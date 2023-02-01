Начался последний зимний месяц, между тем, со всего мира продолжают поступать новости. Чтобы вы не пропустили ничего важного, RUS TVNET подготовил дайджест самых важных событий дня, 1 февраля.
ГЛАВНОЕ ЗА 1 ФЕВРАЛЯ ⟩ Разговор со Стакисом, военная техника США на Рижском вокзале и звонок, спасший жизнь
Новости Латвии:
Этично ли повышать зарплаты чиновникам в разгар кризиса, почему снег местами сходит вместе с асфальтом, а дворы не ремонтируются, когда и как обустроят территорию на месте снесенного памятника в Пардаугаве и почему отстранен руководитель Rīgas namu pārvaldnieks? Об этом и не только в эфире "Кто вам платит?" говорим с мэром Риги Мартиньшем Стакисом.
Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) будет наказывать только тех лиц, у которых нет вообще никакого удостоверяющего личность документа - ни паспорта, ни eID-карты, сообщили агентству LETA в учреждении.
В прошедшую среду в Ригу прибыл грузовой корабль США ARC Defender, который в рамках операции Atlantic Resolve доставил военную технику и экипировку, в том числе самоходные гаубицы M109.
Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) опубликовала на своей странице в Facebook фрагмент недавнего телефонного разговора. В службу 113 позвонил сын, на глазах у которого отец потерял сознание.
Несмотря на небольшую волну холода в конце этой и в начале следующей недели, погода в Европе большую часть февраля будет теплее, чем обычно, и это позволит снизить спрос на газ, а также сохранить заполняемость в газовых хранилищах на высоком уровне.
В Огре сотрудники магазина вынудили клиентку, закупившуюся на 200 евро, заплатить и за случайно разбитую бутылку вина. Покупательница считает, что представители магазина необоснованно заставили ее платить за случайно разбитый товар, сообщает передача Bez Tabu.
Подростки катаются на вагонах грузовых поездов, свои опасные проделки снимают на видео и выкладывают в TikTok, чтобы показать свой "героизм", сообщает передача Degpunktā.
В распоряжение программы 4. studija попало видео из Ливаны, которое сбило с толку родителей детсадовцев, а именно - в детском саду гостила местная фольклорная группа, и один из ее участников был украшен морковкой и двумя головками лука. Родители указывают, что, по их мнению, этот фаллический символ не должны были видеть дети.
Во вторник в Риге погибла женщина, на которую наехал автобус, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В понедельник, 30 января, должностные лица 1-го отделения Рижского регионального управления муниципальной полиции Риги передали в Рижскую восточную прокуратуру уголовный процесс по совершенному в марте прошлого года в Риге, в микрорайоне Плявниеки, убийству Геннадия Валягина, побуждая начать уголовное преследование двух граждан Литовской Республики.
В рамках начатого на этой неделе уголовного процесса Служба государственной безопасности (VDD) также оценит публичные заявления депутата Сейма Глории Гревцовой ("За стабильность") о войне, развязанной Россией в Украине.
Пострадавшие в наводнениях жители Екабпилсского края, основное место жительства которых задекларировано в крае, могут обратиться в за пособием в социальную службу с заявлением по случаю кризиса, сообщает самоуправление.
Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш вышел из "Согласия", так как партия, по его мнению, утратила доверие нацменьшинств, и особенно значительной части русскоязычного населения, отвернувшись от идеи единой политической нации.
За рубежом:
Басманный суд Москвы заочно присудил журналисту Александру Невзорову восемь лет колонии в связи с обвинениями в распространении "ложных сведений" о российской армии, сообщает "Медуза".
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили переведен из больницы "Вивамеди", где он находился несколько последних месяцев, в реанимацию. Он находится в критическом состоянии, написала в соцсети Facebook во вторник, 31 января, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которую связывают с Саакашвили близкие отношения.
Не менее полумиллиона протестующих вышли на улицы городов по всей Франции в знак протеста планов повышения пенсионного возраста.
Звезда украинского бокса Владимир Кличко резко раскритиковал намерения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
В среду, 1 февраля, полмиллиона рабочих в Великобритании начали забастовку в рамках крупнейшего за 12 лет протеста. Рабочие требуют повышения заработной платы.
Российские войска усиливают атаки в Донецкой области по двум направлениям - на Бахмут, к северу от областного центра, и на Угледар к юго-западу. В районе Бахмута им удалось еще немного продавить левый фланг украинской обороны. В районе Угледара их успехи выглядят более скромными, но атаки становятся всё более интенсивными.
Ryanair принял решение закрыть в марте семь рейсов из Таллинна, авиакомпания продолжит обслуживать только восемь направлений: Лондон, Милан, Стокгольм, Барселона, Вена, Берлин, Рим и Венеция, Тревизо
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В день международного признания Латвии де-юре президент Эгил Левитс провел ежегодную встречу с послами иностранных государств в Латвии. В мероприятии также приняла участие первая леди Латвии Андра Левита.
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