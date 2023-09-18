Главное за 18 сентября ⟩ Проблема с российскими пенсиями, отстранение руководителя VISC и почему в этом году так много грибов

Замена крыши овощного павильона Рижского центрального рынка обойдется более чем в полмиллиона евро, сообщила агентству LETA руководитель по связям с общественностью Rīgas nami Даце Прейса.

С предложениям о закрытии супермаркетов в выходные и праздничные дни выступил в начале года предыдущий министр земледелия Дидзис Шмитс. В феврале он заявил, что Министерство земледелия будет добиваться принятия законопроекта об ограничении рабочего времени крупных магазинов аналогично тому, как это происходит в Германии, Швейцарии и Франции. Об этом пишет Latvijas Avīze.

Государственная полиция использует беспилотники для наблюдения за дорожным движением в городах Видземе и Латгале, что удивляет многих водителей, когда они попадают в поле зрения дрона. Об этом сообщает программа 360TV ZIŅneši.

Турецкое объединение предприятий, предлагавшее построить железнодорожную трассу Rail Baltica значительно дешевле, была исключена из тендера по рекомендации Службы государственной безопасности (VDD). Что было в основе претензий, не разглашается. Передача De Facto Латвийского телевидения выяснила, что одна из турецких строительных фирм часто выполняла заказы российских компаний, в том числе сейчас по заказу "Росатома" строит первую атомную электростанцию в Турции. Турки решение оспорили.