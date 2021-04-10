Главное за 10 апреля ⟩ Эксперимент с "живой очередью", Covid-19 у норок в Иецаве и рекордный улов на реке Салаца
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
События дня:
В субботу, 10 апреля, в двух центрах вакцинации от Covid-19 проводился эксперимент с "живой очередью". В итоге за весь день из 2000 доступных вакцин были использованы 1034. В холле "Кипсала" было привито 693 человека, а в центре Atta - 341 человек. В бюро вакцинации выразили удовлетворение сделанным сегодня. Испытание показало, что объем вакцинации в этих центрах вакцинации можно увеличить даже в пять раз.
Принц Филипп: по всей Британии и за ее пределами прозвучал артиллерийский салют. Салют начался ровно в полдень по лондонскому времени и продолжался больше 40 минут. Орудия, в том числе времен Первой мировой войны, произвели 41 залп, делая один выстрел каждую минуту. В честь герцога, который был принцем-консортом дольше всех в истории Соединенного Королевства, орудийные залпы прозвучали с пристани Лондонского Тауэра и казарм королевской артиллерии в Вулидже, а также из замков Белфаста, Кардиффа и Эдинбурга.
Кремль обвинил Берлин в сотрудничестве с Навальным. Согласно информации издания Der Spiegel, Россия официально пожаловалась на то, что Германия якобы помогла критику Кремля создать его фильм о так называемом дворце Путина. В понимании Москвы Берлин стал пособником критика Кремля.
Названы лучшие спортсмены Латвии в 2020 году. Лучшим спортсменом Латвии в 2020 году на церемонии Trīs Zvaigžņu balva 2020 был признан боксёр Майрис Бриедис, а спортсменкой - лыжница Патриция Эйдука. Кстати, бой Бриедиса и Дортикоса, который прошёл 27 сентября в Мюнхене, был признан главным спортивным событием года.
ДТП на Видземском шоссе с участием грузовика: погибли водители двух легковых автомобилей. Трагическое происшествие произошло в нескольких километрах от места ремонтных работ на мосту через реку Лигатне, на 69-м км Видземского шоссе. На дороге столкнулись автомобили Honda, VW Caddy и грузовик DAF.
В реке Салаца рыбак поймал рекордно большую форель. Длина рыбы составляет 89 сантиметров, а вес - шесть килограммов и 380 граммов. Счастливый обладатель улова Константин Колесников уже подал документы для регистрации гигантской рыбы в качестве нового рекорда Латвии.
Коронавирус:
За сутки подтверждено 666 новых случаев Covid-19, умерли 5 человек. Доля положительных результатов - 4%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 342 случая на 100 000 населения. За прошедшие сутки госпитализировано 63 пациента с Covid-19.
В Иецавском крае у девяти умерших норок констатирован Covid-19. Заражение констатировано на звероферме предприятия Baltic Devon Mig. Всего на звероферме около 60 000 норок, однако заболевание подтверждено у девяти умерших животных. Какая участь ожидает 60 тысяч норок, пока что не известно.
Елгава обошла Даугавпилс и вышла на второе место по числу зараженных за последние 14 дней. В Елгаве вчера было открыто 44 новых случая Covid-19, таким образом, общее число заболевших за две недели достигло 295 жителей. Наибольшее число зараженных за две недели в Риге - 2306, в Елгаве - 295, в Даугавпилсе - 294, в Юрмале - 188, в Лиепае - 183, в Огрском крае - 175, в Резекне - 164, в Гулбенском крае - 161 житель.
Эксперты из ЕС едут в Россию оценить стандарты производства "Спутника V" и его клинических испытаний. Инспекция проходит на фоне дискуссий, можно ли доверять российской вакцине и нужна ли она Евросоюзу. О задачах делегации EMA в России есть только общая информация: исполнительный директор этой общеевропейской структуры Эмер Кук еще в марте сообщила, что EMA проведет инспекцию "производственных и клинических объектов в России".
За минувшие сутки в Литве подтверждено 995 новых случаев коронавируса, скончались 9 человек, сообщает Департамент статистики. В Эстонии позитивный результат дали 639 теста, скончались 14 заразившихся. В Литве за последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 422,3 случая, в Эстонии - 827,7 случаев.
Что почитать, чтобы отвлечься:
Элвис Мерзликин станет отцом. Пара сообщила об этом необычным способом. На опубликованном Мерзликиным видео видно, что пара находится в ледовом холле у хоккейных ворот и взрывает большую хлопушку, из которой вылетает голубой дым. Цвет дыма свидетельствует, что семья ждёт мальчика.
На Первом канале показали сюжет об окружении Зайцева. Вмешался Следственный комитет РФ. В эфире прозвучало, что в доверие к престарелому модельеру, страдающему болезнью Паркинсона, втерлись "проходимцы, которые планируют его обокрасть". Речь идет о бывшей участнице программы "Модный приговор" Галине Гарафутдиновой и ее детях. Они размещают в социальных сетях ролики с участием Зайцева.
Кашерс с женихом выбрали свадебные наряды. Пара приняла решение расписаться в одинаковых, сшитых на заказ костюмах. Особенным наряды сделает не только выбор цвета, но и вышивка. Их украсит первое совместное фото, на котором они соединили ладони, образуя одно целое.
Бывшие сотрудники 62-летнего голливудского продюсера Скотта Рудина обвинили его в жестоком обращении и абьюзе. В 2014 году издание PageSix назвало Рудина "самым большим мудаком Голливуда".
Рига в югендстиле: как люди жили 100 лет назад. Югендстиль - чрезвычайно роскошное направление в искусстве, охватившее всю Европу в конце XIX и начале XX века. И Рига, являвшаяся в то время одним из экономически самых сильных городов Российской империи, стала одним из наиболее значимых центров югендстиля в мире.