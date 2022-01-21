21 января в одном абзаце ⟩ Технические проблемы у SPKC, извинения Левитса и тайник с боеприпасами в Болдерае

Пятница. Сначала все мучительно ждали окончания рабочего дня, потом столь же мучительно ждали, когда же дадут свежую статистику по Covid-19. Расслабьтесь! Работа окончена, данные (хоть и не все) получены, рассказываем о главном за день.
Сегодня во второй половине дня, наверное, каждый, кто следит за эпидемиологической ситуацией в стране, задавался вопросом - где же данные статистики SKPC о новых случаях коронавируса? Несмотря на то, что обычно к 14-15 часам эти данные уже опубликованы, пятница стала исключением - Центр профилактики и контроля заболеваний сообщил о "технических проблемах" только в 16:35, а сами данные были опубликованы ближе к 18 часам. Впрочем, как выяснилось, люди ждали не зря - установлен очередной "рекорд", так как вчера было выявлено аж 5972 новых случая. В свою очередь статистику по умершим обещали опубликовать завтра.
Чем себя порадовать
А порадуйте себя сосисками! Но не обычными, а сваренными как надо, ведь многие люди во время варки сосисок допускают несколько ошибок. Рассказываем, как делать это правильно.
Фото дня:
Вот такую красоту удалось сфотографировать в городе Малмсбери в Англии. После сильного мороза, над стареньким мостом, который ведет к рыночному городку на склоне холма в Уилтшире, небо стало ярко розовым.