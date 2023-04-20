ГЛАВНОЕ ЗА 20 АПРЕЛЯ ⟩ Протест против мэра Огре, запрет мероприятий на 9 мая и низкий рейтинг Левитса

Тысячи человек бегут из Хартума, где продолжаются ожесточенные бои между регулярной армией и военизированной группировкой "Силы быстрой поддержки"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с визитом в столицу Украины Киев, в четверг сообщил представитель НАТО.

В двух регионах России в среду упали дроны, один из них в аэропорту, сообщают местные СМИ. В аэропорту Пскова на стоянке самолетов упал беспилотный летательный аппарат с камерой, в свою очередь, в Белгородском округе взлетел дрон, который якобы был запущен с территории Украины, сообщает пропагандистское СМИ ТАСС, ссылаясь на Национальную гвардию России, а также интернет-СМИ Baza.

На юго-востоке Эстонии завершилась реновация пограничного пункта Саатсе, где отныне местные жители смогут проходить пограничный контроль автоматически, пишет Rus.Postimees.

Адвокат Ноуф бин Ахмед хочет подать запрос в прокуратуру Саудовской Аравии об аресте и депортации нападающего "Аль‑Насра" Криштиану Роналду из страны из‑за непристойного жеста.

Интересное чтиво:

Весь мир говорит о том, что народ России несет ответственность за войну в Украине, потому что он недостаточно протестует против войны, развязанной Путиным. "Везде все время что-то происходит: листовки раздают, телевизионные кабели перерезают, железнодорожные пути повреждают, военкоматы поджигают", - опровергает это мнение активистка Наталья Арно, говоря о протестах в России.