Сегодняшний день выдался богатым на события, и в таком потоке с легкостью можно пропустить что-то важное именно для вас, поэтому RUS TVNET не отходит от традиции - рассказываем коротко о главном за вторник, 28 марта.
Главное за 28 марта ⟩ Смерть водителя BMW в Кенгарагсе, элитные машины для airBaltic и закрытие дороги под Кекавой
Новости Латвии:
В соцсетях появились фото, что в Кенгарагсе, протаранив ограждение, на трамвайные пути выехал и остановился автомобиль BMW. Как порталу TVNET сообщили в полиции, его водитель скончался.
Министр сообщения Янис Витенбергс осуждает действия авиакомпании airBaltic по покупке в лизинг дорогих электромобилей Audi e-tron выпуска 2022 года и потребует объяснений от совета airBaltic, сообщила агентству LETA советник министра по вопросам коммуникации Алена Зандере.
Правительство во вторник, 28 марта, решило безвозмездно передать Украине 11 автомобилей, конфискованных в Латвии у пьяных водителей.
До сих пор на сдачу обязательного экзамена на знание государственного языка записались 8000 граждан России, тем временем государственные органы уже готовятся к возможным судебным разбирательствам в связи с этой нормой, рассказали ответственные лица на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией.
Хотя количество угнанных автомобилей в последние годы сокращается, ТОП любимых автомобильных марок угонщиков по-прежнему возглавляет BMW, в прошлом году разделившая первое место с Audi, свидетельствуют данные Государственной полиции и страховой компании ERGO. 18% автомобилей, угнанных в Латвии в 2022 году, были марки BMW, 18 % - Audi, за которыми следуют Volkswagen (13 %), Volvo (7 %) и Toyota (7 %).
Служба государственной безопасности (VDD) передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело рижанки Елены Крейле, которая в публичных местах регулярно демонстрировала поддержку государству-агрессору России и развязанной ею войне в Украине.
В прошлую пятницу, 24 марта, отмечался Всемирный день борьбы с туберкулезом. Его цель - привлечь внимание общественности к вопросам, связанным с этим заболеванием, его профилактикой и здоровьем легких в целом. Параллельно с этой новостью пришла другая: в Латвии один из самых высоких показателей распространенности туберкулеза в ЕС.
Всего за два месяца до окончания этого учебного года будущие выпускники 9-х классов рижских школ узнали, насколько строгими будут условия приема в средние школы: чтобы иметь возможность поступить в любую среднюю школу столицы, ученик должен не только успешно окончить 9-й класс, причем с оценкой по латышскому языку не ниже пяти баллов, но и сдать централизованные экзамены (ЦЭ) по математике, латышскому и английскому языку с результатом не менее 35% по каждому из экзаменов, пишет Latvijas avīze.
Если государственные СМИ перестанут транслировать контент на русском языке, аудитория не переключится сразу на каналы на латышском языке и станет искать информацию на русском языке, отметил в интервью программе Латвийского телевидения Rīta Panorāma директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс.
Продолжая работы по строительству Кекавской объездной дороги, с 3 апреля этого года планируется закрыть для движения участок местного шоссе Кекава - Плаканциемс (V6), который пересекает трассу будущей Кекавской объездной дороги, сообщает Latvijas Valsts ceļi.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за возможность получения гражданства Латвии с одновременным сохранением гражданства Украины.
"Похоже на кадры, которые можно увидеть в зарубежных СМИ, отражающих разрушения, которые оставила после себя российская армия, шедшая через украинские села", - так о неприятном сюрпризе в одном из красивейших лесов Риги говорит жительница Юглы Дзидра, которая связалась с редакцией, так как больше не может ежедневно смотреть на горы мусора. В лесу вокруг озера Бабелите постоянно "вырастают" кучи мусора, и дама выражает непонимание и тревогу из-за того, что с этим никто не борется.
Самыми безопасными городами государственного значения, по мнению их жителей, являются Валмиера и Лиепая - 80,7% жителей Лиепаи и 78,7% жителей Валмиеры не боятся гулять в одиночестве по своему городу ночью, сообщили агентству LETA в Центральном статистическом управлении (ЦСУ) со ссылкой на данные опроса о качестве жизни в городах Латвии, за исключением Риги.
За рубежом:
Суд приговорил Алексея Москалева, отца шестиклассницы Маши Москалевой из Ефремова Тульской области, которая сделала антивоенный рисунок, к двум годам колонии общего режима по делу о повторной "дискредитации" российской армии. Самого мужчины в суде не было, как заявили после оглашения приговора, он "сбежал".
Телефонный разговор, который, предположительно, состоялся между "кремлевским продюсером" и российским газовым миллиардером фактически опровергает пропагандистский нарратив о том, что "российская элита неделима и все как один поддерживают Путина". Что говорит этот разговор о настроениях в российской бизнес-среде?
Российская армия терпит большие потери в ходе наступления на Авдеевку, находящуюся к югу от Бахмута, свидетельствует новейший отчет Министерства обороны Великобритании о состоянии на украинском фронте.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в своём Twitter-аккаунте о гибели перспективного украинского боксёра Максима Галиничева.
В эстонской деревне Хюрова в волости Рыуге вышедшая из берегов река Мустйыги стала причиной паводка и затопления парка солнечных батарей, передает Rus.Postimees. Все панели находятся в воде, некоторые из них затоплены таким образом, что из воды выглядывает лишь небольшая их часть.
Представитель полиции Нэшвилла, штат Теннесси, Дон Аарон сообщил, что в понедельник, 27 марта, молодая женщина, вооруженная несколькими единицами огнестрельного оружия, застрелила трех детей и трех сотрудников частной христианской начальной школы.
В эпоху нестабильности жители Латвии стали активнее страховаться: в прошлом году отрасль выросла на 14,4%, а размер выплаченных компенсаций увеличился на 22,2% и составил 429 млн евро. Однако возросло и число страховых споров, когда клиентам отказали в возмещении в случае ЧП. KLIK выяснил, с какими подводными камнями можно столкнуться при покупке полисов и как избежать проблем?
Обворованные квартиры и принудительный переход в российское гражданство, пропаганда и контрабанда: жители оккупированного украинского города Северодонецк рассказали Украинской службе Би-би-си о жизни под контролем российских властей. С ними говорил Олесь Черныш, вот самое главное из его репортажа.
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Эмма Хеминг Уиллис, жена известного голливудского актера Брюса Уиллиса, поделилась в социальных сетях проникновенным видео со дня, когда пара обновила свои клятвы после десяти лет брака.
Компания по доставке посылок SIA Omniva в сотрудничестве с латвийским технологическим SIA Tet намерена оснастить пакоматы солнечными панелями, сообщили агентству LЕТА в компании.
Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон показал своим поклонникам, как весело он проводит время со своими дочками.
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В январе 2020 года в Ратингене, Германия, фоторадаром был зафиксирован водитель BMW, ехавший со скоростью на 10 км/ч быстрее максимально разрешенной. Штраф за такое превышение мог быть минимальным, однако водитель почему-то решил показать камере фоторадара средний палец, из-за чего штраф оказался намного выше.
68-летняя латвийская исполнительница Лайма Вайкуле в рамках новой еженедельной программы на YouTube-канале "И грянул Грэм" рассказала о своих встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Если вам предложат возможность легкого заработка за границей, вам следует хорошенько подумать, прежде чем принимать это предложение", - предупреждает житель Саремаа Марко (имя изменено), который, наконец, вернулся на родину в феврале этого года после двух лет заключения в Венгрии. "К сожалению, я был слишком доверчив", - говорит он, пишет Rus.Postimees.
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