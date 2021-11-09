9 ноября в одном абзаце ⟩ Отмена локдауна, компенсации за "побочки" и расширение кладбищ в Даугавпилсе

События дня в одном абзаце
Компенсации за "побочки" от вакцины - закон есть, но порядка нет - разбирался RUS TVNET. В Екабпилсе из тюрьмы сбежал мужчина. К счастью, ненадолго. Беларусь обвиняет Польшу в провокациях на границе, а Turkish Airlines могут запретить полеты в ЕС. Пару слов о Covid-19: 87% умерших в октябре пациентов не были вакцинированы, заболел психотерапевт и антиваксер Рудзитис, все больше латвийцев должны сделать бустерную прививку (подробнее о том, кому на нужна - здесь), а Даугавпилсе планируют расширять кладбища. В свою очередь в больнице Страдиня не хватает аппаратов ИВЛ. Ситуация на дорогах: в Бауском крае водитель разогнался до 181 км/час, а в Риге владелец машины потерял сознание, когда увидел, что его автомобиль сгорел.
Правительство сегодня наконец решило, как мы будем жить со следующего понедельника, 15 ноября: будет отменен комендантский час, для вакцинированных жителей снова возобновится нормальная работа магазинов и поставщиков услуг. В свою очередь для непривитых жителей у нас хороших новостей особо нет - они смогут ходить в магазины первой необходимости площадью не более 1500 кв. метров, ну и гулять на улице. Мы собрали всю информацию в одном месте. А если вас интересуют, как конкретно будут работать магазины, жмите сюда. В Facebook народ уже задается вопросом - какова площадь супермаркетов Lidl? Объясняем, чтобы найти площадь Lidl, нужно длину Lidl умножить на ширину Lidl. А вообще, учитывается площадь публично доступных помещений, что куда меньше общей площади торгового места. Так что давайте лучше подождем официальной информации, как только она появится, мы сообщим!
Бывало ли у вас, что смотрели на предмет в доме своей бабушки или родителей, но не знали, что это и для чего? Если ваш ответ "да", то этот тест определенно вам понравится!
Соскучились по новостям в видеоформате? Ловите!