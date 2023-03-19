Главное за 19 марта ⟩ Ранение снайпера из Латвии, неделя дождей и визит Гревцовой в ЛУ

Что если приду рано... На мне правильное белье? Почему я это вообще делаю? Хмм... выпить немного шампика для настроения или все же нет? А если меня кто-то узнает? Он мне понравится? Как он будет со мной говорить? А если он станет ко мне приставать? Сколько это будет стоить? Может, все-таки выпить 50 г для смелости? А если я в конце не достигну оргазма? Может, все же не идти?