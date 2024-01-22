Главное за 22 января ⟩ Будущее аэропорта "Рига", массовое расторжение аренды и приближение урагана к Европе

Поездка нескольких депутатов Сейма во главе с Айнаром Шлесерсом в Китай, которую полностью оплатила принимающая сторона, призвана "открыть двери" для латвийских предпринимателей. Так утверждают члены партии Шлесерса. Программа Латвийского телевидения De Facto выяснила, что некоторые предприниматели, которые входили в состав делегации, тесно связаны с семейным бизнесом Шлесерса. Кроме того, поездка не была одобрена Сеймом и согласована с Министерством иностранных дел, что ставит вопрос о том, можно ли считать визит, в ходе которого депутаты также отправились на тропический остров Хайнань, несанкционированным подарком от китайского правительства.

Утром 8 января жительница Даугавпилса Инара Далишевская вышла из дома, чтобы отправиться на работу. На часах было 7:44, и первым делом она решила выбросить мусор. Отойдя на пару шагов от мусорных контейнеров, женщина поскользнулась, пишет даугавпилсский портал "Чайка".

На улицах Риги появляется все больше людей с темной кожей, которые мчатся на велосипедах развозить еду. Действительно ли Латвии нужна такая рабочая сила из третьих стран? Это сейчас обсуждает созданная несколькими министерствами рабочая группа, разрабатывающая стратегию развития человеческого капитала. Свои мысли о ввозимой рабочей силе в интервью высказал член правления Латвийской ассоциации экспортеров The Red Jackets и основатель и руководитель Primekss Янис Ошлейс.