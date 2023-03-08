В очередной раз поздравляем всех женщин с праздником 8 марта, отметьте этот день как следует! В свою очередь мужчинам мы рекомендуем сделать сегодняшний вечер для своих самых красивых и самых прекрасных жен, девушек, дочерей и мам незабываемым. Но не забывайте и о новостях - чтобы сильно не отвлекаться, вот коротко и о самом главном - ежедневный дайджест от RUS TVNET!
Главное за 8 марта ⟩ Женский марш, суды из-за латышского для ВНЖ, снежная буря и мороз до -25 градусов
Новости Латвии:
Последние события заставляют одних поверить в то, что грядет новая волна русофобии. Другие же говорят, что это долгожданный подъем патриотизма. А по факту? Давайте разбираться.
Вечером в среду, 8 марта, на Вентспилс и другие места на севере Курземе обрушились сильные снегопады и метели, людям рекомендуют оставаться в помещениях и не отправляться в путь, свидетельствует метеорологическая информация.
Конституционный суд (КС) возбудил уже третье дело о норме, согласно которой граждане России должны доказать знание латышского языка для сохранения вида на жительство (ВНЖ), сообщили агентству LETA в суде.
8 марта, в Международный женский день, центр MARTA провел пятый Марш солидарности женщин против насилия.
По последним прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю амплитуда температур в Латвии может превысить 30 градусов, ожидается большое количество осадков и порывистый ветер.
С середины марта планируется закрыть коммерческое автобусное сообщение между столицей и вторым по величине городом Латвии Даугавпилсом. Планируется сохранить несколько субсидируемых государством рейсов между двумя городами, но они будут осуществляться лишь в конце недели, сообщает Латвийское радио со ссылкой на предоставленную автобусными перевозчиками информацию.
Автотранспортной дирекции (АТД) следует расторгнуть государственные договоры на сумму 200 млн евро с Nordeka, которое не начало пассажирские перевозки на участках Цесиса, Лимбажи и Сигулды в установленный срок, постановил Административный суд.
В четверг, 2 марта, в самом начале акции "Месяц безопасной Риги" сотрудники муниципальной полиции Риги в сотрудничестве со Службой госдоходов (VID) провели проверку с контрольной закупкой в магазине по улице Илукстес, во время которой было констатировано, что магазин продает алкогольные напитки, несмотря на то, что у него нет соответствующей лицензии.
Латвия не так богата, как Люксембург или Швейцария, чтобы один учитель обучал всего пятерых или десятерых детей, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш во время дебатов о будущей реформе школьной сети.
Полиция поймала правонарушителя, который за одну ночь в Риге, на улице Даугавпилс, успел разбить семь автомобилей и угрожал оружием сотрудникам полиции, сообщает передача Degpunktā.
По данным Агентства гражданской авиации (CAA), в начале марта указанные в СМИ лица не находились на борту самолета, следовавшего из России через воздушное пространство Латвии в аэропорт Нюрнберга в Германии, пишет LETA.
Утром 7 декабря прошлого года Кристерс Дзинтарс 2000 года рождения покинул свое рабочее место на Закюсале, в здании Латвийского телевидения. К поискам юноши были привлечены большие силы, но его до сих пор не нашли.
В связи с продолжением строительства путепровода Rail Baltica на улице Гоголя в ночь с 7 на 8 марта движение по улице Гоголя перенаправлено на восточную сторону улицы, то есть на сторону Рижского центрального железнодорожного вокзала, сообщили представители строительной компании BeReRix.
За рубежом:
Лидер КНР Си Цзиньпин и глава МИД Китая Цинь Ган выступили с необычно резкими заявлениями в адрес США, даже с учетом натянутых отношений с Вашингтоном. При этом впервые с начала войны в Украине Пекин назвал Россию своим главным партнером.
В среду, 8 марта, генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что российские военные в ближайшие дни могут занять Бахмут, за который уже несколько месяцев идут тяжелые бои, сообщает AFP.
Владимир Путин выступил с поздравительной речью 8 марта в этом году, как и год назад, в контексте полномасштабного вторжения России в Украину. Издание "Медуза" сравнивает два его выступления.
Новые разведданные США свидетельствуют о том, что взрывы на подводном газопроводе "Северный поток", по которому газ из России поступал в Европу, могла осуществить некая "проукраинская группировка", пишут западные СМИ. В Киеве отвергли какую-либо причастность к диверсии, а в Москве заявили, что считают эти публикации скоординированным вбросом.
Во вторник, 7 марта, парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об "иностранных агентах". В ответ на это перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси собрались тысячи протестующих. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов. В МВД страны говорят, что акция "приняла насильственный характер".
Интересное чтиво:
Утро 8 марта в Риге выдалось праздничным. Несмотря на ветер, снег и холод, мужчины спешили за цветами для своих дам. Обошлось без очередей, но празднующих оказалось предостаточно. Смотрите фото!
В этот день в 1978 году - 45 лет назад - в только что построенном 7-этажном корпусе родился первый ребенок - девочка.
Создатели реалити-шоу Ģimene burkā ("Семья в банке") Helio Media и продюсерское объединение Brīvdienas TV выступили с заявлением в ответ на слова Артема Глузунова о прекращении участия в шоу.
Евгений Межевой, одинокий отец из Мариуполя, теперь живет в Риге. Он один воспитывает троих детей, младшего - с восьмимесячного возраста. Мужчине 40 лет, однако он чувствует себя 70-летним - настолько интенсивным был его жизненный опыт с 24 февраля 2022 года. 45 дней в печально известной Еленовке - донецкой тюрьме, откуда многие не вернулись живыми, - в неведении о детях, которые в это время находились в путинском "лагере перевоспитания" недалеко от Москвы, и, может быть, самая большая борьба в жизни Жени - за детей, любовь к которым позволила отцу сделать невозможное.
В каждом эпизоде латвийского реалити-шоу "Любовь в кемпере", чтобы проверить свои отношения, участникам необходимо выполнить определенное задание. По прибытии в Данию авторы шоу попросили пары изобразить знаменитую статую Русалочки.
Звезда шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") Ольга Камбала пережила преображение - она сделала новую стрижку.
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