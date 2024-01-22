Аэропорт "Рига" надеется стать важным центром Северной Европы. Из-за сильного ветра в парке Анниньмуйжас перестали работать "световые тропы", а в Великобритании, вообще, готовятся к урагану. Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил о своем последнем разговоры с Путиным перед полномасштабным вторжением. Что еще произошло 22 января - читайте в ежедневной подборке RUS TVNET!
Главное за 22 января ⟩ Будущее аэропорта "Рига", массовое расторжение аренды и приближение урагана к Европе
Новости Латвии:
В этом году аэропорт "Рига" приступит к реализации амбициозных планов развития - начнется строительство нового пассажирского терминала и работы по созданию города RIX Airport City. Видение компании - стать будущим туристическим центром Северной Европы, что будет способствовать конкурентоспособности Латвии в регионе и развитию национальной экономики.
На прошлой неделе было решено, что в центр Риги грузовики въехать уже не смогут. Правда, наблюдения программы TV3 Ziņas показали, что грузовики продолжают проезжать через центр столицы.
В воскресенье, 21 января, в Кенгарагcе водитель стал виновником ДТП и пытался скрыться с места происшествия, сообщает Sadursme.
Очевидец RUS TVNET сообщил о замеченных служебных автомобилях полиции и Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) на улице Валмиерас в центре Риги утром в понедельник, 22 января. По наблюдениям очевидца, часть дороги при этом была перекрыта.
AS Pasažieru vilciens в понедельник, 22 января, отменило поезд по маршруту Саулкрасты - Рига, а поезд на Елгавской линии опаздывает, говорится в публичной информации предприятия.
Сотрудники полиции разыскивают пропавшего Вячеслава Торопова 1952 года рождения, который в 15:00 21 января покинул свое место жительства в Риге на улице Золитудес. С тех пор местонахождение мужчины неизвестно.
Найти новую работу - не самая простая задача. Есть объявления о работе, в которых говорится, что на ней все настолько хорошо, что становится понятно, что все не так уж и хорошо. Пользователи социальной сети Х (бывший Twitter) собрали "красные флажки" в объявлениях о вакансиях, пишет Apollo.lv.
Согласно данным банка Citadele о заявках на ипотечное кредитование, в прошлом году среднее время, в течение которого жители завершают строительство частных домов, сократилось, а самым популярным местом строительства частных домов стал Адажский край.
В связи с прогнозами метеорологов о сильных порывах ветра в первой половине этой недели в Бикерниекском лесу и в парке Анниньмуйжас в понедельник, 22 января, не будут работать "световые тропы". О возобновлении подсветки будет объявлено отдельно, сообщает отдел коммуникации Рижской думы.
За рубежом:
К Британским островам приближается мощный циклон, из-за которого уже отменены авиарейсы и остановлено железнодорожное сообщение, сообщают Sky News и The Irish Times. На большей части Великобритании объявлено предупреждение оранжевого уровня.
С начала войны в Украине в России могло оказаться санкционное оборудование двойного назначения: в Каунасе были собраны 60 грузов, содержащие технологии очистки воды на сумму почти 62 млн евро, сообщил в понедельник, 22 января, отдел журналистских расследований литовского национального теле-радиовещателя LRT.
Заявления об ухудшении ситуации с безопасностью в основном направлены на западные общества для их большей вовлеченности в системы безопасности, заявил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с польским премьером Дональдом Туском раскрыл детали, которые обсуждались в ходе последнего телефонного разговора между ним и Владимиром Путиным, сообщает украинское информагентство УНИАН.
Несколько дней назад после судебного заседания в Нью-Йорке Дональд Трамп появился на публике с красными пятнами на руке. Возникли различные слухи. Но теперь, кажется, есть простое объяснение.
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Биатлонист норвежской сборной Тарьей Бё, трехкратный олимпийский чемпион и 11-кратный победитель чемпионата мира, купил дом в Виндерене, пригороде Осло, за 25,5 млн норвежских крон (2,24 млн евро).
Интересное чтиво:
В субботу, 20 января, в зале Большой гильдии общественный деятель, политик, журналист, видеоблогер с почти двумя миллионами подписчиков Максим Кац провел живую встречу, в рамках которой не только показал, как создаются его видеоролики, но и порассуждал о политических и социально-культурных событиях в России с момента ухода в отставку Бориса Ельцина.
В 2016 году рижанка Мальвина Мани смело ворвалась в тренды русскоговорящего YouTube со своими откровенными видео с миллионами просмотров. "Я не шла на YouTube за деньгами", - говорит она. Честные беседы с подписчиками, оголенные эмоции, шокирующие признания... Все это принесло любовь аудитории, доверие, миллионные просмотры, но не заработок.
Поездка нескольких депутатов Сейма во главе с Айнаром Шлесерсом в Китай, которую полностью оплатила принимающая сторона, призвана "открыть двери" для латвийских предпринимателей. Так утверждают члены партии Шлесерса. Программа Латвийского телевидения De Facto выяснила, что некоторые предприниматели, которые входили в состав делегации, тесно связаны с семейным бизнесом Шлесерса. Кроме того, поездка не была одобрена Сеймом и согласована с Министерством иностранных дел, что ставит вопрос о том, можно ли считать визит, в ходе которого депутаты также отправились на тропический остров Хайнань, несанкционированным подарком от китайского правительства.
Утром 8 января жительница Даугавпилса Инара Далишевская вышла из дома, чтобы отправиться на работу. На часах было 7:44, и первым делом она решила выбросить мусор. Отойдя на пару шагов от мусорных контейнеров, женщина поскользнулась, пишет даугавпилсский портал "Чайка".
На улицах Риги появляется все больше людей с темной кожей, которые мчатся на велосипедах развозить еду. Действительно ли Латвии нужна такая рабочая сила из третьих стран? Это сейчас обсуждает созданная несколькими министерствами рабочая группа, разрабатывающая стратегию развития человеческого капитала. Свои мысли о ввозимой рабочей силе в интервью высказал член правления Латвийской ассоциации экспортеров The Red Jackets и основатель и руководитель Primekss Янис Ошлейс.
Понятие "постоянные договоры" постепенно исчезает с латвийского рынка аренды квартир. Больше всего это ощущают люди, снимающие квартиры у самоуправлений. Например, Рижская дума намерена в ближайшее время изменить около 3000 бессрочных договоров аренды, установив для них конкретный срок, обычно два года.
В кинотеатрах Латвии - триумфатор Венецианского кинофестиваля, новый фильм греческого визионера Йоргоса Лантимоса "Истерзанные души" (в ином переводе - "Бедные-несчастные") с не по-артхаусному богатым на известные имена актерским составом. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" разбирает, как эта страшная сказка для взрослых прикует к экранам как киноэстетов, так и самого широкого зрителя.
Президент Украины заявил, что не видит "достаточно понятных деталей", говорящих о том, что необходимо мобилизовать полмиллиона человек.
Философия Рейго, благодаря которой двухкомнатная квартира времен Хрущева получила чудесное преображение, гласит, что дом должен быть местом, где можно забыть обо всех повседневных заботах, пишет Rus.Postimees.
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