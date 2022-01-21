21 января в одном абзаце ⟩ Технические проблемы у SPKC, извинения Левитса и тайник с боеприпасами в Болдерае

Сегодня во второй половине дня, наверное, каждый, кто следит за эпидемиологической ситуацией в стране, задавался вопросом - где же данные статистики SKPC о новых случаях коронавируса? Несмотря на то, что обычно к 14-15 часам эти данные уже опубликованы, пятница стала исключением - Центр профилактики и контроля заболеваний сообщил о "технических проблемах" только в 16:35, а сами данные были опубликованы ближе к 18 часам. Впрочем, как выяснилось, люди ждали не зря - установлен очередной "рекорд", так как вчера было выявлено аж 5972 новых случая. В свою очередь статистику по умершим обещали опубликовать завтра.