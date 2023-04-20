SpaceX запустила самые большие в истории ракету и корабль, которые взорвались через несколько минут после старта, а у Левитса исторически самый низкий рейтинг среди президентов Латвии. Обо всех важных событиях за четверг, 20 апреля, вы можете прочитать в ежедневной подборке от RUS TVNET.
ГЛАВНОЕ ЗА 20 АПРЕЛЯ ⟩ Протест против мэра Огре, запрет мероприятий на 9 мая и низкий рейтинг Левитса
Новости Латвии:
В четверг утром около 80 человек, в том числе представители Латвийского общества музеев, работники культуры, члены партий "За!" и "Прогрессивные", собрались у Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM), требуя отставки мэра Огре Эгила Хелманиса (Нацобъединение).
По подозрению в совершении тяжкого преступления, которое было совершено в Риге, на улице Марсталю, Государственная полиция разыскивает человека, изображенного на снимке, сообщает старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Гита Гжибовска.
Сейм сегодня, 20 апреля, принял в окончательном чтении закон, запрещающий проведение 9 мая публичных мероприятий, которые не защищают интересы национальной безопасности, раскалывают общество, искажают историю и не солидаризируются с украинским народом.
С четверга, 20 апреля, по Латвии начинает курсировать электричка, которую Pasažieru vilciens необычно украсил к 90-летию легендарного латышского поэта Иманта Зиедониса.
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) закрыл на территории Латвии доступ к нескольким сайтам, которые распространяют ложный и вводящий в заблуждение контент о военных действиях России в Украине и оправдывают военные преступления, совершенные Россией, говорится в решении совета, опубликованном в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
В марте этого года "очень положительно" или "скорее положительно" деятельность нынешнего президента Латвии Эгила Левитса оценили в целом 27% граждан Латвии, а негативную оценку его деятельности дали в общей сложности 64% латвийских граждан, свидетельствуют данные опроса, которые программа Kas notiek Latvijā? получила от исследовательского центра SKDS. Рейтинг Левитса уже длительное время является исторически низким среди всех президентов Латвии.
В среду, 12 апреля, в Риге, на Мангальсале, прошли самые масштабные учения по освобождению похищенных лиц, организованные Государственной полицией. Тренинг проходил максимально приближенно к реальности, и его целью было отработать навыки оперативного и эффективного разрешения подобных ситуаций и улучшения возможностей межведомственного сотрудничества.
Комитет по образованию, культуре и спорту Рижской думы сегодня, 20 апреля, утвердил новые правила регистрации и зачисления детей в 1-е классы школ.
18 апреля прокурор Восточноземгальской прокуратуры передал в суд уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в неоднократном изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей дочери, не достигшей 16-летнего возраста, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Во время забастовки учителей в Риге будут закрыты 38 учебных заведений, сообщает управление коммуникации Рижской думы.
15 апреля в Екабпилсском крае произошло убийство: Леон Русиньш зарубил, предположительно, топором свою бывшую жену на глазах у ее ребенка и матери. Это событие повергло в шок общественность Латвии, в свою очередь в Twitter началось обсуждение происшествия. Портал Apollo.lv собрал реакции пользователей на случившееся.
В центре Кулдиги пара аистов вернулась на свое прежнее место гнездования. Сейчас там проходит реконструкция, поэтому птицы начали вить свое гнездо поблизости - на буровой установке, сообщает LSM.lv.
В Огре из общежития техникума из-за гостей выставили всех учеников, сообщает передача Bez Tabu. На следующей неделе в Огрском техникуме пройдут спортивные игры среди учреждений профессионального образования стран Балтии. Планируется, что в играх примут участие 260 человек, которые также должны быть обеспечены ночлегом. Руководство Огрского техникума решило поселить участников прямо у школы, в находящейся там служебной гостинице, где уже сейчас живут воспитанники техникума, которые в принудительном порядке должны покинуть помещения.
Владельцы конюшни сообщают, что некий подозрительный мужчина по всей Латвии объезжает лошадиные фермы, нанося им ущерб и, возможно, даже сексуально домогаясь животных, сообщает передача TV3 Degpunktā.
Отходя от четырех лет, проведенных в политике, бывший министр охраны окружающей среды и регионального развития Артурс Томс Плешс посвятил время семье и дому. В беседе с изданием Privatā Dzīve Плешс рассказал, как у него дела сейчас.
За рубежом:
Компания Илона Маска SpaceX в четверг со второй попытки провела запуск самых больших в истории человечества ракеты и корабля - Super Heavy и Starship. Запуск оказался лишь частично успешным: в отличие от первой попытки, ракета с кораблем стартовала с космодрома, но через несколько минут они взорвались. "Неконтролируемое рассоединение" - так это назвали в трансляции SpaceX, пишет Русская служба BBC.
Тысячи человек бегут из Хартума, где продолжаются ожесточенные бои между регулярной армией и военизированной группировкой "Силы быстрой поддержки"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с визитом в столицу Украины Киев, в четверг сообщил представитель НАТО.
В двух регионах России в среду упали дроны, один из них в аэропорту, сообщают местные СМИ. В аэропорту Пскова на стоянке самолетов упал беспилотный летательный аппарат с камерой, в свою очередь, в Белгородском округе взлетел дрон, который якобы был запущен с территории Украины, сообщает пропагандистское СМИ ТАСС, ссылаясь на Национальную гвардию России, а также интернет-СМИ Baza.
На юго-востоке Эстонии завершилась реновация пограничного пункта Саатсе, где отныне местные жители смогут проходить пограничный контроль автоматически, пишет Rus.Postimees.
Адвокат Ноуф бин Ахмед хочет подать запрос в прокуратуру Саудовской Аравии об аресте и депортации нападающего "Аль‑Насра" Криштиану Роналду из страны из‑за непристойного жеста.
Интересное чтиво:
Весь мир говорит о том, что народ России несет ответственность за войну в Украине, потому что он недостаточно протестует против войны, развязанной Путиным. "Везде все время что-то происходит: листовки раздают, телевизионные кабели перерезают, железнодорожные пути повреждают, военкоматы поджигают", - опровергает это мнение активистка Наталья Арно, говоря о протестах в России.
"Прошлой ночью это случилось снова. Талси. Многоквартирный дом. Муж регулярно бьет жену. Ор слышен по всему дому. По звукам можно понять - он бьет, мучает и насилует жену. Рядом кричит ребенок: "Папа, не делай этого!". Так начинается пост в социальных сетях, которым уже поделились и прокомментировали сотни людей.
"Почему взрослые не верят, что все возможно - вот это для меня странно. Вы же взрослые, у вас есть все возможности!" - отметил глава молодежной организации Young Folks LV Александр Морозов. Так, в пятницу, 14 апреля, состоялось открытие нового сообщества для взрослых Forever Young.
Президентские выборы не за горами. Хотя полный список кандидатов еще неясен, в Сети проходят обсуждения и неформальные голосования по возможным претендентам на пост главы государства. В ходе одного такого голосования возможным кандидатом была названа теле- и радиоведущая Байба Сипениеце-Гаваре. В беседе с интернет-журналом KLIK Байба поделилась своими мыслями по этому поводу, а также назвала подходящую, по ее мнению, кандидатуру.
В небе Аляски недавно появилась эфирная спираль света на фоне светящегося северного сияния, однако она не имеет отношения к северному сиянию. А вот к SpaceX - да!
Вчера, 19 апреля, прошел первый день модных показов на Рижской неделе моды. Свои новые коллекции представили бренды из стран Балтии - Латвии, Литвы и Эстонии.
В начале этой недели Кристап Порзиньгис вернулся в Латвию после завершения сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Перелёт на частном самолёте из столицы США в Лиепаю мог стоить более 120 тысяч долларов, сообщает liepajniekiem.lv.
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