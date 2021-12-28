28 декабря в одном абзаце ⟩ Доброта пилота, возвращение Лембергса, дефицит бюджета

А вот и Рождество прошло, сразу видно - 1186 новых случаев Covid-19. Так много не было уже больше месяца. А между тем было выяснено, что коронавирус влияет и на нервную систему. И на ресторанный бизнес, разумеется. Зато от Covid-19 излечился экс-мэр Вентспилса Айварс Лембергс. А ведь футурологи прошлого предупреждали, в том числе, и о чуме. Между тем соцсети принесли сразу две новости: хорошую и плохую. С какой начать? Хорошая - трогательная история о том, как доброта пилота в 2004 году поменяла жизнь одного мальчика. Плохая - молодая женщина Кате Гецевича рассказала о домашнем насилии со стороны своего бывшего парня, арт-критика Томаса Парупса. К счастью, теперь полиция заинтересовалась произошедшим. Также сегодня стало известно, что за первые 11 месяцев этого года дефицит госбюджета превысил миллиард евро. А у отдельных людей проблемы с финансами тоже есть, в Ропажском крае счета за отопление выросли за год в десять раз. Певица Айя Андреева подробнее рассказала о потере отца, музыканта Олега Андреева. А мэр Риги Мартиньш Стакис предупреждает жителей о том, что снегопады могут продолжаться еще месяца три, так что улицы могут оставаться в неидеальном состоянии. Но причиной, например, этой аварии стал вовсе даже не снег, а алкоголь. Ну и пришло время подводить итоги. В данном случае, итоги спорта 2021 года. Кроме того лучше заранее знать, что будет с законами в следующем году.