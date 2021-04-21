Главное за 21 апреля ⟩ Протесты в России, предупреждение Путина и переход министра в другую партию

События дня:

Акции протеста в поддержку Алексея Навального. В среду, 21 апреля, по всей России проходят акции солидарности с политиком Алексеем Навальным, который 31 марта объявил голодовку, требуя допустить к нему независимого врача и оказать необходимую медицинскую помощь. В ходе акций были задержаны сотни человек, RUS TVNET следит за ходом событий на протяжении всего дня.

"Дочь у тебя нерожавшая, неизвестно, кого потом родит": почему буксует вакцинация? Вышел очередной выпуск дискуссионной передачи "Кто вам платит?" - на этот раз о том, почему буксует кампания по вакцинации, особенно в Латгале. Гостями эфира стали Дина Хубларова-Покшане, координатор центра массовой вакцинации в Даугавпилсе, на Парадес, 7, и Павел Левушкан, лютеранский пастор. Было интересно! А слова пастора рекомендуем передать всем верующим людям, боящимся вакцинироваться.

"Пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели": Путин о провокациях со стороны западных стран. В среду, 21 апреля, президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Оно началось в 12:00 по московскому времени. В послании он говорил о внутренних делах страны, призвал население к вакцинации от Covid-19, а также прокомментировал провокации со стороны западных стран.

"2 миллиона причин, по которым торговые центры должны оставаться открытыми". Торговые центры продолжают борьбу за возможность возобновить обслуживание покупателей и в помещениях в соответствии с условиями безопасной очной торговли. Главное требование - прекратить создание недобросовестной конкуренции в торговой отрасли. Во вторник, 20 апреля, торговый центр Rīga Plaza распространил открытое письмо "2 миллиона причин, по которым торговые центры должны оставаться открытыми". Приводим его полностью.

Министр экономики Витенбергс решил перейти из KPV LV в другую партию - в Национальное объединение. Он подтвердил, что написал заявление о вступлении в Национальное объединение. Витенбергс добавил, что рассматривал такой шаг уже некоторое время.

У берегов Индонезии пропала подводная лодка. На ее борту 53 человека. Подлодка пропала примерно в 95 километрах на север от Бали. Глубина в месте пропажи подводного аппарата составляет примерно 700 метров. Контакт с подлодкой пропал сразу же после того, как было дано разрешение на погружение.

Коронавирус:

За последние сутки подтверждено 759 новых случаев Covid-19, скончались 8 человек. Доля положительных тестов - 4%, госпитализировано 86 пациентов с Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости продолжает расти - по сравнению с 403,2 случая на 100 000 жителей в понедельник он вырос до 409,2 случая.