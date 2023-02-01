ГЛАВНОЕ ЗА 1 ФЕВРАЛЯ ⟩ Разговор со Стакисом, военная техника США на Рижском вокзале и звонок, спасший жизнь

Ryanair принял решение закрыть в марте семь рейсов из Таллинна, авиакомпания продолжит обслуживать только восемь направлений: Лондон, Милан, Стокгольм, Барселона, Вена, Берлин, Рим и Венеция, Тревизо

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Марии Браньяс Морере 115 лет. На прошлой неделе в возрасте 118 лет скончалась французская монахиня сестра Андрэ, считавшаяся старейшим человеком в мире. Таким образом, испанка Мария Морера теперь является самой старой женщиной в мире, пишет SkyNews.

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В нынешней ситуации, когда Россия продолжает военные действия в Украине, Латвия не будет участвовать в Олимпийских играх вместе со странами-агрессорами Россией и Беларусью, заявил в разговоре с Латвийским телевидением президент Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) Жорж Тикмер.

Камила, жена голливудского актера Мэттью МакКонахи, в последнее время увлекается зимним купанием. Однако после холодной и бодрящей ванны ей хочется снова согреться, и не где-нибудь, а в сауне эстонского производства, пишет Elu24.

Музыкант и барабанщик группы Prāta Vētra Каспарс Рога уже некоторое время живет в Барселоне. В разговоре с изданием Privātā Dzīve он рассказал, чем занимается за границей.

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Уже какое-то время в кулуарах ходят слухи о том, что хоккеистам рижского "Динамо" не выплачивают обещанную зарплату. Команду покинули несколько ведущих игроков, в том числе лучший бомбардир этого сезона. Недавно команда потерпела неожиданное (подозрительное?) поражение от литовского клуба. Неужели команда проводит свой последний сезон?

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