Пятница принесла по всей стране затяжные дожди, однако для грусти причин нет - уже завтра погода улучшится, а что еще прекраснее - завтра суббота! Желаем провести их как можно лучше, но, чтобы полноценно "отпустить" рабочую неделю, не забудьте узнать о самом главном в Латвии и за ее пределами в ежедневной подборке RUS TVNET за пятницу, 24 марта.
Главное за 24 марта ⟩ Посол об ордере на арест Путина, латвиец с кокаином на Ямайке и приговоры таможенникам
Новости Латвии:
Выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на арест Владимира Путина заставляет близких к его окружению людей задуматься о своем будущем, сказал в передаче Šodienas jautājums посол Латвии Марис Риекстиньш, который был отозван из России в начале года.
В начале марта в аэропорту Ямайки был задержан гражданин Латвии, которого подозревают в попытке вывоза из страны кокаина. 30-летний мужчина был арестован в международном аэропорту Нормана Мэнли в Кингстоне, Ямайка, откуда он планировал вылететь в Великобританию.
Одновременно во всех регионах и городах Латвии, а также в других странах мира 25 марта в 11:00 будет поминаться 74-я годовщина депортации 25 марта 1949 года, когда 42 300 латвийцев были насильственно депортированы в Россию, сообщила представитель Латвийской национальной библиотеки (LNB) Анна Мухка. Списки жителей Латвии, депортированных в 1941 и 1949 годах, можно посмотреть на специальной карте. В связи с высоким интересом работа карты может быть временно нарушена.
Задымление, возникшее в пятницу в Клинической университетской больнице им. Страдиня, произошло в рабочем кабинете родильного отделения, которое находится на 6-м этаже 15-го корпуса, подтвердила специалист учреждения по связям с общественностью Эвия Милейко.
По одному из так называемых "дел Терехово", в котором несколько таможенников обвинялись во взяточничестве, Суд по экономическим делам приговорил должностных лиц к штрафам и тюремному заключению на срок от трех до четырех лет, пишет LETA.
23 марта в Рижском порту к пристаням Baltic Container Terminal пришвартовался впечатляющий контейнеровоз - крупнейший из когда-либо обслуженных в Риге.
22 марта стражи порядка завершили расследование в рамках уголовного процесса о возможных преступлениях на сексуальной почве против несовершеннолетнего и малолетнего лиц. В частности, девушка-подросток, которой на тот момент было 15 лет, побудила двух девочек изготовить материалы порнографического характера с целью дальнейшей продажи третьим лицам. Упомянутая подросток была задержана и признана подозреваемой.
Вскоре ожидается затопление обширных территорий на берегу Аматы, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
В пятницу, 24 марта, в Риге, на площади возле Дома конгрессов произошла отправка конвоя гуманитарной помощи в Украину, в которой приняли участие представитель властей Украины и местные жертвователи и сторонники Украины, сообщила Латвийская конфедерация украинцев "ВИЧЕ".
Новый путепровод над железной дорогой в Саркандаугаве в Риге может быть открыт для движения в первой половине апреля, сообщила представитель Рижской думы Лелде Рудзика.
Несколько месяцев назад Rīgas satiksme внесла изменения в тарифы на проезд в общественном транспорте. Некоторые группы населения по-прежнему недовольны новыми ценами, сообщает передача Латвийского телевидения 4. studija.
Утром в четверг, 23 марта, торговец одеждой и скандальный инфлюенсер Элина Дидрихсоне сообщила своим подписчикам, что ее магазин обокрали. Она подчеркнула, что вместе с мужем сделает все возможное, чтобы найти виновного.
Министерство обороны констатировало несколько нарушений в закупке на 220 миллионов евро на централизованную поставку продуктов питания для нужд Национальных вооруженных сил (НВС) и начала служебную проверку. Изначально эта закупка планировалась на 8 миллионов евро, но в какой-то момент, незаметно ни для кого, выросла до 220. С кем не бывает?
За рубежом:
Жителей нового микрорайона Мариуполя "Невский", который неделю назад посетил президент России Владимир Путин, начали выселять из выданных им квартир, сообщает The Moscow Times со ссылкой на издание "Верстка".
Конституционный суд (КС) Армении признал соответствующими основному закону страны обязательства, закрепленные Римским статутом Международного уголовного суда (МУС), сообщает в пятницу, 24 марта, армянское издание News.am.
Суд в Украине арестовал имущество супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму 440 млн гривен (11,9 млн долларов), пишет "Дождь" со ссылкой на СБУ.
Во Франции продолжается кризис, вызванный решением правительства повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. В четверг в акциях протеста против пенсионной реформы приняли участие более миллиона человек по всей стране. В Париже, по данным МВД, на улицы вышли более сотни тысяч демонстрантов, начались столкновения с полицией. В Бордо подожгли дверь здания муниципалитета.
Интересное чтиво:
14 марта, на следующий день после первого дня рождения самки такина-мишми по имени Афродита, к стаду присоединился ее младший брат - малыш такин. Продолжая традицию и подчеркивая версию, что золотистый такин послужил источником вдохновения для древнегреческого мифа о золотом руне, и младший член семьи такинов был назван в честь мифологического персонажа - Аполлона, сообщает Рижский зоопарк.
Сейчас в текстильные контейнеры предприятия в Латвии сдается в среднем до трех тонн текстиля в день, но, к сожалению, большая его часть остается несортированной и попадает в бытовые отходы, переработка или повторное использование которых практически невозможны.
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