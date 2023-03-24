Главное за 24 марта ⟩ Посол об ордере на арест Путина, латвиец с кокаином на Ямайке и приговоры таможенникам

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14 марта, на следующий день после первого дня рождения самки такина-мишми по имени Афродита, к стаду присоединился ее младший брат - малыш такин. Продолжая традицию и подчеркивая версию, что золотистый такин послужил источником вдохновения для древнегреческого мифа о золотом руне, и младший член семьи такинов был назван в честь мифологического персонажа - Аполлона, сообщает Рижский зоопарк.

Сейчас в текстильные контейнеры предприятия в Латвии сдается в среднем до трех тонн текстиля в день, но, к сожалению, большая его часть остается несортированной и попадает в бытовые отходы, переработка или повторное использование которых практически невозможны.

Сегодня, 24 марта, доктору Анатолию Данилану исполняется 80 лет! В беседе с издание Privātā Dzīve он рассказал, как планирует отмечать юбилей, а также поделился жизненными мудростями.

Рецепт макарон от американского актера Стэнли Туччи собрал уже более 3 миллионов просмотров!

Наверно, идеальной свадьбы не бывает. Однако есть вещи, которых можно избежать при планировании свадьбы, чтобы сделать этот важный день как можно более замечательным. Профессиональная "подружка невесты" с опытом 125 свадеб рассказала Insider о пяти самых распространенных послесвадебных сожалениях и советует, что делать, чтобы все прошло хорошо.

Фитнес-тренер Дануте Тамме во время посещения программы Zilonis studijā рассказала, планирует ли она создать семью вместе с любимой женщиной Сендией Официере.