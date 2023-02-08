Сегодня стало известно, что в Латвии ожидается рост числа новых случаев Covid-19, а призыв в армию все-таки будет действовать и для тех, кто проживает за границей. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем о самом главном за среду, 8 февраля.
Главное за 8 февраля ⟩ Возвращение Covid-19, призывники из-за границы, получение ID-карт и Путин в деле MH17
Новости Латвии:
С одной стороны, согласно недавнему опросу, число поддерживающих президента России Владимира Путина и развязанное им вторжение в Украину сократилось в Латвии вдвое - с 8% до 4%. С другой стороны, эксперты указывают на тревожные тенденции - люди, вероятно, опасаются говорить то, что думают. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем, как внешние обстоятельства влияют на внутренние процессы в Латвии.
"Даже первая наша лодка, собственно говоря, собиралась такой, какую я хотел бы для себя", - говорит соучредитель компании по производству рыбацких лодок VIZION в Резекне Дмитрий Мелехов.
В ближайшие один-два месяца в Латвии ожидается значительное увеличение числа случаев Covid-19, прогнозирует Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Рижский городской суд в среду постановил заключить под стражу прокремлевскую активистку Татьяну Андриец, которая, по данным Службы государственной безопасности (VDD), причастна к деятельности направленного против интересов национальной безопасности Латвии Telegram-канала "Антифашисты Прибалтики", сообщили агентству LETA в VDD.
Министерство обороны не отозвало предложение по законопроекту о Службе государственной обороны (СГО), который рассматривается в Сейме, поэтому с 2028 года по-прежнему планируется призывать на службу молодых людей, проживающих за границей.
Комиссия Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений сегодня концептуально поддержала предложенные Союзом зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о документах, удостоверяющих личность, которые предусматривают отказ от 1 мая как даты обязательного получения удостоверения личности.
В начале февраля Рижский окружной суд приговорил к тюремному заключению на четыре года и шесть месяцев сотрудника Государственной полиции за вымогательство и получение от водителя взятки в размере 200 евро, сообщает агентство LETA.
Пожарным в среду удалось ликвидировать пожар в здании по производству беспилотных летательных аппаратов компании Edge Autonomy в Марупе.
Бренд Laima выпустил новый дизайн упаковок для популярных плиток шоколада Lukss, Serenāde, Vāverīte, Sarkanā magone, Lācītis Ķepainītis, Rigonda, Piena šokolāde ar lazdu riekstiem и Krējuma.
Посетитель магазина Rimi Latvia заметил, что в магазине больше нет акций с "фиксированной ценой". На их месте другой знак, указывающий на сниженную цену товара. Вывески визуально похожи, сообщает программа Латвийского телевидения 4. studija.
Лидия из Марупе договорилась с мастером, рекомендованным родственником, чтобы тот починил крышу ее частного дома. Женщина заплатила мастеру 6000 евро за закупку материалов, но он не доставил их в указанный срок. Выданные деньги она также не смогла вернуть, сообщает программа Bez Tabu.
За рубежом:
Владимир Зеленский во время выступления в британском парламенте призвал Лондон предоставить украинским вооруженным силам боевые самолеты. В среду президент Украины находится с визитом в Лондоне, он уже встретился с премьер-министром Риши Сунаком и королем Карлом III в Букингемском дворце.
Спустя два с половиной месяца после завершения суда над обвиняемыми по делу MH17 следственная группа объявила, что сделала все возможное для установления других подозреваемых, но больше не может предъявить обвинения никому другому. При этом следователи продемонстрировали, в том числе с помощью перехватов телефонных переговоров, что Владимир Путин принимал личное и непосредственное участие в том, что происходило в Донбассе. Но расследовать его роль Нидерланды не могут, поскольку президент имеет иммунитет, пока остается в должности.
Дальнейшая эксплуатация производимых в России самолетов Sukhoi SuperJet 100 находится под угрозой, так как Россию покинул французский производитель двигателей SaM146, пишет The Moscow Times.
Число погибших в результате двух землетрясений в Турции и Сирии в понедельник, 6 февраля, превысило 11 200 человек. Спасатели продолжали поиск выживших в руинах разрушенных землетрясением зданий, несмотря на мороз.
Во вторник, 7 февраля, ВМС США опубликовали фотографии того, как из моря были извлечены останки сбитого китайского разведывательного аэростата.
После захвата города Соледар в Донецкой области российские войска продолжают сжимать кольцо вокруг соседнего Бахмута. Сейчас этот населенный пункт - главная цель армии РФ. Что происходит в Бахмуте и как долго украинские военные смогут его удерживать?
Интересное чтиво:
"Музыка - это не мой хлеб", - подчеркивает певица Тамара Рутковская. Ей понадобилось 10 лет, чтобы оказаться там, где пригодится ее музыкальное образование и желание создавать что-то новое. Она работает в латвийской компании Sonarworks с 2019 года и считает это место идеальным для музыканта: "Ты и сам развиваешься, и на жизнь зарабатываешь".
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