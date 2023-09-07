Главное за 7 сентября ⟩ Протесты против цен Sadales tīkls, Латвия против Литвы в баскетболе и штрафы за скорость

Сейм передал на рассмотрение комиссиям предложенные "Новым Единством" поправки к закону о дорожном движении, предусматривающие повышение штрафов за превышение скорости.

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Государственная прокуратура Эстонии направила в суд уголовное дело, по которому Айво Петерсон и Дмитрий Роотси обвиняются в государственной измене, а гражданин России Андрей Андронов - в ненасильственных действиях против Эстонии.

В среду, 6 сентября, в столице Литвы Вильнюсе в аварию попал дорогой Mercedes класса люкс.

По подозрению во взяточничестве в особо крупном размере в России арестован генерал-майор Воздушных сил РФ Константин Огиенко, пишет "Медуза".

Суд в Абакане приговорил к 5 годам и 6 месяцам колонии создателя местного издания "Новый фокус" Михаила Афанасьева за публикацию об 11 хакасских омоновцах, отказавшихся ехать воевать в Украину. Афанасьев стал первым российским журналистом, осужденным за распространение фейков» о войне "с использованием служебного положения". Вину он не признал.

В ночь на четверг россияне в очередной раз атаковали дронами Одесскую область, повреждения получили порт и гражданская инфраструктура, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

На следующей неделе Армения проведет совместные учения с вооруженными силами США, сообщили в среду должностные лица в Ереване.

В России сообщили о сбитых в ночь на четверг, 7 сентября, беспилотниках в Ростове-на-Дону, Брянской области и в Подмосковье, сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.