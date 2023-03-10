Главное за 10 марта ⟩ Погибшие на Вентспилсском шоссе, Робби Уильямс в Риге и еще один Lidl в Кенгарагсе

Введенное в начале этого года Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD) водительское удостоверение нового образца получило на международной конференции по технологиям безопасного документооборота награду "Лучший новый безопасный документ". Это подтверждает высокое качество выданных CSDD документов и уровень их защиты от подделки.

Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) опубликовала в соцсетях историю "Спасая жизни", в которой рассказала о вызовах, или сложностях, которые нужно преодолеть для спасения жизни.

На этой неделе по просьбе кардиохирургов Клинической университетской больницы им. П. Страдиня (PSKUS) воздушные силы на вертолете Ми-17 доставили из отдаленной латвийской больницы донорское сердце, сообщает агентство LETA.

Продолжая расширять торговую сеть, ритейлер Lidl Latvija приступил к строительству еще двух новых магазинов. Один из них будет расположен в Елгаве, а второй возведут в Риге, в Кенгарагсе.

Упорядочение сети школ стало лозунгом для Министерства образования и науки и премьер-министра Кришьяниса Кариньша - вплоть до того, что изменения предполагалось "протолкнуть" в пакете законопроектов, сопровождающих государственный бюджет. Если бы это удалось, роль рабочей группы, изучающей этот вопрос, была бы формальной, поскольку все уже было бы решено, пишет Diena.

В четверг, 9 марта, Робби Уильямс выступил в Риге с программой, посвященной 25-летию его сольной карьеры. TVNET предлагает взглянуть на фотографии с концерта.