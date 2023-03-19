Вот и подходят к концу выходные. Пусть они и пролетели быстро, зато принесли нам долгожданное тепло, которое никуда не денется и на следующей неделе. Если вы отдыхали и не следили за событиями в Латвии и за ее пределами, то ежедневная подборка от RUS TVNET - как раз то, что вам нужно! Рассказываем о самом главном за воскресенье, 19 марта.
Главное за 19 марта ⟩ Ранение снайпера из Латвии, неделя дождей и визит Гревцовой в ЛУ
Новости Латвии:
Известный латвийский скульптор, руководитель кафедры в Академии художеств Глеб Пантелеев в передаче "Кто вам платит?" высказался о том, как Совет по памятникам Рижской думы принимает решения о сносе памятников.
В Украине легкие ранения в результате взрыва снаряда получил снайпер - доброволец из Латвии под псевдонимом "Красная лиса" ("Red Fox"), сообщило в соцсетях общество SOS palīdzība Ukrainai, которое занимается сбором помощи и ее доставкой армии Украины.
18 марта самый знаменитый и любимый рижский городской праздник "День рождения Шерлока Холмса" вернулся в новом формате. Можно смело сказать, что Рига на один день стала Лондоном.
Депутат Сейма Глория Гревцова в субботу, 18 марта, побывала с визитом на факультете социальных наук Латвийского университета, свидетельствует ее пост в Facebook.
В прошлом году в Инспекцию здравоохранения поступило 640 обращений в связи с качеством медицинской помощи, признала в интервью агентству LETA руководитель учреждения Анита Слокенберга.
В феврале на рынке древесины стабильность продолжилась, цены на дрова продолжают медленный, но стабильный спад. Падение цен на дрова с приближением отопительного сезона - логический результат, и планируется, что в последующие месяцы тенденция продолжится, и в мае стоимость дров достигнет низшей точки.
На следующей неделе в Латвии ожидается дождливая погода, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Некоторые кнопки вызова на пешеходных переходах в столице Латвии имеют эффект плацебо. Нажимая на них, пешеходы думают, что светофор загорится быстрее, но в действительности им приходится ждать столько же, сколько если бы они не касались кнопки.
Строительное управление Марупского края вновь приняло решение отклонить план строительства и отказать в выдаче разрешения на строительство нового торгового центра в Марупе, на улице Даугавас, 33.
Поскольку здание в Юрмале утратило статус резиденции посла России, МВД предложило снять с него охрану.
За рубежом:
Кто сейчас друзья России за границей? Судя по учредительному съезду международного движения "русофилов", состоявшемуся во вторник, 14 марта, в Пушкинском музее в Москве, это политические маргиналы и сторонники теорий заговора, сообщает британская газета The Guardian.
В ближайшие месяцы НАТО разместит на восточном фланге десятки тысяч солдат, способных в сжатые сроки отправиться на помощь союзникам, пишет Politico. Тем самым планируется помешать РФ расширить войну.
Из главных банковских держав мира вот уже больше недели поступают тревожные известия. Последний раз о проблемах банков так много говорили в новостях почти 15 лет назад. Тогда все обернулось мировым экономическим кризисом, последствия которого мы переживаем до сих пор.
Посол России в ФРГ Нечаев назвал заявления официальных лиц Германии безответственными. Ранее министр юстиции ФРГ Марко Бушман пообещал арестовать Путина в случае, если тот приедет в Германию.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскрыл подробности о визите президента России Владимира Путина в Мариуполь, сообщает издание Insider.
Землетрясение силой 6,8 балла произошло в Эквадоре и Перу в субботу, 18 марта. Власти сообщают о погибших и раненых. Есть разрушения.
На сайте "Белой Руси" говорится, что она объединяет 200 тысяч "неравнодушных патриотов". Отмечается, что "Белая Русь" изначально нацелена на поддержку политического курса Александра Лукашенко.
В очередной ежедневной сводке американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что не обнаружил визуальных доказательств заявлений Кремля о захвате нескольких объектов в городе Бахмут. Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что его люди уже в 600-700 метрах от административного центра Бахмута.
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что Кремль уже ищет преемника Владимира Путина, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.
Кремлевские пропагандистские СМИ сообщили утром в воскресенье, 19 марта, что президент России Владимир Путин посетил Мариуполь на побережье Азовского моря. Впервые после полномасштабного вторжения России в Украину Путин побывал на оккупированной территории.
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр отверг сравнение между вторжением под эгидой США в Ирак при участии Соединенного Королевства в 2003 году, которое он поддержал, и войной России в Украине. Свою точку зрения Блэр озвучил в эксклюзивном интервью агентствам dpa, AFP, ANSA, EFE в субботу, 18 марта.
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