Подходит к концу первый выходной, день выдался дождливым, но теплым. Синоптики обещают, что завтра солнца будет больше. Но это завтра, а пока - в ежедневной подборке от RUS TVNET рассказываем коротко о самом главном за субботу, 23 сентября.
Главное за 23 сентября ⟩ Возможная этническая напряженность, более частая индексация пенсий и нововведение от Rīgas satiskme
Новости Латвии:
В октябре пассажиры Rīgas satiksme получат доступ к данным о местонахождении транспортных средств на маршрутах в режиме реального времени, сообщила председатель правления муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme Джинета Иннуса.
В Латвии существует риск обострения этнической напряженности, которая в настоящее время носит латентный характер, но может усилиться из-за недовольства текущей ситуацией и агрессивности, говорится в проекте концепции национальной безопасности (NDK) Латвии, разработанном на основе оценок учреждений государственной безопасности.
Министр благосостояния Улдис Аугулис пообещал Латвийской федерации пенсионеров рассмотреть возможность проводить индексацию пенсий дважды в год, рассказала агентству LETA глава федерации Айя Барча.
Международный аэропорт "Рига" объявил об обсуждении квалификационных требований для конкурса на строительство нового терминала. Представители аэропорта также опубликовали новое видео того, как будет выглядеть новый терминал.
В субботу, 23 сентября, в честь дня Микеля на Домской площади проходит традиционная ярмарка, в свою очередь на территории Большой эстрады Межапарка, на Гризинькалнсе и в Иманте все желающие могут принять участие в творческих мастерских, ознакомиться с традициями осеннего праздника и насладиться яркими концертами, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Недавно был закрыт пограничный переход Силене, так что теперь Патерниеки, это единственное место пересечения латвийско-белорусской границы. Очереди грузовых автомобилей на этом пункте значительно увеличились. Латвийское телевидение (LTV) поговорило с водителями, которые стоят в длинной очереди.
Алдона в начале сентября пошла в магазин, но упала и сломала ногу. После этого она начала лечение в Видземской больнице в Валмиере. Сначала она чувствовала себя хорошо и думала о возвращении домой, но ситуация быстро ухудшилась, а после того, как ее родственники забили тревогу и попросили врачей принять срочные меры, Алдона была доставлена в реанимацию, где скончалась, сообщает программа Bez tabu.
Замена русского языка как второго иностранного в школах Латгале на язык одной из стран Европейского союза (ЕС) может повлечь ряд проблем, заявили агентству LETA в латгальских самоуправлениях.
Агентство государственного социального страхования (VSAA) опубликовало в Facebook пост с предупреждением о мошеннических звонках в приложении WhatsApp, которые совершаются от имени учреждения.
"Моего мужа могут осудить по неправильной статье! Он защищал мою и свою жизнь, а его хотят осудить за попытку убийства", - рассказала передаче 4. studija Латвийского телевидения жена обвиняемого Лигита.
В субботу, 23 сентября, в 9:50 в Латвии наступило осеннее равноденствие, и в северном полушарии Земли началась астрономическая осень.
За рубежом:
Украинская армия прорвала российскую линию обороны около села Вербовое в Запорожской области. Об этом заявил командующий группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"Я хочу сказать президенту Зеленскому, чтобы он больше никогда не оскорблял поляков, как он это сделал недавно в ООН, поляки этого не допустят", - так, реагируя на высказывания президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет украинский портал "Униан".
Ученые в США бьют тревогу из-за растущего числа смертей от передозировки наркотиков. Большую их часть связывают с фентанилом - синтетическим опиоидом в 50 раз более мощным, чем героин.
"Прилетело в соседний дом. Маму ранило в голову. Меня - в ногу. Она умерла на следующий день. Соседка похоронила ее у нас во дворе. А за мной пришли россияне".
Мужчина считает, что его скоро экстрадируют в Украину и что возвращение в Россию будет более безопасной альтернативой.
Интересное чтиво:
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