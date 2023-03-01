Хорошие новости - наступила весна! Правда, у жителей Латвии 1 марта ассоциируется далеко не с тюльпанами и весенним солнцем, а , конечно же, с ежегодной подачей деклараций в СГД. Об этом и не только рассказываем в ежедневной подборке RUS TVNET.
Главное за 1 марта ⟩ Подача деклараций, Ринкевич без TikTok и жизнь россиян в Латвии
Новости Латвии:
Начиная с сегодняшнего дня, 1 марта, жители могут подавать декларации о доходах за 2022 год, однако уже который год подряд из-за большого интереса населения в работе системы электронного декларирования (EDS) происходят сбои. Как заметил TVNET, EDS была в затруднительном положении почти сразу после полуночи.
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич по соображениям безопасности удалил свой аккаунт в приложении TikTok, сообщил министр в Twitter.
Бюро по защите Сатверсме (SAB) в своем ежегодном отчете отметило, что важным механизмом разведки России и платформой деятельности за рубежом до сих пор являлись резидентуры служб разведки и безопасности, размещенные под прикрытием дипломатических представительств России. Реагируя на войну в Украине, в прошлом году западные страны часто выдворяли сотрудников этих представительств, в результате чего в иностранных государствах были вынуждены прекратить работу несколько сотен разведчиков. Из Латвии выдворены три разведчика, которые работали в посольстве России в Риге, сообщает передача Panorāma.
В этом году Государственная полиция задержала несколько подростковых банд за ограбления возле торгового центра Origo и Центрального железнодорожного вокзала, рассказал начальник Госполиции Арманд Рукс на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.
Сегодня, 1 марта, Конституционный суд (КС) возбудил дело о норме, по которой граждане России должны доказать свое знание латышского языка для сохранения постоянного вида на жительство (ВНЖ) в Латвии до 1 сентября, сообщили агентству LETA в суде.
В ближайшие дни в Риге на улице Краста, 40, начнутся работы по подготовке стройплощадки для возведения магазина Lidl. Проект предусматривает демонтаж старого здания, чтобы освободить место под новый и светлый магазин Lidl.
Созданная в Латвии платформа общего пользования Tesla OX drive указывает, что автоводитель, который стал виновником ДТП, убегая от Госполиции, управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения и пользуясь чужой идентичностью.
Бюджетно-финансовая комиссия Сейма сегодня, 1 марта, в окончательном чтении поддержала поправки к закону "О дорожном движении", согласно которым физическим лицам временно запретят продавать приобретенные в иностранных государствах транспортные средства.
После трехлетнего перерыва в Латвии зарегистрирован случай заболевания дифтерией, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Причиной, по которой прокуратуре и суду апелляционной инстанции не удалось добиться полного обвинительного приговора по делу о трагедии в Золитуде, может быть тот факт, что в период, когда произошло это несчастье, государственная строительная отрасль была "пущена на самотек" и в ней не было нормативного регулирования, в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma сказал генеральный прокурор Юрис Стуканс.
За рубежом:
Министерство природных ресурсов Китая предложило на картах упоминать исторические китайские названия городов и других географических объектов, которые в свое время Россия отняла у Китая, сообщает американское издание Epoch Times.
В течение года во время вторжения в Украину погибло от 60 000 до 70 000 российских военнослужащих, свидетельствуют данные Стратегического и международного учебного центра США (CSIS).
Упавший во вторник в Подмосковье дрон был оборудован взрывчатым веществом C-4, сообщает прокремлевская газета "Известия", а также Telegram-каналы "Осторожно, новости" и Shot.
Вдова легендарного баскетболиста Кобе Брайанта Ванесса получит компенсацию в размере 28,9 млн долларов за распространение сотрудниками управления шерифа и пожарными города фотографий с места крушения вертолёта, в котором погибли её супруг и 13-летняя дочь. Об этом сообщает ESPN.
Любительнице природы Кристель Конткар вчера, 28 февраля, днем удалось встретить очень редкую косулю-альбиноса, пишет Rus.Postimees.
По меньшей мере 36 человек погибли и 66 пострадали в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции.
1 марта в возрасте 89 лет скончался легендарный французский футболист Жюст Фонтен, сообщает L'Equipe.
Интересное чтиво:
Сегодня в гостях у "Кто вам платит?" - осудивший развязанную Россией войну в Украине и проживающий ныне в Латвии российский кинокритик Антон Долин. Говорим о жизни в эмиграции, о том, как Латвия (не) принимает россиян, об интеграции и моментах недопонимания с местными.
"Конечно, можно заказать себе гроб и держать его на чердаке, как у староверов, но сегодня нормальная команда должна ставить перед собой конкретную задачу, а не плакаться", - говорит Евгений Лукашенок в ответ на мой вопрос во время интервью о том, как он, работая в Латгале, переживает кризис.
Лукашенок - владелец и директор предприятия Ludzas maiznīca в Лудзе. Хотя предприятие называется "пекарней", на деле это небольшая фабрика, производящая горы выпечки и разнообразных обедов, которые поставляются на десятки частных и муниципальных предприятий, а также в кафе и магазины.
Генеральный директор Департамента внешней разведки Министерства обороны Эстонии Каупо Росин в интервью для Rus.Postimees рассказал, как разведка работает с источниками информации, чем отличаются российские армия и разведка от украинских, каких людей берут в агенты и в аналитики и почему либеральной интеллигенции России не удается сопротивление.
За последние годы у нас в стране появилось множество бойцов, которые представляют Латвию на международной арене. Спортсмены поднимают флаг своей родины на известных бойцовских шоу по карате, ММА, боксу и кикбоксингу. О том, с какими проблемами сталкиваются латвийские бойцы, в разговоре с RUS TVNET рассказал Лев Березин, который с 2014 года активно сотрудничает практически со всеми бойцовскими организациями в Латвии.
После семи лет совместной жизни в брак вступили латвийский модельер Атис Артемьев и исполнительный директор туристического агентства Паулюс Янчаускас, сообщает Privātā Dzīve.
Начиная с 1 марта жители могут подать декларацию о доходах за 2022 год. Те, кому это нужно делать обязательно, могут подать декларацию в течение трех месяцев - вплоть до 1 июня, а добровольцы могут сделать это в течение трех лет, сообщается на сайте Службы государственных доходов (VID). VID призывает не подавать декларации в первые дни марта. Однако оптимистов, которые хотят подать декларации в первые часы марта, достаточно. Так, портал Apollo.lv собрал реакции пользователей Twitter этой ночью.
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