ГЛАВНОЕ ЗА 20 ФЕВРАЛЯ ⟩ Байден в Киеве, "Взаимные претензии" на RUS TVNET и секретные документы о советских войсках

Прошел вот уже почти год с момента начала войны в Украине, и этот год заставил нас как общество задаться многими важными вопросами. Можно ли отмолчаться или каждый должен обозначить свою позицию? Продолжать ли общаться с теми, чье мнение мы не разделяем? И насколько мы готовы защищать свои принципы?

Около 30 человек собрались в Риге в понедельник, 20 февраля, перед зданием Кабинета министров в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает агентство LETA.

11 февраля этого года сотрудники полиции, осуществляя наблюдение за дорожным движением на нетрафарированном автомобиле Volkswagen Tiguan, увидели, что водитель BMW неоднократно превысил разрешенную скорость движения. Он попытался скрыться, но был остановлен полицией недалеко от Вентспилса.

За рубежом:

Президент США Джо Байден посетил Киев в рамках своего визита в Европу, пишет "Медуза" со ссылкой на украинские СМИ. Это первый его визит в Украину с начала военных действий в феврале 2022 года.

Российские пропагандисты нервно отреагировали на визит президента США Джо Байдена в Киев, сообщает УНИАН.