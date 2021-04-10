Главное за 10 апреля ⟩ Эксперимент с "живой очередью", Covid-19 у норок в Иецаве и рекордный улов на реке Салаца

События дня:

В субботу, 10 апреля, в двух центрах вакцинации от Covid-19 проводился эксперимент с "живой очередью". В итоге за весь день из 2000 доступных вакцин были использованы 1034. В холле "Кипсала" было привито 693 человека, а в центре Atta - 341 человек. В бюро вакцинации выразили удовлетворение сделанным сегодня. Испытание показало, что объем вакцинации в этих центрах вакцинации можно увеличить даже в пять раз.

Принц Филипп: по всей Британии и за ее пределами прозвучал артиллерийский салют. Салют начался ровно в полдень по лондонскому времени и продолжался больше 40 минут. Орудия, в том числе времен Первой мировой войны, произвели 41 залп, делая один выстрел каждую минуту. В честь герцога, который был принцем-консортом дольше всех в истории Соединенного Королевства, орудийные залпы прозвучали с пристани Лондонского Тауэра и казарм королевской артиллерии в Вулидже, а также из замков Белфаста, Кардиффа и Эдинбурга.

Кремль обвинил Берлин в сотрудничестве с Навальным. Согласно информации издания Der Spiegel, Россия официально пожаловалась на то, что Германия якобы помогла критику Кремля создать его фильм о так называемом дворце Путина. В понимании Москвы Берлин стал пособником критика Кремля.

Названы лучшие спортсмены Латвии в 2020 году. Лучшим спортсменом Латвии в 2020 году на церемонии Trīs Zvaigžņu balva 2020 был признан боксёр Майрис Бриедис, а спортсменкой - лыжница Патриция Эйдука. Кстати, бой Бриедиса и Дортикоса, который прошёл 27 сентября в Мюнхене, был признан главным спортивным событием года.

ДТП на Видземском шоссе с участием грузовика: погибли водители двух легковых автомобилей. Трагическое происшествие произошло в нескольких километрах от места ремонтных работ на мосту через реку Лигатне, на 69-м км Видземского шоссе. На дороге столкнулись автомобили Honda, VW Caddy и грузовик DAF.

В реке Салаца рыбак поймал рекордно большую форель. Длина рыбы составляет 89 сантиметров, а вес - шесть килограммов и 380 граммов. Счастливый обладатель улова Константин Колесников уже подал документы для регистрации гигантской рыбы в качестве нового рекорда Латвии.

Коронавирус:

За сутки подтверждено 666 новых случаев Covid-19, умерли 5 человек. Доля положительных результатов - 4%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 342 случая на 100 000 населения. За прошедшие сутки госпитализировано 63 пациента с Covid-19.

В Иецавском крае у девяти умерших норок констатирован Covid-19. Заражение констатировано на звероферме предприятия Baltic Devon Mig. Всего на звероферме около 60 000 норок, однако заболевание подтверждено у девяти умерших животных. Какая участь ожидает 60 тысяч норок, пока что не известно.