Под звуки дождя подходят к концу выходные. Главная новость сегодняшнего дня - на Латвию движется очень сильная буря, которая обрушится в том числе и на Ригу. В то же время в Юрмале продолжается фестиваль Лаймы Вайкуле - зрителей не удерживает даже непогода. В ежедневной подборке RUS TVNET рассказываем коротко о самом главном за воскресенье, 28 июля.
Главное за 28 июля ⟩ Латвия в ожидании сильнейшей бури, поражение Остапенко и кульминация фестиваля Вайкуле
Laima Rendezvous Jūrmala:
С 26-го по 28 июля в концертном зале "Дзинтари" проходит ежегодный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024.
Алла Пугачева и Максим Галкин стали почетными гостями.
В субботу, 27 июля, в концертном зале "Дзинтари" прошел второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024. Смотрите в нашей галерее, кто был среди гостей!
В субботу, 27 июля, в концертном зале "Дзинтари" прошел второй день грандиозного фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024. TVNET+ смог попасть на репетиции и поговорить с заслуженным артистом Украины Николаем Трубачом.
В воскресенье, 28 июля, в концертном зале "Дзинтари" состоится гала-концерт фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024. TVNET+ смог попасть на репетиции. Рассказываем, что происходило за кулисами, хотя было объявлено красное предупреждение из-за приближения грозы.
Второй день фестиваля подарил гостям незабываемую программу. Лайма Вайкуле выступила дуэтом с победителями "Евровидения" NEMO, Николаем Трубачом и группой "Би-2". Андрей Макаревич присоединился к "Би-2" в исполнении песни "Мой рок-н-ролл", создав особенно эмоциональный момент. Зрители были полны эмоций, подпевали и танцевали.
Новости Латвии:
Из-за очень сильного дождя и грозы, ожидаемых в Латвии в воскресенье и понедельник, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил два красных предупреждения (самый высокий уровень) в центральной части страны.
В ближайшие сутки погоду в Латвии будет определять нехарактерно сильный для лета циклон, наибольшие разрушения от ветра и дождей ожидаются в Земгале и на западе Видземе, особенно в столице, свидетельствуют последние прогнозы погоды.
В связи с прогнозируемыми синоптиками экстремальными метеорологическими условиями Рижская дума обратилась к рижанам с призывом не выходить из домов в понедельник, 29 июля.
Чтобы облегчить работу спасательных служб и уменьшить интенсивность движения в столице, в понедельник, 29 июля, во время очень сильных дождей и бури водители смогут пользоваться общественным транспортом SIA Rīgas satiksme - автобусами, троллейбусами и трамваями - бесплатно.
RUS TVNET побывал на культовом стадионе "Сконто" и заглянул за кулисы легендарного места.
В воскресенье и понедельник из-за ожидаемых в Латвии чрезвычайно сильных дождей и ветра Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил для центральной части страны два красных предупреждения - высшей степени опасности. Портал tv3.lv предлагает ознакомиться с исследованием LVĢMC о наиболее подверженных затоплению районах Риги.
Российские спецслужбы часто отправляют завербованных граждан европейских стран для осуществления вредоносной деятельности за пределами их стран, чтобы замести следы, сообщили агентству LETA в Службе государственной безопасности (VDD).
Надзорные органы собрали данные, согласно которым жители Латвии пытаются подключиться к заблокированным российским сайтам более 100 000 раз в месяц, сообщает программа Panorāma.
В четверг, 25 июля, проблесковые огни экстренных служб и частично перекрытое движение вовремя предупредили водителей, едущих по Видземскому шоссе, о необходимости затормозить. На обочине загорелся автомобиль, сообщает программа Degpunktā.
За рубежом:
В СМИ появилась информация, что в оккупированном Россией украинском Крыму отдыхают дети из стран Балтии. Как заявляют российские пропагандистские СМИ, в детский лагерь "Артек" прибыли дети из 60 стран мира, в том числе и из Латвии, Литвы и Эстонии. Rus.Postimees разбирался, есть ли тому доказательства и почему детям не стоит отдыхать в "Артеке".
2024 год едва перевалил зенит, а ему уже гарантировано место в истории климатического катаклизма промышленной эпохи. За последнюю неделю мир пережил три самых жарких дня в современной истории, а каждый из последних 13 месяцев без исключения бил исторические температурные рекорды.
В подмосковном парке "Патриот" молния ударила в нескольких человек, пишет "Медуза" со ссылкой на кремлевское пропагандистское агентство ТАСС.
Израиль сообщил о нанесении авиаударов по объектам движения "Хезболла" в Ливане в ответ на ракетную атаку, в результате которой на оккупированных Израилем Голанских высотах погибли 12 подростков и молодых людей. По данным властей, погибшим было от 10 до 20 лет.
Олимпиада в Париже:
В субботу, 27 июля, на летних Олимпийских играх в Париже разыграли 13 комплектов медалей.
Латвийская теннисистка Алена Остапенко в воскресенье потерпела поражение в первом круге одиночного турнира на Олимпиаде в Париже. Таким образом, она завершает выступление уже на третьей для нее Олимпиаде после первого же матча.
В субботу, 27 июля, в посольстве Латвии в Париже состоялась встреча президента Эдгара Ринкевича с представителями Латвии на Олимпийских играх.
В первый официальный день соревнований на Олимпиаде в Париже должны были стартовать три латвийских спортсмена - стрелки Лаурис Страутманис и Агате Рашмане, а также одна из самых ярких местных звезд - теннисистка Алена Остапенко. Однако она на корт так и не вышла из-за дождя.
Французские и немецкие католические епископы заметили "насмешки и издевательства" над христианством на открытии Олимпиады в Париже. Вероятно, речь об эпизоде, напоминающем Тайную вечерю.
Тренер сборной Самоа по боксу Лионель Элика Фатупайто умер во время Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации бокса (IBA), пишет Rus.Postimees.
В субботу, 27 июля, прошел первый официальный день соревнований Олимпийских игр 2024 года и были вручены первые медали. Радость спортсменов было просто фантастической.
В воскресенье, 28 июля, баскетболисты из Южного Судана выиграли свой дебютный матч на Олимпийских играх в Париже.
Организаторы Олимпийских игр в Париже в воскресенье извинились перед теми, кого оскорбила вызывающая и своеобразная церемония открытия, но отрицают "любое намерение проявить неуважение к какой-либо религиозной группе".
Интересное чтиво:
Мы бы хотели, чтобы нам никогда не пришлось рассказывать эту историю. Речь пойдет о двух сломанных жизнях - матери и ребенка. Чтобы защитить жертву, имена были изменены, а название города не упоминается, но ответственные органы были проинформированы о происшествии.
26 июля известный шеф-повар Элмарс Таннис и бизнесвумен Илона Лиепиня, которая теперь стала Илоной Танне, обменялись обручальными кольцами. Элмарс объявил о прекрасном событии в своем аккаунте в Facebook.
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