За рубежом:

В СМИ появилась информация, что в оккупированном Россией украинском Крыму отдыхают дети из стран Балтии. Как заявляют российские пропагандистские СМИ, в детский лагерь "Артек" прибыли дети из 60 стран мира, в том числе и из Латвии, Литвы и Эстонии. Rus.Postimees разбирался, есть ли тому доказательства и почему детям не стоит отдыхать в "Артеке".

​2024 год едва перевалил зенит, а ему уже гарантировано место в истории климатического катаклизма промышленной эпохи. За последнюю неделю мир пережил три самых жарких дня в современной истории, а каждый из последних 13 месяцев без исключения бил исторические температурные рекорды.

В подмосковном парке "Патриот" молния ударила в нескольких человек, пишет "Медуза" со ссылкой на кремлевское пропагандистское агентство ТАСС.

​Израиль сообщил о нанесении авиаударов по объектам движения "Хезболла" в Ливане в ответ на ракетную атаку, в результате которой на оккупированных Израилем Голанских высотах погибли 12 подростков и молодых людей. По данным властей, погибшим было от 10 до 20 лет.

Олимпиада в Париже:

В субботу, 27 июля, на летних Олимпийских играх в Париже разыграли 13 комплектов медалей.

Латвийская теннисистка Алена Остапенко в воскресенье потерпела поражение в первом круге одиночного турнира на Олимпиаде в Париже. Таким образом, она завершает выступление уже на третьей для нее Олимпиаде после первого же матча.