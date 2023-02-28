Главное за 28 февраля ⟩ Дроны в небе над Россией, избиение контролера в Риге и "самая большая квартира" для Кабаевой

Латвийский клуб шеф-поваров завоевал серебряную медаль в конкурсе Global Chef Challenge European Grand Prix 2023, сообщает RUS.LSM.

В понедельник, 27 февраля, Новый Рижский театр сообщил, что отменяет спектакль GOGOLIS. NATURE MORTE, в котором ныне живущая в Латвии Чулпан Хаматова должна была впервые играть на латышском языке. Театр на своей Facebook-странице, заявил, что это "творческая неудача". Актер Гундарс Аболиньш, который также должен был сыграть роль в этом спектакле, прокомментировал случившееся.

Природа и ночное небо продолжают радовать жителей Латвии необычными пейзажами. Так, в прошедшие две ночи на 27 и 28 февраля в некоторых местах над Латвией наблюдалось северное сияние. Смотрите фото!

Знаете, есть такие люди, которые в любом деле выкладываются на 120 процентов? Будь то политика, гражданская активность, бизнес, работа с людьми, забота о развитии городской среды, борьба за права и равенство женщин или отстаивание латышскости. Иногда эти люди настолько привыкают к восторженным комплиментам своих сторонников, что у них появляется ложное ощущение, что абсолютно все, что они делают, заслуживает аплодисментов. Что они попросту больше не могут ошибаться. Короче говоря - Лиана Ланга.

Идея цветочного маникюра довольно стара, но этой весной к ней пришла небывалая популярность, пишет The Symbol.

Со 2 по 9 марта в Риге пройдет крупнейший европейский фестиваль неигрового кино Artdocfest. В кинотеатре Splendid Palace покажут две конкурсные программы - "Балтийский фокус" и Artdocfest Open. Плюс площадка Zuzeum познакомит с внеконскурсной программой ArtDoc & ProArt. За 7 дней будет показано 49 фильмов. Основатель и генеральный продюсер фестиваля, режиссер Виталий Манский рассказал RusPostimees о балтийской судьбе фестиваля, который может превратить Ригу в Берлин.