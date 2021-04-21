Главное за 21 апреля ⟩ Протесты в России, предупреждение Путина и переход министра в другую партию
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
Акции протеста в поддержку Алексея Навального. В среду, 21 апреля, по всей России проходят акции солидарности с политиком Алексеем Навальным, который 31 марта объявил голодовку, требуя допустить к нему независимого врача и оказать необходимую медицинскую помощь. В ходе акций были задержаны сотни человек, RUS TVNET следит за ходом событий на протяжении всего дня.
"Дочь у тебя нерожавшая, неизвестно, кого потом родит": почему буксует вакцинация? Вышел очередной выпуск дискуссионной передачи "Кто вам платит?" - на этот раз о том, почему буксует кампания по вакцинации, особенно в Латгале. Гостями эфира стали Дина Хубларова-Покшане, координатор центра массовой вакцинации в Даугавпилсе, на Парадес, 7, и Павел Левушкан, лютеранский пастор. Было интересно! А слова пастора рекомендуем передать всем верующим людям, боящимся вакцинироваться.
"Пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели": Путин о провокациях со стороны западных стран. В среду, 21 апреля, президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Оно началось в 12:00 по московскому времени. В послании он говорил о внутренних делах страны, призвал население к вакцинации от Covid-19, а также прокомментировал провокации со стороны западных стран.
"2 миллиона причин, по которым торговые центры должны оставаться открытыми". Торговые центры продолжают борьбу за возможность возобновить обслуживание покупателей и в помещениях в соответствии с условиями безопасной очной торговли. Главное требование - прекратить создание недобросовестной конкуренции в торговой отрасли. Во вторник, 20 апреля, торговый центр Rīga Plaza распространил открытое письмо "2 миллиона причин, по которым торговые центры должны оставаться открытыми". Приводим его полностью.
Министр экономики Витенбергс решил перейти из KPV LV в другую партию - в Национальное объединение. Он подтвердил, что написал заявление о вступлении в Национальное объединение. Витенбергс добавил, что рассматривал такой шаг уже некоторое время.
У берегов Индонезии пропала подводная лодка. На ее борту 53 человека. Подлодка пропала примерно в 95 километрах на север от Бали. Глубина в месте пропажи подводного аппарата составляет примерно 700 метров. Контакт с подлодкой пропал сразу же после того, как было дано разрешение на погружение.
За последние сутки подтверждено 759 новых случаев Covid-19, скончались 8 человек. Доля положительных тестов - 4%, госпитализировано 86 пациентов с Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости продолжает расти - по сравнению с 403,2 случая на 100 000 жителей в понедельник он вырос до 409,2 случая.
О побочных эффектах от вакцины заявляют 4 человека из 1000. С 28 декабря прошлого года, когда в Латвии началась вакцинация от Covid-19, до 18 апреля этого года ZVA получило 919 сообщений о возможных побочных эффектах вакцины от Covid-19. За это время вакцинация была проведена 208 321 раз, включая введение как первой, так и второй дозы. Статистика показывает, что о возможных побочных эффектах сообщали в среднем около четырех из 1000 вакцинированных, получивших первую или вторую дозу вакцины.
До конца апреля Латвия, возможно, получит еще шесть поставок вакцин. Ближайшая поставка - 12 000 доз вакцины Moderna - запланирована на 25 апреля, а 26 апреля Латвия ожидает поставку вакцины AstraZeneca в размере 4800 доз и поставку вакцины Pfizer/BioNTech в размере 33 930 доз. В свою очередь 28 апреля Латвия, возможно, получит 9600 доз вакцины Johnson & Johnson, а 30 апреля - 13 200 доз вакцины Moderna и 48 704 доз вакцины AstraZeneca.
Открыта следующая приоритетная группа: что нужно учитывать жителям? Вчера, 20 апреля, приказом министра здравоохранения была открыта новая приоритетная группа по вакцинации против Covid-19 - остальные сотрудники образовательных учреждений, которые находятся в тесном контакте с учениками при исполнении своих служебных обязанностей, а также сотрудники оперативных служб.
Для тех, кто слушал техно, был Lathouse: 90-е и 2000-е латвийского актера Олега Хилла. Ныне живущий в Лондоне латвийский блогер и актер Олег Хилл может смело утверждать, что его юность в Латвии была нелегкой, но полной романтизма. Именно в 90-х он начал обучаться актерскому мастерству, играл в театре, работал в ночном клубе, стоял на баррикадах, а после наступили 2000-е...
У Милды вылупился детеныш! Эпопея, за которой следят не только в Латвии, но и далеко за ее пределами: в гнезде морской орлицы Милды в Дурбе произошел почти невероятный поворот - ночью из одного из трех высиженных ею яиц вылупился детеныш. Процесс вылупления начался во вторник, 20 апреля, но отверстие в одном из яиц было трудно увидеть, а чирикал детеныш очень тихо.
Одинокая королева. Людей тронула самая грустная фотография Елизаветы II. В субботу, 17 апреля, британская королевская семья проводила в последний путь любимого мужа, отца, дедушку и прадедушку принца Филиппа. На похоронах герцога Эдинбургского также была сделана фотография, которая тронула сердца людей и обязательно войдет в историю.
Сборная Латвии уступила Словакии во втором проверочном матче. В среду, 21 апреля, сборная Латвии на выезде в Пьештяни провела второй проверочный матч против Словакии, в котором потерпела поражение в овертайме. Матч завершился со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0). в пользу словацкой сборной.
В Олимпийском спортивном центре строят хоккейную площадку. С 21 мая по 6 июня в Риге состоится чемпионат мира по хоккею, матчи которого пройдут в "Арене Рига" и Олимпийском спортивном центре, где для нужд турнира строят хоккейную площадку.
В Великобритании скорая помощь доставила 89-летнюю женщину не в тот дом и уложила в чужую кровать. Элизабет Махони боролась с Covid-19 в течение 10 недель в одной из британских больниц, после чего ее наконец отпустили домой. Однако 89-летнюю Элизабет увезли не туда - она была доставлена по адресу в 12 км от своего настоящего дома.
"Это шутка?": Анна Седокова кардинально изменила внешность вслед за супругом. Свое преображение она продемонстрировала в Instagram.