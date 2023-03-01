Главное за 1 марта ⟩ Подача деклараций, Ринкевич без TikTok и жизнь россиян в Латвии

Министерство природных ресурсов Китая предложило на картах упоминать исторические китайские названия городов и других географических объектов, которые в свое время Россия отняла у Китая, сообщает американское издание Epoch Times.

В течение года во время вторжения в Украину погибло от 60 000 до 70 000 российских военнослужащих, свидетельствуют данные Стратегического и международного учебного центра США (CSIS).

Упавший во вторник в Подмосковье дрон был оборудован взрывчатым веществом C-4, сообщает прокремлевская газета "Известия", а также Telegram-каналы "Осторожно, новости" и Shot.

​Вдова легендарного баскетболиста Кобе Брайанта Ванесса получит компенсацию в размере 28,9 млн долларов за распространение сотрудниками управления шерифа и пожарными города фотографий с места крушения вертолёта, в котором погибли её супруг и 13-летняя дочь. Об этом сообщает ESPN.

Любительнице природы Кристель Конткар вчера, 28 февраля, днем ​​удалось встретить очень редкую косулю-альбиноса, пишет Rus.Postimees.

По меньшей мере 36 человек погибли и 66 пострадали в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции.

1 марта в возрасте 89 лет скончался легендарный французский футболист Жюст Фонтен, сообщает L'Equipe.

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Сегодня в гостях у "Кто вам платит?" - осудивший развязанную Россией войну в Украине и проживающий ныне в Латвии российский кинокритик Антон Долин. Говорим о жизни в эмиграции, о том, как Латвия (не) принимает россиян, об интеграции и моментах недопонимания с местными.