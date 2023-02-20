Началась новая рабочая неделя. Как всегда, понедельник принес нам много новостей. Чтобы вы не пропустили ничего важного, RUS TVNET собрал все самое главное за понедельник, 20 февраля, в своей подборке.
ГЛАВНОЕ ЗА 20 ФЕВРАЛЯ ⟩ Байден в Киеве, "Взаимные претензии" на RUS TVNET и секретные документы о советских войсках
Новости Латвии:
24 февраля исполнится год с того дня, как началась полномасштабная война России в Украине. Страшные события за пределами Латвии с новой силой обострили вопросы, которые годами разделяли наше общество.
Президент Латвии Эгил Левитс во вторник, 21 февраля, в 10:00 на торжественной церемонии аккредитует нового посла США в Латвии Кристофера Тодда Робинсона, сообщили агентству LЕТА в канцелярии президента.
В течение многих лет автоворы в Латвии более всего предпочитают фары от автомобилей Volvo. Правоохранители рекомендуют приобретать средства защиты, а жертвы воров призывают разобраться с рынком подержанных запчастей, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) Panorāma.
С 1 марта 2023 года Lidl Latvija повысит заработную плату всем сотрудникам, сообщили RUS TVNET на предприятии. Повышение ежемесячной зарплаты составит в среднем от 7% до 11%. Чтобы выравнять зарплатные ставки, в ряде региональных магазинов по некоторым позициям оплата труда будет повышена в среднем до 14%. Как и прежде, Lidl сохраняет свою позицию самой высокооплачиваемой розничной компании в Латвии.
В воскресенье, 19 февраля, в Латвии зарегистрировано 65 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), один человек погиб, 11 получили травмы, сообщает Государственная полиция.
Прошел вот уже почти год с момента начала войны в Украине, и этот год заставил нас как общество задаться многими важными вопросами. Можно ли отмолчаться или каждый должен обозначить свою позицию? Продолжать ли общаться с теми, чье мнение мы не разделяем? И насколько мы готовы защищать свои принципы?
Около 30 человек собрались в Риге в понедельник, 20 февраля, перед зданием Кабинета министров в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает агентство LETA.
11 февраля этого года сотрудники полиции, осуществляя наблюдение за дорожным движением на нетрафарированном автомобиле Volkswagen Tiguan, увидели, что водитель BMW неоднократно превысил разрешенную скорость движения. Он попытался скрыться, но был остановлен полицией недалеко от Вентспилса.
За рубежом:
Президент США Джо Байден посетил Киев в рамках своего визита в Европу, пишет "Медуза" со ссылкой на украинские СМИ. Это первый его визит в Украину с начала военных действий в феврале 2022 года.
Российские пропагандисты нервно отреагировали на визит президента США Джо Байдена в Киев, сообщает УНИАН.
В 8:30 утра в пятницу меня разбудили сирены воздушной тревоги. Я уже пять дней во Львове, но впервые их громкий вой наполняет улицы города. Российские истребители, взлетающие с аэродрома в Беларуси, несут в мою сторону гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Я хватаю полупустую бутылку с водой у кровати и, быстро одевшись, иду в убежище в подвале отеля. Когда открываю железную дверь, в лицо бьет влажное тепло и запах плесени.
Российская частная военная компания "Вагнер" может попытаться проверить защитные механизмы стран Запада, напав на страны Балтии, заявил советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис.
Начатая Россией полномасштабная война против Украины тянется уже год. И эта война показала, на кого лучше не полагаться в поставках оружия, особенно если речь идет о войне с Россией. Как сообщает передача De Facto Латвийского телевидения, на вооружении в Латвии находятся преимущественно военные товары, приобретенные у союзников по Евросоюзу или НАТО.
Государственный служащий, перед восстановлением независимости Эстонии занимавшийся вопросами, связанными с иностранными войсками, вынес из домашнего хранилища уникальные и красноречивые документы, за обладание которыми и их демонстрацию в советское время он лишился бы свободы, пишет Rus.Postimees.
Если Россия проиграет войну и Путина в Кремле заменит другой человек, но режим останется прежним, империалистические усилия России продолжатся. Для Европы это будет означать, что ей придется продолжать вооружаться, а угроза не уменьшится, заявил российский оппозиционер Михаил Ходорковский в интервью программе Латвийского телевидения (LTV) Panorāma.
Украина не будет отстаивать Бахмут, где сейчас ведутся ожесточенные бои, любой ценой, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Литовской полиции удалось выяснить, что виновник трагического ДТП, случившегося в минувшую субботу, 18 февраля, - водитель Mercedes-Benz - управлял автомобилем без водительских прав, сообщает портал 15min.
Администрация президента США Джо Байдена призвала команду президента Украины Владимира Зеленского закрепить успехи, которых до сих пор добилась украинская армия на фронте, и не затягивать с новым контрнаступлением, сообщает Politico со ссылкой на знакомых с ситуацией дипломатами.
России удалось избежать экономического коллапса, который предрекали после введения санкций. Однако это не меняет того факта, что ситуация в экономике России в ближайшие годы будет все более осложняться, так как к 2026 году экономика страны потеряет до 190 миллиардов долларов от своего ВВП, сообщает Bloomberg.
Интересное чтиво:
Обгон - один из самых опасных маневров на дороге, а если пытаться совершить его во время поворота, он становится еще опаснее. Именно так пытался сделать некий водитель, но его спешка закончилась аварией.
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