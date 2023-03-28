Главное за 28 марта ⟩ Смерть водителя BMW в Кенгарагсе, элитные машины для airBaltic и закрытие дороги под Кекавой

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за возможность получения гражданства Латвии с одновременным сохранением гражданства Украины.

"Похоже на кадры, которые можно увидеть в зарубежных СМИ, отражающих разрушения, которые оставила после себя российская армия, шедшая через украинские села", - так о неприятном сюрпризе в одном из красивейших лесов Риги говорит жительница Юглы Дзидра, которая связалась с редакцией, так как больше не может ежедневно смотреть на горы мусора. В лесу вокруг озера Бабелите постоянно "вырастают" кучи мусора, и дама выражает непонимание и тревогу из-за того, что с этим никто не борется.

Самыми безопасными городами государственного значения, по мнению их жителей, являются Валмиера и Лиепая - 80,7% жителей Лиепаи и 78,7% жителей Валмиеры не боятся гулять в одиночестве по своему городу ночью, сообщили агентству LETA в Центральном статистическом управлении (ЦСУ) со ссылкой на данные опроса о качестве жизни в городах Латвии, за исключением Риги.

За рубежом:

Суд приговорил Алексея Москалева, отца шестиклассницы Маши Москалевой из Ефремова Тульской области, которая сделала антивоенный рисунок, к двум годам колонии общего режима по делу о повторной "дискредитации" российской армии. Самого мужчины в суде не было, как заявили после оглашения приговора, он "сбежал".