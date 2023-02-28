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Главное за 28 февраля ⟩ Дроны в небе над Россией, избиение контролера в Риге и "самая большая квартира" для Кабаевой
Новости Латвии:
Центральное управление муниципальной полиции Риги 11 февраля этого года в 18:11 получило информацию об агрессивном пассажире в троллейбусе 17-го маршрута. Стражи порядка прибыли на место происшествия в 18:14, где констатировали, что контролер Rīgas satiksme получил несколько ударов по телу и лицу от упомянутого агрессора, который после произошедшего сбежал.
Во вторник на заседании жилищного комитета Рижской думы прозвучали подозрения, что Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) не раскрывает правду об обстоятельствах появления позиции "вывоз биоотходов" в счетах, сообщает агентство LETA.
Полиция просит у жителей помощи в поисках мальчика, пропавшего днем в понедельник, 27 февраля, после выхода из школы в Латгальском предместье Риги.
Суд Латгальского предместья Риги во вторник, 28 февраля, приговорил нескольких должностных лиц и работников Rīgas centrāltirgus к реальному и условному лишению свободы за хищение и злоупотребление служебными полномочиями, сообщает агентство LETA.
В этом месяце сотрудники Госполиции по подозрению в реализации наркотиков в крупном размере задержали в Риге преступную группировку из четырех человек. В ходе обысков по адресам и в автомобилях, связанных с подозреваемыми, было констатировано и изъято в общей сложности 20 килограммов марихуаны, 20 граммов кокаина и 50 граммов гашиша. Кроме того, изъяты деньги, вероятно, полученные преступным путем, а также семь автомобилей, в том числе BMW X6 2021 года выпуска стоимостью около 100 000 евро. Ко всем подозреваемым применена мера пресечения в виде ареста.
Во вторник, 28 февраля, Рижский окружной суд принял решение оставить в силе меру пресечения, избранную для 22-летней активистки Татьяны Андриец, которая обвиняется в действиях, направленных против национальной безопасности Латвии. Об этом в Facebook сообщила партия "Русский союз Латвии" (РСЛ).
В Саласпилсе рабочий день водителя автобуса закончился, так и не начавшись. Он не справился с управлением, и машина въехала в стену соседнего дома, сообщает программа Degpunktā.
В конце прошлой недели состоялся 98-й открытый чемпионат Латвии по плаванию, в котором приняла участие спортсменка с российским гражданством, а в прямом эфире из-за программных сбоев был показан флаг страны-агрессора, сообщает Latvijas Radio.
27 февраля президент Латвии Эгил Левитс посетил Рижский центральный участок Рижского регионального управления Госполиции и 3-ю часть Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы VUGD.
За рубежом:
На нефтебазе в Туапсе Краснодарского края произошел пожар. Российские СМИ пишут, что нефтебазу пытались атаковать беспилотники. Похожие сообщения пришли в ночь на вторник и из нескольких других российских регионов, включая Подмосковье.
Командующий украинской армией во вторник, 28 февраля, предупредил, что ситуация вокруг Бахмута стала крайне напряженной.
Вечером в понедельник, 27 февраля, у подбитого российского танка Т-72, который был установлен на площади Вабадузе в Таллинне в качестве музейного экспоната, произошел конфликт между молодыми людьми. Его причиной стали разные взгляды по поводу того, уместно ли возлагать цветы к боевой машине, передает Rus.Postimees.
Утром во вторник, 28 февраля, вещание телеканалов и радиостанций в нескольких регионах России было прервано сообщением об угрозе ракетного удара, сообщает "Медуза", а также некоторые Telegram-каналы.
Доставленный из Украины и установленный перед посольством РФ в Берлине подбитый российский танк вызвал конфликт между проукраински и пророссийски настроенными жителями немецкой столицы.
Интересное чтиво:
В воскресенье, 26 февраля, в Таллинне выступил Семен Слепаков. 24 февраля он выступил в Лиепае, а 25-го - в Резекне. Портал Limon.ee рассказал, каким был концерт в Эстонии. Не обошлось без шуток о Латвии.
Президент России Владимир Путин купил спортсменке Алине Кабаевой самую большую квартиру в России. Об этом сообщает "Проект".
Драматичный матч за Суперкубок Литвы по футболу завершился скандалом из-за того, что судейская ошибка повлияла на исход противостояния.
Фальсификация данных о пробеге подержанных автомобилей по-прежнему является распространенной практикой. И хотя покупатели становятся более осторожными, исследования carVertical показывают, что покупка автомобиля с небольшим пробегом по-прежнему очень рискованна.
Украинская певица Вера Брежнева и ее муж, композитор Константин Меладзе, выставили на продажу свою недвижимость в России, сообщает УНИАН.
Солист группы Prāta Vētra Ренарс Кауперс объяснил, почему сейчас они не исполняют песни на русском языке. Об этом пишет Santa.lv.
На пруду Марас воссоединилась пара временно разлученных лебедей. После нескольких месяцев одиночества самка лебедя дождалась своего самца, который после ранения провел эту зиму на попечении Латвийского общества помощи диким птицам Drauga spārns, сообщает в социальной сети Facebook исследователь лебедей Руслан Матрозис.
Латвийский клуб шеф-поваров завоевал серебряную медаль в конкурсе Global Chef Challenge European Grand Prix 2023, сообщает RUS.LSM.
В понедельник, 27 февраля, Новый Рижский театр сообщил, что отменяет спектакль GOGOLIS. NATURE MORTE, в котором ныне живущая в Латвии Чулпан Хаматова должна была впервые играть на латышском языке. Театр на своей Facebook-странице, заявил, что это "творческая неудача". Актер Гундарс Аболиньш, который также должен был сыграть роль в этом спектакле, прокомментировал случившееся.
Природа и ночное небо продолжают радовать жителей Латвии необычными пейзажами. Так, в прошедшие две ночи на 27 и 28 февраля в некоторых местах над Латвией наблюдалось северное сияние. Смотрите фото!
Знаете, есть такие люди, которые в любом деле выкладываются на 120 процентов? Будь то политика, гражданская активность, бизнес, работа с людьми, забота о развитии городской среды, борьба за права и равенство женщин или отстаивание латышскости. Иногда эти люди настолько привыкают к восторженным комплиментам своих сторонников, что у них появляется ложное ощущение, что абсолютно все, что они делают, заслуживает аплодисментов. Что они попросту больше не могут ошибаться. Короче говоря - Лиана Ланга.
Идея цветочного маникюра довольно стара, но этой весной к ней пришла небывалая популярность, пишет The Symbol.
Со 2 по 9 марта в Риге пройдет крупнейший европейский фестиваль неигрового кино Artdocfest. В кинотеатре Splendid Palace покажут две конкурсные программы - "Балтийский фокус" и Artdocfest Open. Плюс площадка Zuzeum познакомит с внеконскурсной программой ArtDoc & ProArt. За 7 дней будет показано 49 фильмов. Основатель и генеральный продюсер фестиваля, режиссер Виталий Манский рассказал RusPostimees о балтийской судьбе фестиваля, который может превратить Ригу в Берлин.
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