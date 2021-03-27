Главное за 27 марта ⟩ Неудавшаяся акция в Минске и сдвинувшийся с места контейнеровоз в Суэцком канале
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
События дня:
Мать троих детей приговорили к двум годам заключения за фиктивное трудоустройство. У мамы троих детей Елены Жукотской за всю жизнь был всего один штраф, и тот за превышение скорости. Однако со дня на день ее заберут в тюрьму. На два года. Когда она ждала третьего ребенка, она решила устроиться на вторую работу, чтобы пособия, которые полагаются с рождением малыша, были больше. Числилась там формально, и была уверена, что все налоги за нее честно платят. Но нет.
Первая в этом году массовая акция протеста в Минске не получилась. Задержаны свыше 100 человек. В Минске должен был пройти первый с осени крупный митинг оппозиции. В центр города стянули милицию, автозаки и спецтехнику. Организаторы акции заявили, что митинг не собрал достаточного количества участников, и призвали собираться в районах на локальные марши. Тем временем Александр Лукашенко играл в хоккей.
Фотография, облетевшая мир: экскаватор "спасает" контейнеровоз. К делу причастна и Латвия! Фотография, на которой "маленький" экскаватор спасает гигантский контейнеровоз, перекрывший Суэцкий канал, облетела весь мир и даже стала поводом для шуток и мемов. Как выяснилось, одна из единиц техники, применяемой в спасательных работах, имеет отношение и к Латвии - детали экскаватора произведены на территории Вентспилсского свободного порта - в Malmar Sheet Metal. Кстати, контейнеровоз вечером 26 марта немного сдвинули с места.
Дубль Дзюбы принёс России вторую победу подряд в отборе на ЧМ-2022. Сборная России по футболу одержала домашнюю победу над командой Словении в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. А латвийский фигурист Денис Васильев занял 18-е место на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Стокгольме. Победителем чемпионата мира в Стокгольме стал американец Нэйтан Чен, который в произвольной программе набрал 222,03 балла (общая сумма 320,88). На втором месте оказался японец Юма Кагияма - 190,81 (291,77). Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель Японии Юдзуру Ханю - 182,20 (289,18).
Коронавирус:
В Латвии - 602 новых случая Covid-19 за сутки, доля положительных результатов составила 4,1%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 379,1 случая на 100 000 населения. Умерли пять человек в возрасте от 60 до 89 лет. Госпитализированы 82 пациента с Covid-19.
Международная практика показывает, что небольшие магазины больше связаны с высоким риском заражения Covid-19, чем крупные, заявил профессор Гирт Бригис. Он пояснил, что в более крупных магазинах есть больше возможностей для контроля, поскольку проще внедрять и обеспечивать соблюдение протоколов и требований безопасности, а в мелких магазинах с этим больше проблем.
Вход только по паролю! В Риге сотрудники полиции обнаружили кафе на улице Гертрудес, в котором, несмотря на действующие в стране ограничения, незаконно собрались десятки посетителей. Пробравшись в кафе, муниципальные полицейские обнаружили в общей сложности более 30 человек, включая сотрудников заведения и обычных посетителей.
На этой неделе ежедневно в среднем прививались 3248 человек, что на 319% больше, чем на предыдущей неделе. Исходя из данных Центрального статистического управления, согласно которым на 1 января 2021 года в Латвии проживало 1,894 млн человек, первую прививку от Covid-19 получили 5,49% населения, обе - 1,14%.
За минувшие сутки в Литве подтверждено 724 новых случая коронавируса, скончались девять человек. В Эстонии проанализировано 7738 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1151 или 14,9% общего количества.
Что почитать, чтобы отвлечься:
В Латвию пришел новый магазин-дискаунтер: что там происходит и как он повлияет на местный рынок? 13 марта в Риге на ул. Спилвес, 24а, открылся первый магазин крупной компании розничной торговли Mere. С самого дня открытия практически каждый день здесь выстраиваются очереди желающих закупиться. С целью выяснить, откуда такая сила притяжения к этому магазину, туда отправилась и наша коллега - журналист портала Apollo.lv. Репортаж с места событий.
Пенсионер создал под Тарту угрозу авиакатастрофы. В Тарту зафиксировали происшествие, которое могло привести к катастрофе принадлежащего предпринимателю Олегу Гроссу вертолета и гибели людей - пенсионер, скучавший в квартире на втором этаже панельного дома из кухонного окна заметил в небе летящий вертолет и решил шутки ради направить в его сторону луч лазерного прибора.
20 лет с момента разрушительного и заразившего весь мир "любовного письма". Двадцать лет назад филиппинский студент Онел де Гузман, ведомый любопытством, запустил в народ ILoveYou, который стал первым компьютерным вирусом глобального масштаба. История ILoveYou началась весьма невинно - 4 мая 2000 года миллионы людей получили на свою электронную почту письма с названием темы...