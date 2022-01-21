Пт, 21.01.2022
Тюрьма в тюрьме. Думаю, это самое точное описание моей действительности. В моем отряде 13 человек. Из них буквально одному разрешают говорить со мной Алексей Навальный, российский оппозиционный политик
Алексей Навальный, российский оппозиционный политик

21 января в одном абзаце ⟩ Технические проблемы у SPKC, извинения Левитса и тайник с боеприпасами в Болдерае

Эгил Левитс на открытии памятника Гунару Астре ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Пятница. Сначала все мучительно ждали окончания рабочего дня, потом столь же мучительно ждали, когда же дадут свежую статистику по Covid-19. Расслабьтесь! Работа окончена, данные (хоть и не все) получены, рассказываем о главном за день.

События дня в одном абзаце

Левитс извинился! Президент принес извинения за то, что не снял шляпу во время государственного гимна. В свою очередь эксперт рассказал, что живущие в одиночку получат меньшие льготы на оплату отопления. Непогода принесла сегодня немало новостей про происшествия на дорогах, естественно, в сводки попадает далеко не все, вот самое главное: Этим утром с дорог снесло три пассажирских автобуса, после неудачного маневра Volvo повис на ограждении, на пешеходном переходе в Ильгюциемсе сбили двух человек, тяжелое ДТП на шоссе Таллинн - Тарту - погиб водитель, в Литве у границы с Польшей движение по Via Baltica парализовано на протяжении 55 км. Кстати, о происшествиях - в типографии Mūkusala произошел пожар, в Болдерае найден тайник с боеприпасами военного времени, на Югле прорвало водопровод и обвалилась часть тротуара, а в Гане взрывом смело целый поселок. О детях: в Елгаве могут увеличить пособие по рождению ребенка, планируется значительно повысить оценку, необходимую для сдачи централизованного экзамена, рекомендуется сократить интервал между прививками для детей до 11 лет, Муйжниеце пока не готова обсуждать переход всех школ на удаленное обучение. Немного про ковид: в рижских детских садах стремительно распространяется Covid-19, проанализированы данные 65 000 беременных: мРНК-вакцины безопасны для матери и плода, глава NMPD не считает, что сейчас нужно вводить ограничения, Австрия первой в мире вводит обязательную вакцинацию против Covid-19, ослабляют ли иммунную систему бустерные прививки? Немного интересного чтива: почему молодежь идет в кладмены и чем это грозит, почему лишние килограммы не уходят, продукты, которые нельзя есть каждый день и 5 глупостей о сексе, в которые до сих пор верят мужчины.

Все обсуждают

Сегодня во второй половине дня, наверное, каждый, кто следит за эпидемиологической ситуацией в стране, задавался вопросом - где же данные статистики SKPC о новых случаях коронавируса? Несмотря на то, что обычно к 14-15 часам эти данные уже опубликованы, пятница стала исключением - Центр профилактики и контроля заболеваний сообщил о "технических проблемах" только в 16:35, а сами данные были опубликованы ближе к 18 часам. Впрочем, как выяснилось, люди ждали не зря - установлен очередной "рекорд", так как вчера было выявлено аж 5972 новых случая. В свою очередь статистику по умершим обещали опубликовать завтра.

Чем себя порадовать

А порадуйте себя сосисками! Но не обычными, а сваренными как надо, ведь многие люди во время варки сосисок допускают несколько ошибок. Рассказываем, как делать это правильно.

Фото дня: 

ФОТО: Terry Mathews/Alamy Live News

Вот такую красоту удалось сфотографировать в городе Малмсбери в Англии. После сильного мороза, над стареньким мостом, который ведет к рыночному городку на склоне холма в Уилтшире, небо стало ярко розовым.



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