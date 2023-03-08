Главное за 8 марта ⟩ Женский марш, суды из-за латышского для ВНЖ, снежная буря и мороз до -25 градусов

Автотранспортной дирекции (АТД) следует расторгнуть государственные договоры на сумму 200 млн евро с Nordeka, которое не начало пассажирские перевозки на участках Цесиса, Лимбажи и Сигулды в установленный срок, постановил Административный суд.

В четверг, 2 марта, в самом начале акции "Месяц безопасной Риги" сотрудники муниципальной полиции Риги в сотрудничестве со Службой госдоходов (VID) провели проверку с контрольной закупкой в магазине по улице Илукстес, во время которой было констатировано, что магазин продает алкогольные напитки, несмотря на то, что у него нет соответствующей лицензии.

Латвия не так богата, как Люксембург или Швейцария, чтобы один учитель обучал всего пятерых или десятерых детей, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш во время дебатов о будущей реформе школьной сети.

Полиция поймала правонарушителя, который за одну ночь в Риге, на улице Даугавпилс, успел разбить семь автомобилей и угрожал оружием сотрудникам полиции, сообщает передача Degpunktā.

По данным Агентства гражданской авиации (CAA), в начале марта указанные в СМИ лица не находились на борту самолета, следовавшего из России через воздушное пространство Латвии в аэропорт Нюрнберга в Германии, пишет LETA.

Утром 7 декабря прошлого года Кристерс Дзинтарс 2000 года рождения покинул свое рабочее место на Закюсале, в здании Латвийского телевидения. К поискам юноши были привлечены большие силы, но его до сих пор не нашли.