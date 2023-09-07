Четверг был насыщенным событиями днем. Латвия обыграла Италию на чемпионате мира по баскетболу и теперь поборется за 5-е место. Но это еще не все спортивные новости. Следующий соперник сборной Латвии - Литва. Вернемся к другим событиям этого дня. В Риге прошли два протеста против резкого роста тарифа Sadales tīkls. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 7 сентября ⟩ Протесты против цен Sadales tīkls, Латвия против Литвы в баскетболе и штрафы за скорость
Новости Латвии:
Латвийские баскетболисты одержали победу над сборной Италии и сыграют на чемпионате мира за 5-6-е место.
Сборная Литвы по баскетболу одержала победу над командой Словении и в своём следующем матче на чемпионате мира сыграет против Латвии за 5-6-е место.
Осенью Банк Латвии планирует выпустить серебряную коллекционную монету достоинством 5 евро, посвященную теме баскетбола, сообщили в центральном банке.
Сейм сегодня, 7 сентября, в первом чтении концептуально одобрил подготовленные Министерством внутренних дел (МВД) поправки к закону об иммиграции, предусматривающие продлить для граждан РФ на два года срок сдачи экзамена по госязыку для получения постоянного вида на жительство в Латвии, если они уже проявили инициативу на прохождение проверки.
В четверг, 7 сентября, в Риге состоялись две акции протеста против резкого роста тарифов Sadales tīkls. В 11 часов утра прошел пикет у Сейма, а в 18:00 началось шествие протеста.
Сегодня, 7 сентября, в Рижском национальном зоопарке состоялась церемония, во время которой были даны имена детенышам рыси. Жители Екабпилса назвали рысят Рудисом и Расой. Екабпилс уже более 10 лет является опекуном рысей зоопарка, поэтому решение о том, как их назвать, принимают жители края.
С 23 сентября зрителям канала TV3 Plus будет представлено уникальное музыкальное реалити-шоу "Хит за 300 минут". В рамках шоу будут искать новые музыкальные таланты, которые должны будут пройти отбор, чтобы в числе десяти лучших побороться за главный приз - 3 оригинальные песни и видеоклипы к ним, а также контракт с музыкальным лейблом LVTISHI Music, сообщили RUS TVNET на TV3. В качестве особого гостя в программе примет участие украинская певица Вера Брежнева.
Сейм сегодня утвердил предложения министра юстиции Инесе Либини-Эгнере к законам, согласно которым с 1 июля 2024 года будут разрешены бракосочетания без свидетелей.
Кафе в Межапарке стало жертвой необычной кражи. Недавно его посетила женщина, которая положила глаз не на ароматные булочки, а на зеркало в туалете, сообщает передача Degpunktā.
В связи с продолжением строительных работ на территории, прилегающей к стадиону "Даугава", с сегодняшнего дня и до 30 сентября будет ограничено движение транспортных средств на нескольких перекрестках улицы Августа Деглава, сообщили в Рижской думе.
Разыскиваемая полицией Лилия Воеводская найдена мертвой. Начат уголовный процесс, назначены экспертизы, чтобы установить причину смерти.
Утром в четверг, 7 сентября, на Юрмальском шоссе вспыхнул автомобиль. Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
Государственная полиция начала процесс об административном правонарушении в связи с конфликтом, в котором, вероятно, замешан музыкант Гатис Ирбе (Gacho/Mesa), сообщает LETA.
Сейм передал на рассмотрение комиссиям предложенные "Новым Единством" поправки к закону о дорожном движении, предусматривающие повышение штрафов за превышение скорости.
За рубежом:
Государственная прокуратура Эстонии направила в суд уголовное дело, по которому Айво Петерсон и Дмитрий Роотси обвиняются в государственной измене, а гражданин России Андрей Андронов - в ненасильственных действиях против Эстонии.
В среду, 6 сентября, в столице Литвы Вильнюсе в аварию попал дорогой Mercedes класса люкс.
По подозрению во взяточничестве в особо крупном размере в России арестован генерал-майор Воздушных сил РФ Константин Огиенко, пишет "Медуза".
Суд в Абакане приговорил к 5 годам и 6 месяцам колонии создателя местного издания "Новый фокус" Михаила Афанасьева за публикацию об 11 хакасских омоновцах, отказавшихся ехать воевать в Украину. Афанасьев стал первым российским журналистом, осужденным за распространение фейков» о войне "с использованием служебного положения". Вину он не признал.
В ночь на четверг россияне в очередной раз атаковали дронами Одесскую область, повреждения получили порт и гражданская инфраструктура, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
На следующей неделе Армения проведет совместные учения с вооруженными силами США, сообщили в среду должностные лица в Ереване.
В России сообщили о сбитых в ночь на четверг, 7 сентября, беспилотниках в Ростове-на-Дону, Брянской области и в Подмосковье, сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.
В ночь на 7 сентября в Ростовской области были сбиты два беспилотника, сообщили власти. Один из них упал в центре Ростова-на-Дону, причинив заметный ущерб зданиям и стоявшим рядом автомобилям. Место падения находится в непосредственной близости от штаба Южного военного округа, который задействован в войне против Украины.
Скончался 37-летний солист группы "Поднимаем Руки Вверх!" Сергей Богданов, пишет Limon.ee.
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