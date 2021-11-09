9 ноября в одном абзаце ⟩ Отмена локдауна, компенсации за "побочки" и расширение кладбищ в Даугавпилсе

Правительство сегодня наконец решило, как мы будем жить со следующего понедельника, 15 ноября: будет отменен комендантский час, для вакцинированных жителей снова возобновится нормальная работа магазинов и поставщиков услуг. В свою очередь для непривитых жителей у нас хороших новостей особо нет - они смогут ходить в магазины первой необходимости площадью не более 1500 кв. метров, ну и гулять на улице. Мы собрали всю информацию в одном месте. А если вас интересуют, как конкретно будут работать магазины, жмите сюда. В Facebook народ уже задается вопросом - какова площадь супермаркетов Lidl? Объясняем, чтобы найти площадь Lidl, нужно длину Lidl умножить на ширину Lidl. А вообще, учитывается площадь публично доступных помещений, что куда меньше общей площади торгового места. Так что давайте лучше подождем официальной информации, как только она появится, мы сообщим!