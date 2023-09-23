Главное за 23 сентября ⟩ Возможная этническая напряженность, более частая индексация пенсий и нововведение от Rīgas satiskme

"Я хочу сказать президенту Зеленскому, чтобы он больше никогда не оскорблял поляков, как он это сделал недавно в ООН, поляки этого не допустят", - так, реагируя на высказывания президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет украинский портал "Униан".

​Ученые в США бьют тревогу из-за растущего числа смертей от передозировки наркотиков. Большую их часть связывают с фентанилом - синтетическим опиоидом в 50 раз более мощным, чем героин.

"Прилетело в соседний дом. Маму ранило в голову. Меня - в ногу. Она умерла на следующий день. Соседка похоронила ее у нас во дворе. А за мной пришли россияне".

Мужчина считает, что его скоро экстрадируют в Украину и что возвращение в Россию будет более безопасной альтернативой.

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В студии RUS TVNET побывал капитан сборной Латвии по баскетболу Дайрис Бертанс, который рассказал о выступлении команды на недавно завершившимся чемпионате мира, где латвийские баскетболисты сенсационно заняли 5-е место.

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева в этом году дистанцировалась от России, что было воспринято в стране-агрессоре как предательство. Теперь легенда спорта, отвернувшаяся от Владимира Путина, обвиненного в тяжких преступлениях, решила внести коррективы в свои социальные сети.