция.
В понедельник, 30 января, правление SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) приняло решение об отстранении от должности председателя правления компании Роналда Нейманиса, сообщили RUS TVNET в RNP.
В Ропажскую краевую думу сегодня, 31 января, прибыли сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), подтвердила агентству LETA председатель думы Вита Паулане.
Многие жители Украины, бежавшие от войны в Латвию, с трудом находят для своих детей семейных врачей или педиатров, сообщает программа Bez Tabu на TV3.
Жители многоквартирного дома В Лиепае не знают, что делать с машинами, оставленными покойными соседями. Они стоят во дворе уже два года, сообщает программа Bez Tabu на TV3.
За рубежом:
Балтийские страны и Польша готовы на все, чтобы провоцировать дальнейшее развитие конфронтации стран "коллективного Запада" с Россией на фоне событий в Украине, но они мало задумываются о возможных последствиях своих действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет". Так ответил президент США Джо Байден, когда его спросили, передадут ли Соединенные Штаты истребители Украине. За день до этого германский канцлер Олаф Шольц также исключил такую возможность. Но точку в этом вопросе ставить пока рано.
Утром во вторник, 31 января, в Кедайняе Каунасского района обрушилась часть моста через реку Нявежис, сообщают литовские СМИ.
Продажа оружия в Россию жизненно важна для изолированной Северной Кореи, которая таким образом обеспечивает себе стабильный поток доходов, сообщает Bloomberg.
Интересное чтиво:
Мы бы хотели, чтобы нам никогда не пришлось рассказывать эту историю. Речь пойдет о двух сломанных жизнях - матери и ребенка. Чтобы защитить жертву, имена были изменены, а название города не упоминается, но ответственные органы были проинформированы о происшествии.
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