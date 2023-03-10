Вот и закончилась очередная снежная неделя этой весны. Пока синоптики прогнозируют сильные морозы и метели, мы рассказываем о главных событиях за 10 марта.
Главное за 10 марта ⟩ Погибшие на Вентспилсском шоссе, Робби Уильямс в Риге и еще один Lidl в Кенгарагсе
Новости Латвии:
Два человека погибли в результате столкновения двух автомобилей на Вентспилсском шоссе, сообщила LETA представитель Государственной полиции Диана Лукина.
Учредительный съезд новой партии "Вместе для Латвии" запланирован на 2 апреля в Резекне, сообщил агентству LETA представитель инициативной группы, бывший депутат парламентской фракции партии "Согласие" Андрей Клементьев.
В четверг, 9 марта, в Торнякалнcе, в Риге, было временно перекрыто движение из-за того, что на мосту застряли два автобуса Rīgas satiksme.
В среду вечером у поселка Гауя на железной дороге погиб мужчина, сообщает передача Degpunktā.
В середине февраля Рижский окружной суд полностью удовлетворил иск бывшего совладельца ABLV banka Олега Филя к его бывшей жене Санте Бернал (ранее - Замуэле), приняв решение взыскать с нее почти два миллиона евро, подтвердил бизнесмен.
7 марта правительство решило безвозмездно передать первые восемь конфискованных у пьяных водителей автомобилей воинским частям Министерства обороны Украины. Это привлекло внимание мировых СМИ - в частности, ВВС, The New York Times и других.
Политическая партия "Прогрессивные" утвердила в должности пресс-секретаря бывшего главу Латвийской ассоциации журналистов Илью Козина, сообщает агентство LETA.
Введенное в начале этого года Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD) водительское удостоверение нового образца получило на международной конференции по технологиям безопасного документооборота награду "Лучший новый безопасный документ". Это подтверждает высокое качество выданных CSDD документов и уровень их защиты от подделки.
Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) опубликовала в соцсетях историю "Спасая жизни", в которой рассказала о вызовах, или сложностях, которые нужно преодолеть для спасения жизни.
На этой неделе по просьбе кардиохирургов Клинической университетской больницы им. П. Страдиня (PSKUS) воздушные силы на вертолете Ми-17 доставили из отдаленной латвийской больницы донорское сердце, сообщает агентство LETA.
Продолжая расширять торговую сеть, ритейлер Lidl Latvija приступил к строительству еще двух новых магазинов. Один из них будет расположен в Елгаве, а второй возведут в Риге, в Кенгарагсе.
Упорядочение сети школ стало лозунгом для Министерства образования и науки и премьер-министра Кришьяниса Кариньша - вплоть до того, что изменения предполагалось "протолкнуть" в пакете законопроектов, сопровождающих государственный бюджет. Если бы это удалось, роль рабочей группы, изучающей этот вопрос, была бы формальной, поскольку все уже было бы решено, пишет Diena.
В четверг, 9 марта, Робби Уильямс выступил в Риге с программой, посвященной 25-летию его сольной карьеры. TVNET предлагает взглянуть на фотографии с концерта.
После сложных погодных условий в выходные дни в начале следующей недели в Латвию придет новый циклон с повышением температуры воздуха, дождями, таянием снега и подъемом уровня воды в реках, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
Преступник, открывший стрельбу в центре религиозной организации Свидетели Иеговы в Гамбурге, действовал в состоянии помешательства. Об этом заявил в пятницу, 10 марта, сенатор по внутренним делам в парламенте Гамбурга Анди Гроте (Andy Grote) на пресс-конференции.
Минувшей ночью был задержан лидер движения Koos (общественное движение в Эстонии) Айво Петерсон и еще два человека. Петерсон баллотировался на выборах в Рийгикогу по списку Объединенной левой партии Эстонии, пишет Rus.Postimees.
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух бывших должностных лиц в сфере авиации в связи с уничтожением самого большого а мире грузового самолета Ан-225 "Мрия" сразу же после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, сообщает AFP.
Оскорбив президента Украины Владимира Зеленского, Александр Лукашенко прежде всего оскорбил сам себя и белорусов, которые его поддерживают, считает посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, пишет портал "Зеркало".
Парламент Грузии официально отклонил "законопроект об иноагентах", который спровоцировал на этой неделе масштабные акции протеста и стычки с полицией в Тбилиси, сообщает Русская служба ВВС.
Издание Der Spiegel опубликовало фотографию яхты Andromeda, с помощью которой могла быть совершена диверсия. Это 15-метровое судно, арендованное на острове Рюген.
Во вторник в результате артиллерийского обстрела под Бахмутом в Донецкой области погиб бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
7 марта в 18:30 в Риге, на Саркандаугаве, жительница Лига пошла за сыном в детский сад. По дороге во дворе многоэтажного дома она встретила мальчика примерно трех лет, который был один. Лига незамедлительно поняла, что идти дальше нельзя, так как о малыше нужно позаботиться. Как могла произойти такая ситуация и что об этом говорят представители Государственной полиции и Службы неотложной медицинской помощи?
Что осталось от политического влияния РФ в ЕС спустя год войны? Rus.Postimees вместе с Антоном Шеховцовым, директором Центра демократических принципов и ассоциированным научным сотрудником Университета Вены в Австрии, попытались понять, чем сегодня заняты лоббисты Путина в Европе.
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Латвийский режиссер и бывший творческий директор ныне закрытого Первого Балтийского канала (ПБК) Жаклина Циновска призналась, что ей стыдно за российского актера Дмитрия Харатьяна, с которым она в свое время сдружилась, ведь он стал настоящим рупором пропаганды Кремля, пишет Privātā Dzīve.
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