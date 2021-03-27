Главное за 27 марта ⟩ Неудавшаяся акция в Минске и сдвинувшийся с места контейнеровоз в Суэцком канале

События дня:

Мать троих детей приговорили к двум годам заключения за фиктивное трудоустройство. У мамы троих детей Елены Жукотской за всю жизнь был всего один штраф, и тот за превышение скорости. Однако со дня на день ее заберут в тюрьму. На два года. Когда она ждала третьего ребенка, она решила устроиться на вторую работу, чтобы пособия, которые полагаются с рождением малыша, были больше. Числилась там формально, и была уверена, что все налоги за нее честно платят. Но нет.

Первая в этом году массовая акция протеста в Минске не получилась. Задержаны свыше 100 человек. В Минске должен был пройти первый с осени крупный митинг оппозиции. В центр города стянули милицию, автозаки и спецтехнику. Организаторы акции заявили, что митинг не собрал достаточного количества участников, и призвали собираться в районах на локальные марши. Тем временем Александр Лукашенко играл в хоккей.

Фотография, облетевшая мир: экскаватор "спасает" контейнеровоз. К делу причастна и Латвия! Фотография, на которой "маленький" экскаватор спасает гигантский контейнеровоз, перекрывший Суэцкий канал, облетела весь мир и даже стала поводом для шуток и мемов. Как выяснилось, одна из единиц техники, применяемой в спасательных работах, имеет отношение и к Латвии - детали экскаватора произведены на территории Вентспилсского свободного порта - в Malmar Sheet Metal. Кстати, контейнеровоз вечером 26 марта немного сдвинули с места.

Дубль Дзюбы принёс России вторую победу подряд в отборе на ЧМ-2022. Сборная России по футболу одержала домашнюю победу над командой Словении в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. А латвийский фигурист Денис Васильев занял 18-е место на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Стокгольме. Победителем чемпионата мира в Стокгольме стал американец Нэйтан Чен, который в произвольной программе набрал 222,03 балла (общая сумма 320,88). На втором месте оказался японец Юма Кагияма - 190,81 (291,77). Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель Японии Юдзуру Ханю - 182,20 (289,18).

Коронавирус:

В Латвии - 602 новых случая Covid-19 за сутки, доля положительных результатов составила 4,1%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 379,1 случая на 100 000 населения. Умерли пять человек в возрасте от 60 до 89 лет. Госпитализированы 82 пациента с Covid-19.

Международная практика показывает, что небольшие магазины больше связаны с высоким риском заражения Covid-19, чем крупные, заявил профессор Гирт Бригис. Он пояснил, что в более крупных магазинах есть больше возможностей для контроля, поскольку проще внедрять и обеспечивать соблюдение протоколов и требований безопасности, а в мелких магазинах с этим больше проблем.