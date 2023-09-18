Первый день недели близится к завершению. Лучшая новость сегодняшнего дня - жителям компенсируют 60% от установленной в тарифе Sadales tīkls фиксированной платы за мощность. Коротко о самом главном - в ежедневной подборке RUS TVNET за понедельник, 18 сентября.
Главное за 18 сентября ⟩ Проблема с российскими пенсиями, отстранение руководителя VISC и почему в этом году так много грибов
Новости Латвии:
Выплата пенсий гражданам России в Латвии за третий квартал 2023 года будет отложена, поскольку средства из Фонда пенсионного и социального страхования РФ не поступили. Указанные пенсии выплачиваются через Агентство государственного социального страхования (VSAA), сообщили TVNET в Министерстве благосостояния.
С октября до конца года домохозяйствам будет компенсироваться 60% от установленной в тарифе Sadales tīkls фиксированной платы за мощность, или так называемого абонемента на мощность.
Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту смерти участника велопробега, прошедшего в Сигулде и окрестностях.
В связи с вызвавшими громкий резонанс материалами по сексуальному и репродуктивному здоровью, которые опубликовал Государственный центр содержания образования (VISC), министр образования Анда Чакша на время дисциплинарного расследования отстранила от должности руководителя VISC Лиене Вороненко, сообщает агентство LETA.
Баллотироваться на пост спикера Сейма бывшего председателя Конституционного суда и политика Союза зеленых и крестьян (СЗК) Гунара Кутриса уговорили его коллеги из СЗК, заявил политик в передаче Латвийского радио "В точке пересечения".
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) направило в прокуратуру уголовное дело, в рамках которого были получены доказательства того, что бывший член правления двух компаний в Тукумском муниципалитете незаконно сам себе выдавал кредиты. Подозреваемый выдал себе 38 кредитов на общую сумму 22 тыс. евро, сообщили в KNAB.
Замена крыши овощного павильона Рижского центрального рынка обойдется более чем в полмиллиона евро, сообщила агентству LETA руководитель по связям с общественностью Rīgas nami Даце Прейса.
С предложениям о закрытии супермаркетов в выходные и праздничные дни выступил в начале года предыдущий министр земледелия Дидзис Шмитс. В феврале он заявил, что Министерство земледелия будет добиваться принятия законопроекта об ограничении рабочего времени крупных магазинов аналогично тому, как это происходит в Германии, Швейцарии и Франции. Об этом пишет Latvijas Avīze.
Государственная полиция использует беспилотники для наблюдения за дорожным движением в городах Видземе и Латгале, что удивляет многих водителей, когда они попадают в поле зрения дрона. Об этом сообщает программа 360TV ZIŅneši.
Турецкое объединение предприятий, предлагавшее построить железнодорожную трассу Rail Baltica значительно дешевле, была исключена из тендера по рекомендации Службы государственной безопасности (VDD). Что было в основе претензий, не разглашается. Передача De Facto Латвийского телевидения выяснила, что одна из турецких строительных фирм часто выполняла заказы российских компаний, в том числе сейчас по заказу "Росатома" строит первую атомную электростанцию в Турции. Турки решение оспорили.
Как сейчас выглядит типичный трудовой мигрант в Латвии? Это работающий в сфере сухопутного транспорта водитель грузового автомобиля, гражданин Узбекистана со средней зарплатой 940 евро до уплаты налогов. В прошлом году в Латвии было выделено 6334 разрешения на работу для занятых в этой сфере. Это почти в четыре раза больше, чем в следующей "топовой" профессии для трудовых мигрантов - строителей, где разрешение на работу получил 1581 человек.
За рубежом:
Последние несколько дней СМИ, политики, анонимные источники и телеграм-каналы обсуждают состояние здоровья бессменного главы Чечни и "верного пехотинца" президента Путина, Рамзана Кадырова. Предположения разные: одни говорят, что Кадыров в больнице, другие вообще заявляют, что он в коме, а его пресс-служба публикует не датированные видео прогулки в парке.
Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский в понедельник выступил с заявлением, что украинцы прорвали линию обороны россиян у Бахмута, сообщает Русская служба ВВС.
Группа военных аналитиков Conflict Intelligence Team опубликовала новые снимки, на которых видна пострадавшая в Севастополе в результате украинской атаки российская подлодка "Ростов-на-Дону".
Крупнейшее месторождение лития в Европе находится в Чехии. Недавно в Праге были озвучены планы по развитию экономики страны за счет добычи и переработки этого ресурса. Однако не все от этой идеи в восторге, пишет Deutsche Welle.
Кабинет министров Украины освободил от должности всех заместителей министра обороны, а также госсекретаря Министерство обороны, сообщает "Униан" со ссылкой на представителя Кабинета министров Тараса Мельничука.
На российском рынке начался дефицит беспилотников и деталей к ним, так как Китай запретил поставки, пишет "Коммерсант".
В ночь на понедельник, 18 сентября, российские войска с помощью дронов нанесли удар по Одесской и Николаевской областям. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.
Украинская беженка из Мариуполя с терминальной стадией рака вынуждена была пересекать российско-эстонскую границу на инвалидной коляске. Сын полтора километра толкал коляску матери в приграничной зоне, переходя мост через Нарву. Женщину не смогли отправить на реанимобиле, опасаясь конфискации машины с российскими номерами после введенного Эстонией запрета на въезд российских автомобилей.
Интересное чтиво:
Каждый из нас живет в своем собственном информационном пузыре, и это нормально. Разнообразие мнений - важная ценность демократического общества. Но информационный пузырь создает представление о правильности лишь своего мнения. Только слушая, можно понять другого. Только общаясь, можно достичь объективности.
Осень - не время грустить! Поэтому RUS TVNET в своем Telegram-канале разыгрывает 2 билета на концерт стендап-комика Идрака Мирзализаде в Риге.
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23-летний разыгрывающий сборной Латвии по баскетболу Артур Жагарс подписал трехлетний контракт с турецким клубом "Фенербахче". Об этом сообщает сама команда.
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Если в ваши планы на лето не входит времяпрепровождение в четырех стенах, встреча с какими-то мошками почти неизбежна.
Самая известная женская пара Латвии - фитнес-тренеры и блогеры Сендия Габриэла Официере и Дануте Тамме - в субботу, 16 сентября, сыграли свадьбу. Об этом свидетельствуют публикации в их соцсетях.
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Представьте себе, что вы потратили годы на учебу, получили диплом и мечтаете о светлом будущем в своей области. Но потом происходит что-то непредвиденное, и вы оказываетесь на другой работе, например, в розничной торговле. Является ли такое несоответствие между образованием и работой единичным случаем или же оно отражает общую картину эстонского рынка труда, разбирался портал Rus.Postimees.
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