Главное за 8 февраля ⟩ Возвращение Covid-19, призывники из-за границы, получение ID-карт и Путин в деле MH17

Спустя два с половиной месяца после завершения суда над обвиняемыми по делу MH17 следственная группа объявила, что сделала все возможное для установления других подозреваемых, но больше не может предъявить обвинения никому другому. При этом следователи продемонстрировали, в том числе с помощью перехватов телефонных переговоров, что Владимир Путин принимал личное и непосредственное участие в том, что происходило в Донбассе. Но расследовать его роль Нидерланды не могут, поскольку президент имеет иммунитет, пока остается в должности.

Дальнейшая эксплуатация производимых в России самолетов Sukhoi SuperJet 100 находится под угрозой, так как Россию покинул французский производитель двигателей SaM146, пишет The Moscow Times.

Число погибших в результате двух землетрясений в Турции и Сирии в понедельник, 6 февраля, превысило 11 200 человек. Спасатели продолжали поиск выживших в руинах разрушенных землетрясением зданий, несмотря на мороз.

Во вторник, 7 февраля, ВМС США опубликовали фотографии того, как из моря были извлечены останки сбитого китайского разведывательного аэростата.

После захвата города Соледар в Донецкой области российские войска продолжают сжимать кольцо вокруг соседнего Бахмута. Сейчас этот населенный пункт - главная цель армии РФ. Что происходит в Бахмуте и как долго украинские военные смогут его удерживать?

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